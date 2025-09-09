Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

restrição judicial

Detran-MS apreende veículos com mais de RS 150 mil em dívidas

Apreensões ocorreram durante fiscalização da Lei Seca; débitos eram referentes a multas e licenciamentos atrasados

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

09/09/2025 - 15h30
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) apreendeu dois veículos com dívidas que, somadas, ultrapassam R$ 150 mil. Os flagrantes aconteceram durante o mês de agosto, em 12 operações da Lei Seca realizadas no Estado.

Conforme o Detran, foram realizadas abordagens e patrulhamentos em diversas cidades e rodovias do Estado, com objetivo de garantir segurança no trânsito.

Em uma das ocorrências, foi abordado um veículo Honda Fit durante patrulhamento em Dourados, que acumulava débitos de multas e licenciamentos que ultrapassavam R$ 98 mil, sendo R$ 95 mil apenas em multas de trânsito. 

Outro caso aconteceu em Naviraí, quando, também durante patrulhamento, a equipe de fiscalização do Detran-MS avistou uma caminhonete Toyota Hilux que tinha restrição judicial devido a uma dívida de mais de R$ 59 mil.

 Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga, sendo perseguido pelos agentes. 

Com apoio da Polícia Militar (PM), o veículo foi seguido até uma propriedade rural, onde o motorista abandonou a Hilux e fugiu correndo para local desconhecido.  A caminhonete foi apreendida.   

Conforme o Detran, estes casos ilustram um problema recorrente, que é a não regularização na compra e venda de veículos. Conforme o órgão, o proprietário, ao vender o veículo, não realiza a transferência para o novo dono.

 Assim, quem não está com o veículo em seu nome, por vezes não se vê obrigado a respeitar as leis de trânsito, pois as multas e demais responsabilizações recaem sobre a pessoa que ainda consta como proprietária. 

Além destes casos de veículos com débitos, também se destaca a apreensão de um veículo que circulava como dublê, em Aquidauana. 

   O condutor possuía mandado de prisão em aberto e mais de 74 passagens pela polícia, incluindo tráfico, estelionato e violência doméstica, entre outras.  O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio. 

Durante o mês, foram abordados 5.349 veículos em todo o Estado, que resultaram em 4.880 testes de etilômetro realizados, com duas pessoas presas em flagrante.

Além disso, foram flagrados 67 condutores dirigindo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Hilux tinha restrição judicial devido a dívidas de quase R$ 100 milHilux tinha restrição judicial devido a dívidas de quase R$ 100 mil (Foto: Divulgação / Detran)

Reunião

TJMS e Prefeitura de Campo Grande discutem soluções para famílias em ocupações irregulares

Medida prevê medidas que atendam famílias em áreas ocupadas ilegalmente, tanto públicas quanto privadas

09/09/2025 14h45

Foto: Divulgação / TJMS

A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reuniu-se nesta segunda-feira (8), em Campo Grande, com representantes da Prefeitura e de outras instituições para debater alternativas de acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade que vivem em áreas ocupadas ilegalmente, tanto públicas quanto privadas.

Foram discutidos processos de reintegração de posse em andamento na Justiça Estadual, bem como os desafios relacionados às ações judiciais. A comissão apresentou relatórios e propostas para aprimorar a atuação no biênio.

O encontro foi conduzido pelo desembargador Eduardo Machado Rocha, presidente da comissão, e contou com a presença do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, além da vice-prefeita da Capital, Camila Nascimento, que representou a prefeita Adriane Lopes.

Durante a abertura, o presidente do TJMS destacou a gravidade do problema:

“Temos grandes questões fundiárias, algumas passíveis de solução sem intervenção direta do município, mas outras que dependem diretamente da administração municipal, sobretudo no abrigamento de pessoas que não têm condições de garantir uma moradia própria. É um problema que afeta cidadãos em vulnerabilidade social e exige a união do Judiciário e do Executivo”, afirmou Dorival Pavan.

Eduardo Machado Rocha reforçou que a situação envolve tanto terrenos públicos quanto privados e defendeu a atuação conjunta. “Esse é o espaço adequado para buscarmos soluções e o apoio de todos os setores na resolução de um problema que atinge diretamente a gestão municipal”, disse.

A vice-prefeita Camila Nascimento destacou os esforços da Prefeitura, mas reconheceu as dificuldades. “O município tem se empenhado em resolver as ocupações, mas o ciclo vicioso de invasões constantes dificulta uma solução definitiva”, explicou. Ela também ressaltou a importância da atuação do Ministério Público “como colaborador no processo para viabilizar uma saída possível diante da vulnerabilidade social das famílias”.

Também participaram integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

Cidades

Trio é preso suspeito de espancar homem até a morte em MS

Um dos envolvidos teria um relacionamento amoroso com a vítima

09/09/2025 14h30

Divulgação

Ontem (8), dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante suspeitos de espancarem um homem até a morte no último sábado (6). O crime ocorreu durante a madrugada no bairro Parque do Lago em Dourados. 

Investigação

Na manhã de sábado, a equipe do Setor de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados recebeu a informação de que o corpo do sexo masculino havia sido localizado em um terreno baldio com sinais de espancamento.

Os investigadores iniciaram diligências e, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, localizaram um casal que estava nas imediações no momento dos fatos. A princípio, esse casal foi ouvido como testemunhas, mas com o avanço das investigações, passaram a considerar uma pessoa da dupla, de 37 anos, como um dos possíveis responsáveis pelo espancamento.

Com a continuidade das investigações, a equipe policial localizou um adolescente de 17 anos e homem de 41 anos, respectivamente filho e irmão do primeiro suspeito.

Ao serem questionados sobre o crime, o adolescente confessou que seu tio teria um relacionamento com a vítima, no entanto estava insatisfeito com a situação e queria o término do namoro, o que não era aceito pelo companheiro.

O casal teria começado um discussão na noite de sexta que se estemdeu pela madrugada de sábado e culminou nas agressões contra a vítima e sua morte por espancamento. Conforme relatado, os objetos utilizados foram tijolos, telhas e azulejos que estavam no terreno baldio.

Os três responsáveis foram conduzidos à sede do SIG e autuados formalmente, tendo sido encaminhados à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/Dourados logo em seguida.

