Detran alerta para golpe do falso "atalho" na emissão do CNH

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Golpe recorrente, no qual os golpistas prometem a emissão da CNH sem a realização dos exames e cursos obrigatórios é identificado no MS pelo Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran).

Segundo o Detran as tentativas de golpe ocorrem da seguinte forma, golpistas prometem a emissão da CNH sem a realização dos exames e cursos obrigatórios, como se fosse um "atalho" para obter o documento.

O estelionatário orienta a vítima a enviar fotos de documentos pessoais e a realizar um pagamento inicial de R$400, supostamente correspondente aos exames de aptidão física e mental.

O Detran-MS vem alertando a população sobre este golpe que tem sido aplicado, principalmente, em grupos de WhatsApp com pessoas mais vulneráveis a caírem em golpes virtuais.

Os golpistas se passam por representantes de órgãos oficiais e oferecem facilidades para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de cumprir as etapas exigidas por lei.

Em um caso identificado pelo Detran no Mato Grosso do Sul, o golpista se apresentou a vitima como servidor do Detran-SP, e garantindo que a CNH do morador sul-mato-grosense será emitida, independente do Estado no qual ele mora.

A unidade do Detran de MS entrou em contato com o Detran de São Paulo, para averiguar a autenticidade da identidade enviada a vitima do golpe, em uma tentativa de dar credibilidade a fraude. O Detran de SP respondeu que se tratava de uma identificação falsa.

O diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira, alerta que “não há qualquer possibilidade de obtenção da CNH sem a realização de todas as etapas legais, como exames médicos e psicológicos, curso teórico, prova escrita, aulas práticas e exame de direção, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer proposta diferente disso é fraudulenta”.

O Detran orienta que seja buscado sempre meios oficiais de informação. "Aos candidatos à primeira habilitação, é importante saber que o valor médio da primeira habilitação em Mato Grosso do Sul é de R$ 2,7 mil. Desconfie de ofertas com valores muito abaixo do mercado ou que prometem CNH sem autoescola”, informou.

Outra recomendação é nunca enviar documentos por WhatsApp para desconhecidos e, em caso de dúvida, procurar uma agência do Detran-MS ou os canais oficiais do Detran-MS: Portal de Serviços Meu Detran ou a assistente virtual Glória no whatsapp número (67)3368-0500.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Para garantir a autenticidade, sempre consulte se o Centro de Formação de Condutores (CFC) está devidamente credenciado ao Detran-MS, acessando o portal de serviços MEU DETRAN.

No site, basta ir à aba “Habilitação”, clicar em “CFC” e depois em “Consultar CFCs”. A partir daí, é só escolher o município e verificar a situação da autoescola", destaca o diretor.