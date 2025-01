Diretoria eleita da OAB-MS será empossada na próxima terça, 28 de janeiro

Bem-Estar Animal

A iniciativa do 'Todos em Ação' ocorre neste sábado (23) e contará com cadastro para castração de animais de estimação

Em mais uma ação do Centro de Controle de Zoonoses, o Castramóvel atenderá a região do grande Aero Rancho pela manhã e, no período da tarde, no Shopping Bosque dos Ipês.

O mutirão será neste sábado (23), e os servidores da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão somando forças no “Todos em Ação”, na região do Segredo e Anhanduizinho.

Caso seu pet precise de atendimento, esteja atento aos horários. A partir das 8h, o Castramóvel iniciará suas atividades na Escola Municipal Profª Maria Lúcia Passarelli, na rua Charlote, no bairro Aero Rancho.

No período da tarde, às 14h, a equipe se deslocará para o Shopping Bosque dos Ipês, onde o serviço vem sendo ofertado para a comunidade e tem recebido boa aceitação por parte da população.

Atendimento

Durante o atendimento, os bichinhos de estimação receberão a vacina contra a raiva (cães e gatos), e será realizada a coleta de sangue para o diagnóstico de Leishmaniose Visceral canina.

Além disso, será feito o cadastro para a castração de cães e gatos, uma oportunidade que os tutores não podem perder!

Outro diferencial da ação será a escuta chamada de “acolhimento”, em que a população pode fazer denúncias de maus-tratos a animais.

Para a melhor segurança dos animais, a orientação da coordenadora da CCZ, Cláudia Macedo, é que os cães usem coleiras e guias e que os gatos sejam transportados em caixas de transporte.

“A pessoa deve ter mais de 16 anos e força suficiente para não deixar o animal fugir”, disse a coordenadora.

Leishmaniose

O resultado do exame da Leishmaniose sai em 15 minutos. A zoonose é crônica, e, caso o animal não receba o tratamento adequado, pode vir a óbito em 90% dos casos.

A transmissão é feita por meio da picada de fêmeas do inseto vetor infectado, chamado de flebotomíneo, conhecido popularmente como mosquito-palha. A doença não tem cura, mas tem tratamento.

Sintomas nos cães:

Unhas grandes;

Magreza excessiva;

Feridas nas orelhas e cotovelos.



A leishmaniose pode ser transmitida para o homem, causando danos a vários órgãos, como fígado, baço e medula óssea. Caso o exame do cachorro aponte positivo para a doença, o proprietário do animal pode escolher procurar atendimento veterinário ou optar pela eutanásia.

O atendimento no Shopping Bosque dos Ipês será por ordem de chegada. Com relação ao cadastro para castração, não é necessário levar o animal.

Serão dois locais de atendimento: um no estacionamento com o Castramóvel e outro ponto na parte interna do shopping, que contará com exposições didáticas de exemplares de animais peçonhentos (aranhas e escorpiões) e morcegos.

Locais de atendimento:

Mutirão “Todos em Ação”

Local: Escola Municipal Profª Maria Lúcia Passarelli

Escola Municipal Profª Maria Lúcia Passarelli Endereço: Rua Charlote, 2001

Rua Charlote, 2001 Horário: 8h às 13h



Shopping Bosque dos Ipês

Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados Horário: 14h às 17h

