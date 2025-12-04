Dois anos após feminicídio e homicídio, foragido do Paraná é preso em MS - Divulgação/PCMS

Um homem procurado desde 2023 por um feminicídio e um homicídio ocorridos em Floraí (PR) foi preso na tarde de ontem (3) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O caso

Conforme apurado pela Polícia civil do Paraná, o crime ocorreu em 15 de dezembro de 2023, quando o autor invadiu a casa da ex-companheira Maria Luiza Maian (48) e a matou, motivado pela não aceitação do término do relacionamento.

Em seguida, ele foi até o centro da cidade, onde localizou o namorado da vítima, Antônio Mansano Junior (45), que trabalhava como motorista de transporte escolar, e o executou dentro de um ônibus, durante o serviço.

Após os crimes, o criminoso fugiu do Paraná e passou a viver de maneira clandestina, para evitar ser preso.

Fuga para o MS

Depois de passar por várias cidades, o autor se fixou Anaurilândia há cerca de um ano, onde mantinha uma vida discreta e utilizava identidade falsa.

No entanto, durante diligências de rotina, a Polícia Civil do município encontrou indícios de que o indivíduo poderia ser um foragido de alta periculosidade.

A investigação avançou com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Loanda (PR), que confirmou oficialmente que o homem era, de fato, o autor do feminicídio e homicídio ocorridos em Floraí (PR).

Com as informações levantadas, a equipe policial deslocou-se até a zona rural de Anaurilândia, a aproximadamente 50 km da área urbana, onde o foragido foi localizado e preso.

O preso será apresentado à Justiça e permanece à disposição para os procedimentos legais cabíveis.