Detran-MS apreende veículos com mais de RS 150 mil em dívidas

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) apreendeu dois veículos com dívidas que, somadas, ultrapassam R$ 150 mil. Os flagrantes aconteceram durante o mês de agosto, em 12 operações da Lei Seca realizadas no Estado.

Conforme o Detran, foram realizadas abordagens e patrulhamentos em diversas cidades e rodovias do Estado, com objetivo de garantir segurança no trânsito.

Em uma das ocorrências, foi abordado um veículo Honda Fit durante patrulhamento em Dourados, que acumulava débitos de multas e licenciamentos que ultrapassavam R$ 98 mil, sendo R$ 95 mil apenas em multas de trânsito.

Outro caso aconteceu em Naviraí, quando, também durante patrulhamento, a equipe de fiscalização do Detran-MS avistou uma caminhonete Toyota Hilux que tinha restrição judicial devido a uma dívida de mais de R$ 59 mil.

Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga, sendo perseguido pelos agentes.

Com apoio da Polícia Militar (PM), o veículo foi seguido até uma propriedade rural, onde o motorista abandonou a Hilux e fugiu correndo para local desconhecido. A caminhonete foi apreendida.

Conforme o Detran, estes casos ilustram um problema recorrente, que é a não regularização na compra e venda de veículos. Conforme o órgão, o proprietário, ao vender o veículo, não realiza a transferência para o novo dono.

Assim, quem não está com o veículo em seu nome, por vezes não se vê obrigado a respeitar as leis de trânsito, pois as multas e demais responsabilizações recaem sobre a pessoa que ainda consta como proprietária.

Além destes casos de veículos com débitos, também se destaca a apreensão de um veículo que circulava como dublê, em Aquidauana.

O condutor possuía mandado de prisão em aberto e mais de 74 passagens pela polícia, incluindo tráfico, estelionato e violência doméstica, entre outras. O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio.

Durante o mês, foram abordados 5.349 veículos em todo o Estado, que resultaram em 4.880 testes de etilômetro realizados, com duas pessoas presas em flagrante.

Além disso, foram flagrados 67 condutores dirigindo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).