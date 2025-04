Dia do Trabalhador: saiba a data de pagamento dos servidores de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Muito embora o Dia do Trabalhador tenha estendido o feriado para os servidores públicos, o quinto dia útil do mês de maio será apenas na quarta-feira (7).

O servidor vai contar com quatro dias de “molho”, do dia 1º até domingo (4), dando um tempo para o descanso merecido.

Os servidores estaduais podem ficar tranquilos com relação ao pagamento, que será antecipado, conforme informou o Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS).

A diretoria anunciou, nesta segunda-feira (28), que o pagamento dos servidores do Estado, referente ao mês de abril, será depositado na terça-feira (30).

Deste modo, o salário estará disponível para saque a partir de quinta-feira (1º), e o trabalhador poderá aproveitar o feriado em alusão ao seu dia com dinheiro na conta.

Servidores Municipais

A Prefeitura Municipal de Campo Grande costuma efetuar o pagamento dos servidores municipais no quinto dia útil.

A reportagem entrou em contato tanto com o Sindicato dos Servidores de Campo Grande quanto com a assessoria da Prefeitura Municipal para saber a data do pagamento dos servidores do município.

No entanto, até o fechamento deste material, não houve resposta. O espaço segue aberto e, assim que responderem, a matéria será atualizada.

Entenda

1º de maio: feriado (não útil)

2 de maio: sexta-feira (1º dia útil)

3 de maio: sábado (2º dia útil)

4 de maio: domingo (não útil)

5 de maio: segunda-feira (3º dia útil)

6 de maio: terça-feira (4º dia útil)

7 de maio: quarta-feira (5º dia útil)

Confira os feriados municipais e estaduais em 2025:



De acordo com o calendário municipal e estadual divulgado no início deste ano, os servidores terão 10 feriados e 10 pontos facultativos em 2025. Dos 10 feriados, 5 vão cair no fim de semana e 5 em dia de semana.

Serviços públicos considerados essenciais, como saúde e segurança, funcionarão normalmente e devem ser divididos por meio de escala ou plantão.

O ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, será transferido para 21 de novembro. Com isso, haverá expediente normal nas repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta no dia 28 de outubro de 2025.

O ponto facultativo cabe para funcionários públicos de serviços não essenciais e para empresas que decidem se o trabalho é opcional ou não.

FERIADOS NO MEIO DA SEMANA

Dia Mundial do Trabalho - 1º de maio - quinta-feira

Natal 25 de dezembro - quinta-feira

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 20 de novembro - quinta-feira

FERIADOS NO FIM DE SEMANA

Independência do Brasil 7 de setembro domingo

Criação do Estado - 11 de outubro sábado

Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro domingo

Finados 2 de novembro domingo

Proclamação da República - 15 de novembro sábado



PONTOS FACULTATIVOS

Ponto facultativo do Dia do Trabalhador - 2 de maio sexta-feira

Corpus Christi - 19 de junho quinta-feira

Ponto facultativo de Corpus Christi - 20 de junho sexta-feira

Dia do Servidor Público, adiamento da comemoração do dia 28 de outubro - 21 de novembro sexta-feira

Véspera do Natal - 24 de dezembro quarta-feira

Ponto facultativo de Natal 26 de dezembro sexta-feira

Véspera do Ano Novo - 31 de dezembro quarta-feira

** Colaborou Alicia Miyashiro

Assine o Correio do Estado