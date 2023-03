Dia da Mulher: Bazar da AACC/MS tem 4 mil peças com preço único de R$ 8 nesta quarta-feira

Clima

Capital de Mato Grosso do Sul lidera o ranking de calamidades, segundo decreto entidade nacional dos municípios

Barragem no Lago do Amor desabou há mais de 2 meses, dia 5 de janeiro, até hoje não foi consertada Marcelo Victor

Campo Grande lidera o ranking de calamidades climáticas no país, com 244 decretos municipais de anormalidades nos últimos 10 anos. Destes, 132 (54%) foram motivados por chuvas intensas que causaram inundações e alagamentos e 82 por umidade do ar muito baixa.

No Estado, Coronel Sapucaia aparece em 2° lugar nesse ranking nacional elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) de decretos por calamidade, com 209 ocorrências. Já Nioaque aparece na 6° posição com 81 decretos.

No ranking dos municípios com maiores desastres causados pelas chuvas, cinco cidades sul-mato-grossense estão nas primeiras posições. A campeã é Campo Grande com 132 ocorrências, seguida por Coronel Sapucaia, com 125. Em terceira aparece Nioaque, com 83; Rio Verde, com 65 na quarta colocação, acompanhada de perto por Ivinhema, com 63 decretos.

A liderança de Campo Grande também foi motivada por decretos em virtude da baixa umidade do ar, com 82 anormalidades. Tempestades são responsáveis por 83 decretos.

Nestes 10 anos, as chuvas em todo o Estado desabrigaram 1.818 pessoas e desalojaram outras 11.203, além de causarem prejuízos de R$ 5 bilhões, que aliados aos danos causados pela seca totalizam R$ 21,9 bilhões.

Na avaliação da CNM, as calamidades podem ter seus impactados amenizados, entretanto as prefeituras “precisam dispor de infraestrutura de recursos materiais, financeiros e humanos” e que para tanto é necessário o “apoio técnico e financeiro ininterrupto por parte da União e dos Estados”.

