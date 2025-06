Dia dos Namorados: presentes tem variação de até 417,78% em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na véspera do Dia dos Namorados, comemorado nesta quinta-feira (12), o Procon-MS divulgou uma pesquisa de preços para auxiliar os consumidores na escolha de presentes ou jantares comemorativos em Campo Grande. O levantamento abrangeu 13 floriculturas e 8 restaurantes entre os dias 4 e 6 de junho.

A maior variação de preços foi registrada nas floriculturas. A tradicional cesta de café da manhã, com 20 itens, apresentou diferença de até 417,78%, com valores entre R$ 90 e R$ 466. O buquê com 12 rosas colombianas teve oscilação de 224%, sendo encontrado entre R$ 108 e R$ 350. Já o botão de rosa nacional variou 212,5%, custando de R$ 8 a R$ 25.

Nos restaurantes especializados em comida japonesa, os valores do rodízio de sushi variaram de 25% a 100%. O serviço completo é oferecido entre R$ 120 e R$ 150 por pessoa. Na versão simples, os preços vão de R$ 60 a R$ 120.

Os dados têm como objetivo oferecer uma base comparativa para os consumidores, mas o Procon alerta que os preços podem ter sofrido alterações desde a coleta. Além disso, o órgão orienta os consumidores a verificarem a composição dos produtos e serviços e a exigirem nota fiscal no momento da compra ou da reserva.

A pesquisa completa está disponível no site oficial do Procon-MS, com os dados organizados por estabelecimento visitado.

Data deve movimentar mais de R$ 300 milhões

Dia dos Namorados, celebrado anualmente em 12 de junho, promete movimentar R$ 384,45 milhões, de acordo com pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS) em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS). O valor é 1% maior do que o Dia dos Namorados do ano passado.

De acordo com o levantamento, serão gastos R$ 201,40 milhões com presentes e 183,06 milhões com comemorações. O gasto médio com presentes deve ser de R$ 273,21 e comemorações R$ 237,64 por consumidor. Com isso, o gasto com celebrações, por casal, deve ser de R$ 475,28.

As formas de comemorar a data são em bares ou restaurantes (34%), em casa com refeição preparada na residência (16%), passar a noite em hotel/motel (13%), levar o namorado(a) para um passeio (11%), refeição por delivery (11%), ir ao cinema (9%) e viajar (6%).

Os presentes mais procurados são roupas (42%), seguido de calçados (18%), perfumes e cosméticos (18%), bolsas e acessórios (17%), flores e cestas (16%) e joias (7%).

Dos entrevistados, 49,34% afirmaram que comprarão presentes e 51,56% vão celebrar a data. O gasto médio total é de R$ 510,85.

As lojas do centro são a preferência dos entrevistados (67%) e a qualidade do produto é apontada como essencial para a compra (81%).

De acordo com o analista-técnico do Sebrae-MS, Paulo Maciel, a data é importante para os empresários aumentarem o faturamento e atraírem novos clientes.

"Investir em experiências vai ser o diferencial. Embalagens criativas, kits personalizados, brindes simbólicos podem ser uma boa opção, já que o presente precisa emocionar. Além disso, opções de pagamento facilitadas e uma boa divulgação em redes sociais com mensagens que alcancem o coração das pessoas podem ser interessantes", sugere.

A pesquisa foi realizada no período de 5 a 11 de maio nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

**Colaborou Naiara Camargo**

