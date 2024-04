Domingo prevê chuva em boa parte de MS e frio já tem data para chegar

Localizados no Centro-Oeste brasileiro, pode-se dizer que o sul-mato-grossense tem pouco costume com as baixas temperaturas e, para além da chuva desse domingo (07) que promete baixar os termômetros, o frio de fato já tem data prevista para chegar ao Mato Grosso do Sul.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indicam que a probabilidade de precipitação para hoje (07) chega em boa parte do Estado, com intensidades fracas e moderadas, além dos pontos isolados de chuvas mais intensas, tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme o Cemtec, o sul, sudeste e leste do Estado - região dos municípios de Iguatemi, Ponta Porã e Porto Murtinho - as temperaturas mínimas devem oscilar entre 23 e 25 graus célsius, com máximas de 35 °C.

Como esperado, a região do Bolsão - Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas - e norte de Mato Grosso do Sul tem as menores temperaturas, com mínimas entre 22 e 24 e máximas de 33 °C.

Justamente entre norte e leste de Mato Grosso do Sul, os ventos podem atingir rajadas de até 50 km/h.

Para a Capital as máximas (33 °C) já começam a demonstrar a tendência de queda nas temperaturas, onde uma alto volume de nuvens já pode ser notado pelo campo-grandense, porém, com chuva fraca prevista para este domingo (07), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entretanto, a intensidade dessas chuvas tende a crescer e muito a partir desta segunda-feira (08) em Campo Grande, com trovoadas isoladas durante os períodos da manhã e tarde.

Em explicação, o Cemtec pontua que essa formação de nuvens, e as chuvas, são causadas devida à aproximação de uma frente fria.

Quando vem o frio?

Mato Grosso do Sul, ao lado de São Paulo e do Sul de Minas Gerais, já tem uma data marcada para o frio, já que até pelo menos o dia 20 o sul-mato-grossense já poderão tirar os casacos do armário devida à considerável queda na temperatura.

A meteorologia indica que já a partir da terça-feira (09) o ar frio que vem do sul continental começa a entrar no País, chegando ao Rio Grande do Sul já na quarta (10), segundo o portal especializado Climatempo.

Apesar da atuação restrita, a previsão aponta que a partir do dia 13 a alta pressão volta a se aprofundar pelo apoio de um ciclone extratropical, que deve se formar no extremo sul brasileiro, o que reforça essa onda de ar frio.

Com isso, a previsão é que os demais Estados, incluindo Mato Grosso do Sul, já sintam o frio a partir da próxima segunda e terça (15 e 16 de abril).

Além disso, principalmente as regiões Norte, nordeste e sudeste de Mato Grosso do Sul devem observar os principais volumes de chuva durante a primeira quinzena deste mês, com as precipitações oscilando entre 30 e 70 mm.

Já a partir do dia 12, pelo menos até 20 de abril, os acumulados previstos para a maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul não deve passar de 30 mm, segundo a previsão, porém a proximidade com a data pode trazer dados mais específicos sobre esses volumes.

