DOF apreende carreta com 8 toneladas de maconha escondido em carga de soja

Os candidatos estarão concorrendo para 22 vagas

A Secretaria-Executiva de Licitação (SEL), vinculada a Secretaria Estadual de Administração (SAD), abriu nesta sexta-feira (1), inscrições de processo seletivo para 22 vagas.

Segundo o edital, a contratação para trabalhar na pasta é por tempo determinado. O salário dos novos cargos pode chegar acima de R$6 mil.



Planejamento e Execução de Licitações e Contratações Públicas

Requisitos básicos: O candidato precisa ter ensino superior completo em nível de graduação em Direito, Administração, Contabilidade ou Economia (obrigatório registro em conselho de classe para graduação em Administração, Contabilidade e Economia).

19 vagas

Carga horária: 40 horas semanais;

Remuneração bruta: R$6.107,97.



Assessor Jurídico

Número de vagas: 3;

Requisitos básicos: Curso de ensino superior completo em nível de graduação em Direito;

Carga horária: 40 horas semanais;

Remuneração bruta: R$ 6.107,97.

Inscrições

Para se inscrever nos cargos acima, o candidato precisa ter atenção, até, porque as inscrições vão até às 23h59 (horário de MS) no dia 7 de março e observar os procedimentos descritos no edital.



Fases

O processo seletivo para Secretaria-Executiva de Licitação (SEL) terá as seguintes etapas a serem concluídas.

Avaliação curricular (de caráter eliminatório e classificatório);

Prova objetiva e discursiva (de caráter eliminatório e classificatório);

Os candidatos serão convocados após serem aprovados nas provas objetiva e discursiva com pontuação na avaliação curricular.



Conforme o edital, a prova objetiva e discursiva terá duração de três horas e será realizada até dia 7 de abril, no período da manhã. As provas terão quatro perguntas de múltipla escolha e duas discursivas, dentro do conteúdo estabelecido no edital.

O resultado final do processo seletivo deve ocorrer somente no dia 7 de maio.

