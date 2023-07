Diálogo é importante para segurança das crianças na internet

DESFECHO

O trio foi investigado por morte de estudante de Direito, em 2019; pai da vítima que seria o alvo

Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Aluízio Pereira dos Santos, disse na tarde desta terça-feira (18), que o julgamento dos três implicados no assassinato do estudante de Direito Matheus Xavier, 20, ocorrido em abril de 2019, em Campo Grande, iniciado ontem, segunda (17), termina amanhã, quarta-feira.

Havia a previsão de a sentença ser conhecida somente depois de quatro ou cinco dias de julgamento.

Nesta terça-feira, foram ouvidos os réus. O principal deles, Jamil Name Filho, 46, o Jamilzinho, que seria o mandante do crime, começa a depor daqui a pouco.

O magistrado disse que audiência do julgamento, amanhã, será reservada aos "debates" e, logo em seguida, a sentença deve ser anunciada.

Além de Jamilzinho, sentaram nos bancos dos réus Marcelo Rios, 46, ex-guarda civil e o ex-policial civil Vladenilson Daniel Olmedo, o Vlade, 63.

Vlade está preso em Campo Grande. Jamilzinho e Rios cumprem prisão desde 2019 no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vlade e Rios teriam agido no crime como contratantes dos dois pistoleiros, um deles assassinato um ano depois do crime e, o outro, sumido.

Por ordem de Jamilzinho, segundo o processo que acumulou 15 mil páginas, o pai do estudante, o capitão reformado da Polícia Militar, Paulo Xavier, desafeto do réu, é quem seria o alvo do crime. Ocorre que, os pistoleiros teriam "falhado" na empreitada e matado o filho de PX, por "enganho".

O estudante foi fuzilado dentro do carro do pai, assim que saia de casa.

Cinco meses depois do crime, os réus foram presos por policiais civis. Na investigação, descobriu-se, segundo a apuração, que Jamilzinho seria chefe de milícia que matava desafetos dele. Os réus negaram a denúncia.