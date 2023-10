Mato Grosso do Sul segue com registro de altas temperaturas em grande parte do Estado neste domingo (29), porém, sem descartar possibilidade de chuva a previsão indica tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento. Em Campo Grande, a máxima passa dos 30° C.



De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a instabilidade climática pode ocasionar ainda queda de granizo pontual em algumas regiões do Estado. Na Capital, o dia que começa com 24°C e pode atingir 32°C, não sendo descartada a chegada da chuva no período da tarde.



INTERIOR



Em Dourados, a mínima é de 23°C e a máxima é de 32°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram 22°C pela manhã e atingem 31°C no período da tarde. No Leste, Anaurilândia tem variação entre 23°C e 33°C.



No Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 24°C e máxima de 34°C, enquanto Paranaíba inicia aos 23°C e atinge os 35°C ao longo do dia. Na região Norte, em Camapuã, as temperaturas variam entre 24°C e 34°C, já Coxim amanhece aos 25°C e chega aos 36°C no período da tarde.



Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, atingem 35°C ao longo do dia, mas registram mínimas de 27°C e 26°C, respectivamente. Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, é o município que deve registrar a temperatura mais alta do dia, com mínima de 26°C e máxima que pode chegar aos 37°C.

ALERTA



Em alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã deste domingo, MS aparece na cor amarela, com indicação de perigo potencial. De acordo com o comunicado, a chuva pode chegar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos que variam entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica, porém a indicação é de atenção.