Alvos de vandalismo e retirados há pouco mais de um mês, os 22 radares da MS-040 serão reinstalados pelo Detran. E quando isso ocorrer, a Polícia Militar Rodoviária promete vigilância permanente para tentar evitar novas depredações.

Os equipamentos, retirados antes mesmo de serem ativados, foram instalados em agosto próximo a locais com grande incidência de atropelamento de animais silvestres, principalmente antas, mas no começo de setembro foram danificados.

E, muito mais do que proteger os animais, o objetivo dos radares é dar maior segurança aos usuários da rodovia. Levantamento feito pela Iniciativa Nacional para Conservação da Anta Brasileira (INCAB) aponta que pelo menos sete pessoas morreram desde o começo de 2015 em colisões com antas no trecho entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

Somente em maio deste ano duas pessoas morreram em decorrência desse tipo de acidente. No dia 5, um turista da pesca que retornava do Pantanal perdeu a vida depois que a caminhonete em que estava capotar ao atingir um animal com cerca de 200 quilos. Outros três ocupantes tiveram de ser hospitalizados.

Motorista da van morreu em 17 de maio após ser atingido por uma anta

Depois, no dia 17, o condutor de uma Van morreu ao ser atingido por uma anta que literalmente decolou ao ser atropelada por um carro que seguia no sentido contrário e cair em cima do motorista do utilitário. Três ocupantes do carro que atropelou o animal sofreram ferimentos.

Em média, a Agesul registra um acidente entre carro e anta a cada 12 dias na MS-040 e por isso decidiu instalar os radares nos locais mais críticos. Com a redução da velocidade, o acidente pode até acontecer, mas a gravidade é menor, opina tenente-coronel Edmilson Queiroz, da Polícia Militar Ambiental (PMA), que utiliza a rodovia com frequência.

Depois de serem danificados, os equipamentos foram todos recolhidos no começo de setembro. Atualmente, somente a fiação sob o asfalto e placas de concreto que possivelmente serviriam de base para instalação de equipamentos de energia solar restaram na rodovia. O restante foi tudo recolhido.

Mas, apesar da promessa de que serão reinstalados o Detran não faz previsão de data. A assessoria informa apenas que solicitou “apoio e monitoramento do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) para reinstalação e gradual ativação desses equipamentos. Cabe ressaltar que os controladores são essenciais para preservar a vida de condutores e também a biodiversidade estadual”.

A Polícia Rodoviária, por sua vez, confirmou que recebeu o pedido do Detran e que a partir de agora vai fazer um planejamento em conjunto com os técnicos do Detran para vigiar a rodovia assim que a reinstalação começar, conforme o tenente-coronel Maxuel Hermes Antunes, comandante da PMR.

Mesmo informando que a corporação elaborou “ordem de serviço diário até a resolução do problema”, o tenente-coronel enfatiza que “esta questão depende muito mais de conscientização dos responsáveis pela depredação do que a presença da polícia. São mais de 220 km de via”, afirma.

Com a declaração, deixa claro que a polícia dificilmente conseguirá montar guarda permanente nos 11 locais em que os equipamentos serão reinstalados. Quatro destes pontos estão entre os quilômetros 06 e 11, próximo ao colégio agrícola de Campo Grande, por onde a reinstalação deve e onde a vigilância será mais fácil.

E como a depredação não ocorre em outras estradas, a suspeita principal da polícia é de que o vandalismo tenha sido ato de um pequeno grupo de pessoas, que possivelmente nem use a rodovia com frequência. Então, os trabalhos estão sendo conduzidos para tentar identificar e responsabilizar criminalmente estes vândalos.

MAIS DO QUE RADARES

Conforme Patricia Medici, doutora em Manejo de Biodiversidade e coordenadora da Iniciativa Nacional para Conservação da Anta Brasileira (INCAB), desde o começo de 2015, logo após a inauguração do asfalto ligando Campo Grande a Santa Rita do Pardo, a ONG monitora a rodovia e deste aquela época até o fim do primeiro semestre de 2023 haviam sido encontradas 207 carcaças de antas à beira da estrada, o que equivale a uma média de 30 animais só dessa espécie mortos por ano. Isso significa também que 30 motoristas sofrem prejuízos por ano por conta destes acidentes.

Mas o número de mortes é pelo menos 50% maior, acredita. Tem muitos animais que são levados embora pelas pessoas que atropelam, são removidos pelos gestores da rodovia e outros são atingidos, continuam andando e acabam morrendo longe da estrada, no meio das fazendas. Estas mortes acabam não sendo catalogadas, explica.

Em oito anos, Ong catalogou 207 carcaças de antas atropeladas na MS-040

Os radares seriam uma medida a mais para tentar reduzir a mortandade. Na estrada já existe uma série de sinalizações, como placas e sinais sonoros no asfalto, alertando motoristas para que tenham cuidado e para que reduzam a velocidade.

Mas estas medidas estão se mostrando ineficazes. Conforme Patrícia Médici, desde 2016 existe um projeto nas mãos do governo do Estado apontando o que deveria ser feito para mitigar o problema. No trecho existem pelo menos 50 passagens sob a rodovia, muitas delas feitas por fazendeiros que precisam levar o gado de um lado para outro.

O Instituto sugere que a Agesul instale tela reforçada ao longo de 500 metros de cada lado destas passagens subterrâneas e nos dois lados da pista. Além disso, que faça uma espécie de corredor em alguns locais para que as antas sejam conduzidas a utilizarem estas passagens.

RECONSTRUÇÃO

Mesmo que os radares sejam reinstalados e comecem a funcionar, isso não será por muito tempo, já que a rodovia deve passar por uma profunda mudança e depois disso ser privatizada. A previsão do governo do Estado é desembolsar pelo menos R$ 415 milhões antes dessa privatização.

Conforme a assessoria da Agesul, somente na elaboração dos projetos que preparam as cinco licitações estão sendo gastos R$ 2,4 milhões. O restante, 412,5 milhões de reais, estão previstos para refazer o asfalto, que em alguns trechos esfarelou já nos primeiros meses de uso, e melhorar as condições de tráfego na rodovia, que foi construída sem acostamento.

Além da má qualidade de parte do pavimento, a estrada foi construída sem acostamento. A Agesul não deixa claro se agora será implantada esta faixa de escape ao longo de todo o percurso ou apenas em alguns trechos, mas parte do dinheiro será para isso.

“Além da restauração do pavimento, está incluso na elaboração do projeto, melhoria da drenagem e passagens de fauna, adequação da capacidade de tráfego e melhoria da segurança viária, com serviços como implementação de terceiras faixas, acostamentos, interseções e acessos, além da delimitação da faixa de domínio com a reconstrução de cercas convencionais e específicas para conduzir a fauna para os locais apropriados para travessia”, diz nota da Agesul sobre as mudanças que estão previstas.

A MS-040 serve como rota alternativa às rodovias federais 163 e 267 para chegar à divisa com São Paulo, passando por Bataguassu. Além de se livrarem do pedágio na BR-163, muitos caminhoneiros optam pela rodovia estadual porque encurta a distância em cerca de 30 quilômetros entre Campo Grande e o estado vizinho.