Cidades

"CG SEGURA"

Discreta, campanha educativa dos novos radares acaba dia 18 de novembro

Diferente das faixas anteriormente penduradas para avisar sobre trocas de equipamentos entre 2018 e 2019, novas placas aparecem bem mais "tímidas" pela Capital

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/11/2025 - 12h59
Discreta em relação à última "força-tarefa" para conscientização dos moradores sobre a instalação de novos aparelhos registradores de infrações, a atual campanha em fase educativa sobre os novos radares já está em curso e deve durar até o próximo dia 18. 

Em outras palavras, segundo previsão repassada pelo Executivo Municipal da Cidade Morena, os novos radares do "Consórcio CG Segura" devem começar a multar já no dia 19. 

Entretanto, diferente das faixas que foram anteriormente penduradas para avisar sobre as trocas de radares que aconteceram entre 2018 e 2019, que cortavam as vias com o anúncio acima dos carros para despistar os ares que suspeitavam de uma "indústria da multa", as novas sinalizações aparecem bem mais "tímidas" pela Capital. 

Logo abaixo é possível notar um comparativo que escancara a diferença entre as "fases educativas", com o registro à esquerda feito na manhã desta quarta-feira (05) pelo repórter fotográfico Marcelo Victor, de uma placa que possui menos de 1x1 metro quadrado, ao lado da sinalização colocada na Avenida Costa e Silva, próximo ao Terminal Morenão, em julho de 2019. 

 

Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Antes disso, por exemplo, até mesmo os três radares que foram instalados em dezembro de 2018 também tiveram o dito período em "caráter educativo", quando instalados equipamentos de fiscalização eletrônica nas ruas Manoel da Costa Lima, na altura do número 1.404, em ambos os sentidos da pista e na avenida Gury Marques, próximo a rua Taboão da Serra, sentido bairro-centro.

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares

Novos radares

Aos poucos a Cidade Morena volta a ser recoberta" pelos equipamentos registradores de infrações, após uma longa e pouco clara "novela" na Capital, que começou com o fim do contrato antigo sem uma nova licitação pronta; passou pelo questionamento da continuidade do serviço e legalidade das multas aplicadas no período, e termina com esses novos fiscalizadores voltando aos mesmos pontos em que os antigos costumavam multar o campo-grandense.

Importante destacar que os radares estão desligados em Campo Grande desde o dia 1° de setembro, como confirmado pela Agência  Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a partir de quando era estipulado o prazo de um mês para a reposição dos maquinários. Porém, a assinatura do contrato com o dito consórcio data de 22 do mês passado, a partir de quando as empresas integrantes poderiam começar a troca dos radares da Capital. 

Batizado de "Consórcio CG Segura", o grupo em questão venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, sendo formado pelas seguintes empresas: 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação

Apesar da vigência estipulada em 24 meses, há a possibilidade de estender a contratação por um prazo total de até 10 anos sob o comando dos radares em Campo Grande. 

Nessa duração de 24 meses, esse contrato renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

Com isso, a ideia da Agetran é voltar a multar os campo-grandenses faltando aproximadamente um mês e meio para a tradicional virada de ano, já que os dados de arrecadação da Pasta mostram que sem os radares e lombadas e suas respectivas penalizações, a Capital deixa de contar com cerca de R$3 milhões mensais.

Equipamentos testados

Em resposta ao Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) esclareceu que os equipamentos de monitoramento já foram devidamente aferidos pelo órgão competente.

Em 06 de agosto deste ano foi realizado o teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, mas foi o suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas nos seis pontos que serviram para avaliar as fiscalizações futuras pelas vias da Cidade Morena. 

Mesmo que esse teste tenha sido anunciado com antecedência, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

 

 

Cidades

Detento finge estar doente, furta hospital, foge e agride idosos em assalto

Preso em regime semiaberto fugiu durante atendimento médico e invadiu casa de idosos para roubar R$ 11 mil e sustentar vício em drogas

05/11/2025 15h30

Reprodução

Policiais civis de Dourados cumpriram, na última terça-feira (4), um mandado de prisão preventiva de um homem de 32 anos, apontado como autor de um furto a um hospital e um roubo a uma residência ocorridos na cidade de Dourados.

Os crimes, ocorridos entre 23 e 25 de setembro, foram cometidos após o acusado, que cumpria o regime semiaberto por condenações relacionadas a crimes patrimoniais, pedir atendimento médico no Hospital da Vida.

No dia 23, ao ser atendido no hospital, ele entrou sem autorização em uma área reservada à equipe médica e furtou um notebook e roupas de um dos médicos. Ele fugiu do local sem que a equipe percebesse e não voltou mais prosseguir com o cumprimento de pena.

No dia 25, o detento invadiu a residência de um casal de idosos de 89 e 81 anos localizada no Jardim Flórida para roubar um aparelho celular e cerca de 11 mil reais em espécie. As vítimas foram agredidas durante o assalto e tiveram que ser encaminhadas ao hospital para receberem atendimento médico devido à gravidade das lesões.

Os policiais do SIG/NRI conseguiram confirmar que o detento foi o autor de ambos os crimes e expediram um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

O criminoso foi recapturado por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados para dar prosseguimento ao seu cumprimento de pena.

Com o deferimento da medida e expedição do respectivo mandado de prisão preventiva, cumprido na manhã de ontem, o suspeito confessou a autoria dos dois crimes durante interrogatório policial, afirmando que havia cometido os delitos para sustentar seu vício em drogas.

fundo pantanal

Estado dá verba milionária a ONGs que dizem combater incêndios no Pantanal

Recursos, de quase R$ 3 milhões, serão destinados a três instituições que montaram brigadas contra incêndios e atuam no tratamento de animais silvestres

05/11/2025 14h26

Fundo Pantanal foi criado, principalmente, para conter desmatamentos no Pantanal, mas tembém há recursos para combater queimadas

Fundo Pantanal foi criado, principalmente, para conter desmatamentos no Pantanal, mas tembém há recursos para combater queimadas

Criado oficialmente no dia 6 de fevereiro deste ano para garantir, principalmente, recursos financeiros a  fazendeiros que priorizarem a manutenção da vegetação nativa , o  Fundo Clima Pantanal está destinando quase R$ 3 milhões a ONGs que dizem atuar no combate a incêndios e no tratamento de animais silvestres atingidos pelas queimadas no Pantanal. 

Publicação do diário oficial do Governo do Estado desta terça-feira (05) prevê o repasse de R$ 1,438 milhão para o Instituto do Homem Pantaneiro (IHP), R$ 996 mil para o instituto SOS Pantanal e R$ 497,5 mil para o IPCTB - Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil. 

Somados, os repasses chegam R$ 2,931 milhões, o que equivale a 7,3% dos R$ 40 milhões anunciados pelo Governo do Estado ao Fundo Pantanal para o primeiro ano de vigência do programa. 

De acordo com as publicações do diário oficial, o Instituto do Homem Pantaneiro, comandado pelo policial militar aponsentado Angelo Rabelo, promete destinar R$ 470 mil à “Base de Resgate Técnico Animal (BARTA) e Comunicação Integrada: Avanços na Proteção da Fauna Silvestre na Serra do Amolar” que visa estruturar e ampliar a Base de Resgate Técnico Animal (BARTA) e ampliar o sistema de comunicação via rádio na Serra do Amolar. 

Um segundo convênio assinado entre o secretário de Meio Ambiente , Jaime Verruck, e o  coronel aposentado prevê R$ 472,949,00 para o projeto “Tecnologia Conservação: Manutenção e Ampliação do Sistema de monitoramento de focos de incendios no Amolar” para ampliação da área de cobertura do sistema de monitoramento para detecção rápida de incêndios no Território Indígena Guató, na Serra do Amolar". 

Outro repasse, desta vez de R$ 495.545,00, ao Instituto do Homem Pantaneiro é para “Fortalecer a Brigada Alto Pantanal: prevenção, restauração e união comunitária no Pantanal” para Manter a atuação da Brigada Alto Pantanal nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, bem como a recuperação de áreas atingidas pelos incêndios na região da Serra do Amolar". 

O valor de quase meio milhão de reais para o instituto que atua na preservação de tamanduás, comandado por Flávia Regina Miranda, será destinado, conforme o diário oficial, à "capacitação de brigadas para o resgate, primeiros socorros e manejo seguro de fauna silvestre em situações de incêndios florestais. Promover o atendimento adequado e rápido aos animais vitimados por incêndios, contribuindo para o seu monitoramento e reintrodução no ambiente natural"

Um dos acordos com o Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai - SOS Pantanal, coordenado pelo pesquisador Alexandre Ferreira Bossi, promete destinar R$ 498,6 mil ao projeto “Comunidades Adaptadas e Resilientes ao Fogo: Fortalecimento das Brigadas Comunitárias Ribeirinhas de Porto Esperança e Povoado do Salobra” . 

O projeto promete "fortalecer a prevenção, a resposta e a resiliência das comunidades ribeirinhas de Porto Esperança e Salobra, frente aos incêndios florestais e aos efeitos das mudanças climáticas, por meio da estruturação e capacitação de brigadas comunitárias alinhadas aos princípios do Manejo Integrado do Fogo (MIF), com ênfase na comunicação integrada, uso de tecnologias acessíveis e governança territorial participativa". 

O segundo projeto, com valor praticamente igual ao anterior, vem acompanhado por uma proposta ainda mais pomposa. O dinheiro é destinado ao projeto “Governança Local do Manejo Integrado do Fogo: Aliança 5P e região”. 

A promessa é combater incêncios florestais em "uma área de 546 mil hectares, composta por 26 fazendas distribuídas em quatro microrregiões do Pantanal (Abobral, Nabileque, Nhecolândia e Miranda), além de uma Unidade de Conservação. A proposta abrange 12 brigadas ativas, tecnicamente capacitadas, com experiência em gestão de operações e apresenta avanços na aplicação de soluções de ciência e tecnologia, apoio ao Hospital de Fauna Pantaneira, além da criação e difusão de conhecimentos sobre o Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF)". 

Os seis acordos entraram em vigor no nos dias 3 e 4 de novembro, um dos meses com os mais altos históricos de chuva na região pantaneira. O dinheiro, porém, se destina aos trabalhos que serão desenvolvidos até 31 de dezembro do próximo ano. 

SUBPROGRAMA

O PSA Bioma Pantanal, que está destinando os quase R$ 3 milhões ao o Subprograma Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PSA Brigadas), foi criado depois da disparada dos desmatamentos no Pantanal. Este aumento, por sua vez, foi atribuído à permissividade da legislaçã estadual que entrou em vigor em 2015. 

Em agosto de 2023, ao abrir investigação sobre o aumento dos desmatamentos no Pantanal, o Ministério Público estimou a devastação diária de 78 hectares, totalizando 28,6 mil hectares em 2021. Porém, logo na sequência o Governo do Estado admitiu que naquele ano foram, na realidade, 153 hectares por dia, ou 56 mil hectares em um ano. 

E, embora o fundo tenha sido criado para desestimular os desmatamentos, as parcerias com as ONGs está destinada exclusivamente ao combate a incêncios e recuperação de animais silvestres. 

Neste ano, segundo dados do INPE, os incêndios atingiram 89 mil hectares no Pantanal. Isso representa queda de 95% na comparação com os 1,767 milhões de hectares no ano anterior, que foi marcado pela estiagem que levou o nível do Rio Paraguai ao mais baixo nível em 124 anos de medições, com 69 centímetros abaixo de zero na régua de Ladário.  


 

