meio ambiente

As equipes atuam desde a semana passada nas regiões de Aquidauana, Paiaguás e Porto São Pedro (Rede Amolar)

Nesta semana, tem sido necessária a atuação constante no monitoramento, combate e controle de incêndios florestais no Pantanal. Há dias, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) trabalha

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, as equipes atuam desde a semana passada nas regiões de Aquidauana, Paiaguás e Porto São Pedro (Rede Amolar), onde ainda existem chamas ativas.

O trabalho de combate ao fogo é realizado por 32 bombeiros, que trabalham com sucesso nas missões em relação à extinção do fogo e preservação do bioma.

Durante a Operação Pantanal 2023, que teve início em 17 de julho, aeronaves específicas foram disponibilizadas em diversas ocasiões, para apoiar o trabalho de combate às chamas, duas delas ‘air tractor’ que transportam até 3 mil litros de água para áreas de difícil acesso.

“Mesmo com as chuvas, quando passa alguns dias sem precipitação, vem risco de incêndio. É o que está acontecendo agora, desde a semana passada estamos atuando em incêndios no Pantanal”, explicou a tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do CPA (Centro de Proteção Ambiental), que realiza o monitoramento dos incêndios florestais no Estado e coordenadora da Operação Pantanal 2023.

Além disso, a dificuldade de acesso aos locais em chamas, dificulta as ações de combate.

“Estamos em missão de combate a incêndio florestal, saímos de Coxim às 4h da manhã e rodamos 250 km dentro do Pantanal para ir até o foco. A dificuldade de deslocamento é muito grande, a gente anda em média de 20 a 25km/h”, disse o capitão Silveira, do Corpo de Bombeiros.

Neste ano, a Operação Pantanal tinha previsão de ser encerrada no dia 23 de novembro, porém as condições atmosféricas fizeram estender o final da operação.

Anteriormente

Até meados de novembro, o bioma do Pantanal, no território de Mato Grosso do Sul, queimou uma área que corresponde a 36,4% do que queimou em 2020, ou seja, 63,6% a menos.

Neste ano, foram 592,2 mil hectares incendiados, enquanto em 2020 foram 1,6 milhão de hectares.

Apesar da área queimada neste ano ainda ser quase um terço menor do que a de 2020, em comparação com 2022 (214,925 ha), os incêndios dobraram em 2023.

Os dados foram informados à reportagem pelo Coordenador Estadual do PrevFogo/IBAMA, Márcio Ferreira Yule.