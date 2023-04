Dois ocupantes de carreta morrem em acidente no sul do Estado

CRIME

Investigações ainda estão em andamento e o destinatário ainda não foi localizado

A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul investiga duas pessoas suspeitas de enviar e receber 1kg de cocaína pelos Correios por meio de encomendas.

De acordo com as informações policiais, um homem que mora em Campo Grande compareceu à uma agência dos Correios no dia 24 de agosto de 2022, quando fez o envio de uma caixa de som que iria para Carapicuíba, no interior de São Paulo.

Ainda segundo a polícia, o suspeito usou um nome falso para registar a encomenda, pagando o envio com dinheiro vivo.

A droga foi interceptada no dia seguinte, quando a equipe dos Correios acionou a polícia por suspeitarem do pacote. Dentro da caixa de som havia um pacote com aproximadamente 1kg de cocaína.

Durante as investigações, a polícia comparou imagens de bancos de dados com as filmagens feitas por câmeras de segurança no dia do envio do pacote, quando o homem foi identificado como sendo outra pessoa.

Assim, a polícia também chegou ao homem que é verdadeiro dono do nome usado pelo suspeito na agência. Por sua vez, ele afirmou não conhecer a pessoa que usou seu nome.

O suspeito de enviar o pacote será ouvido na Polícia Federal em maio. O homem tem passagens por receptação, ameaça e violência doméstica, além de desobediência.

O destinatário, que mora em Carapicuíba, interior de SP, não foi localizado.