Dino dá 30 dias para governo ter regras para emendas em universidades

MS 40ºC

Na última semana, cidades do Estado registraram as maiores temperaturas do País e tendência é que o calorão se intensifique nos próximos dias

O calorão que tem feito em Mato Grosso do Sul deve continuar nesta semana, com máximas ultrapassando os 40°C em algumas regiões, devido à uma bolha de calor que se concentra no Estado.

De acordo com informações da Metsul meteorologia, uma bolha de calor que se concentra no Estado irá ganhar força e fazer com que as temperaturas cheguem a níveis extremos, especialmente em municípios do oeste e centro-sul.

Na última semana, cidades de Mato Grosso do Sul registraram as maiores temperaturas do País por dias seguidos, com destaque para Porto Murtinho, que registrou 41,8°C na sexta-feira (10), sendo a temperatura mais alta registrada no Brasil neste ano pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A segunda maior temperatura também foi registrada no Estado, de 40,3°C em Amambai, na sexta-feira. No mesmo dia, Campo Grande registrou a maior máxima entre as capitais, de 36,2°C.

Para a semana, a bolha de calor continua estacionada no Estado, com ampliação da massa de ar quente. Assim, o calorão deve predominar, com temperaturas acima do normal para a época.

Já no começo da semana deve haver picos de calor. Em Porto Murtinho, a máxima prevista para a segunda-feira (13) é de 41°C, com sensação acima do registrado nos termômetros. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem ocorrer a partir de terça-feira (14).

Em Campo Grande, as temperaturas oscilam entre 22°C e 37°C na segunda, sem previsão de chuva. O calor ganha força no decorrer da semana e a máxima pode chegar a 39°C na quarta-feira (15). Há possibilidade de chuvas isoladas, mas a umidade pode chegar a 20%.

O tempo também continua seco não só na Capital, mas em todo o Estado, com índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%, considerado estado de atenção e prejudicial à saúde.

No norte do Estado, em áreas mais próximas as divisas com Mato Grosso e Goiás, há alerta de perigo para temporais, com previsão de pancadas de chuva de forte a moderadas.

Bolha de calor

Segundo o Climatempo, a falta de nebulosidade e de chuva fazem com que o Estado tenha muitas horas de sol forte, com o ar que se aquecendo acima do normal e resultando na bolha de calor, responsável pelo calorão dos últimos dias.

Isto porque, ainda segundo o órgão, a chuva e a nebulosidade são importantes reguladores da temperatura diária do ar.

O fenômeno La Niña, que se configurou neste mês de janeiro no oceano Pacífico Equatorial, na costa do Peru, vem fazendo com que os corredores de umidade se organizem com maior frequência do centro para o norte da região Centro-Oeste do país, deixando o Mato Grosso do Sul de fora das áreas de chuvas frequentes e de maior volume.