Cidades

MÚSICA

Domingo tem show gratuito de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas

O cantor sertanejo subirá ao palco para animar o MS ao Vivo com novo show "Sertanejinho do Teló

Tamires Santana

Tamires Santana

12/10/2025 - 09h20
Neste domingo (12), Campo Grande terá uma edição especial do MS ao Vivo em comemoração aos 48 anos de Mato Grosso do Sul, desta vez com a grande atração nacional: o cantor Michel Teló. O evento, que acontece no Parque das Nações Indígenas, contará ainda com a abertura do do DJ Jackson Seballo e do grupo Lendas 67.

O acesso é gratuito e o evento integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, Energisa e o Sesc-MS.

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e turnês nacionais e internacionais, Michel Teló é hoje um dos artistas mais queridos e respeitados da música brasileira. Agora, ele chega com uma nova proposta que promete encantar o público: “Sertanejinho do Teló”, um show festivo, vibrante e cheio de personalidade.

Lendas 67

O MS ao Vivo será palco de um reencontro histórico para a música sul-mato-grossense. Os antigos integrantes do grupo Tradição, Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino, Arapiraca, responsáveis por criar sucessos que marcaram gerações, estão de volta aos palcos em um novo projeto: Lendas 67.

A formação reúne músicos que ajudaram a transformar o Tradição em um dos grupos mais influentes do país, levando o som autêntico de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. Agora, unidos novamente, eles apresentam um espetáculo que valoriza suas raízes e dá continuidade a essa história de sucesso.

O show de estreia do Lendas 67 acontece em grande estilo: abrindo o próximo MS ao Vivo. Será um momento único para reviver grandes clássicos, celebrar a trajetória dos artistas e viver a emoção de ver juntos, no mesmo palco, aqueles que escreveram parte fundamental da nossa música.

Pela intercessão de Maria

Paciente oncológica agradece Nossa Senhora Aparecida pelo milagre da vida

Desenganada pela medicina, com a intercessão da Padroeira, Deus ouviu o clamor das orações e restaurou a vida de sua filha

12/10/2025 08h00

"Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38)

Gratidão pela mãe, Nossa Senhora Aparecida. É assim que Francisca Ires Bezerra Alves, de 72 anos, devota da Padroeira, estende o testemunho de mais uma graça alcançada em uma caminhada de anos lutando contra o câncer.

Desde criança participando da congregação, cerca de 25 anos nas pastorais e na Renovação Carismática Católica (RCC), Ires, como é conhecida entre amigos e familiares, nunca mais se afastou da igreja e mergulhou profundamente nos preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana.

"A Ires entrou na Renovação Carismática Católica e teve um encontro pessoal com Jesus. Recebeu o batismo no Espírito Santo e aquela força que Jesus sempre prometeu aos apóstolos e a todos os que creem. Depois desse momento, a vida dela não foi mais a mesma. Ela mudou, ficou uma pessoa totalmente transformada, totalmente entregue", contou a irmã Francisca Irlane Nunes.

A mulher de sorriso fácil e comportamento acolhedor viu a vida ser transformada ao ter um encontro com Cristo e conhecer o amor de Nossa Senhora Aparecida, participando de vários ministérios e pastorais, sem nunca abandonar a devoção ao santo terço e às missas, que passaram a ser diárias até que começou a auxiliar no Ministério da Eucaristia.

"Ela foi firme na fé e continuou. Por toda essa firmeza em sua vida, a família foi sendo restaurada, porque, ao iniciar esse processo de conversão, ela os levou junto. Mais adiante, recebeu os frutos de todo esse momento. Eu acompanhei toda a trajetória desde o início, desde quando ela entrou para a Renovação. Posso dizer que ela fez uma entrega total da sua vida a Deus. Estava sempre de prontidão ao chamado e deu o seu ‘sim’. O que posso dizer é que ela deu o ‘sim’ de Maria, o sim verdadeiro para Deus", relatou Irlane.

Mesmo na adversidade de um câncer que retornou, uma luta que perdura por aproximadamente 13 anos, sendo esse o quarto. A fé nunca arrefeceu; o sorriso se manteve firme, e ela, que sempre orou pelos enfermos, servia na igreja como ministra da Eucaristia, entre outras tantas atividades, enfrentou tudo com coragem, como Maria: “Eis aqui a serva do Senhor”.

"Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38)Ires, Ministra da Eucaristia na Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Tratamento

Durante uma sessão de quimioterapia, começou a sentir falta de ar e apagou ao sofrer uma parada cardíaca, em junho deste ano, sendo levada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Grande, onde ficou intubada em estado grave.

"Ela chegou a receber a cura de um câncer, mas, infelizmente, depois de oito anos, a doença voltou, e ela continuou a luta. Nunca a vi desanimada. Lógico que existiram momentos em que a carne fala, porque você sente. Enfim, às vezes temos altos e baixos", contou Irlane e completou:


"Na última vez, durante a quarta sessão de quimioterapia que ela fazia, devido a todos esses anos de tratamento, o corpo já estava fragilizado. Ela também tinha um probleminha no coração e, nessa última sessão, não aguentou, não resistiu. Precisou ser intubada e ficou oito dias sedada. E eu posso te falar que ela é um milagre. É um milagre".

"Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38)Da esquerda para a direita: Bruno segurando a cachorrinha Belinha, Ires, Adalberto, a netinha Louise, e Renato

Família Unida em Deus

Casada com Luis Adalberto Alves (o Pacu), de 76, com quem teve dois filhos, Renato Bezerra Alves, de 45 anos e Bruno Bezerra Alves, de 43 anos, a família que está inserida na comunidade seguindo os passos da matriarca passou pela provação.

Trabalhando em Itapema (SC), o gerente de projetos e filho caçula, Bruno, recebe um telefonema, é uma ligação do irmão mais velho Renato, que contou que a situação de saúde da mãe era grave.

Cerca de 1.207 quilômetros de distância de Campo Grande, comunicou o superior na empresa da situação da mãe e todos foram solícitos, entendendo como expressou nas palavras dele “mãe a gente só tem uma”.

A empresa agenciou a passagem para Campo Grande, e na janela de distância, mantendo os pensamentos e orações, ele chegou na Capital no dia 12 de junho.

"No hospital, na hora em que eu a vi inchada daquele jeito, intubada, eu falei: 'Agora já era, né? Agora não tem volta, não'. Orei e falei com Deus que, se fosse da vontade dele, que tudo corresse bem e que ela não sofresse", contou Bruno.

A família iniciou uma maratona de visitas, em que todos que passavam pelo hospital faziam uma oração, além de se revezarem nos cuidados com o pai, que não podia ser deixado sozinho em casa diante daquela situação.

"Meu pai começou a me pedir para ir à missa, e eu o levava. Falei pra ele: 'Pai, o que tiver que ser, será. Mas Deus é muito bom, se ela ficar na Terra, é porque ainda tem algo a completar'. E eu sempre em oração, pedindo a Nossa Senhora que continuasse abençoando nossa família", lembrou Bruno.
 


 

Em busca do milagre

O quadro de saúde se agravou quando os médicos constataram que ela estava com uma broncopneumonia. Nesse momento, os intensivistas faziam seu trabalho sem desistir, mas precisaram informar à família que a situação era delicada.

"Visitei ela no hospital. Estava irreconhecível, entre a vida e a morte. O médico não veio me atender; um técnico de enfermagem disse que ali só um milagre, só a fé. E como, desde criança, aprendi a ter fé com ela, que sempre foi meu maior exemplo, pensei comigo: se é para ter fé, eu tenho. E ali comecei a orar por ela, dentro da UTI. Senti uma paz muito grande", contou Renato.

Ao deixar o hospital, iniciou uma peregrinação para contatar as comunidades, padres e todos que conhecia dos grupos de oração, para que houvesse uma corrente de fé. "Porque, se era pela fé, então busquei pessoas que tinham fé para orar por ela".

De repente, a serva que doou a vida fazendo orações pelos enfermos em hospitais, pregando em grupos de oração e retiros, e espalhando as graças alcançadas por meio de Jesus Cristo se viu do outro lado.

Em uma cama de hospital, entubada, enquanto “ave-marias” e “santa-marias” eram puxadas por todos os amigos que fez dentro da igreja ao longo desses anos de caminhada, arrastando inclusive familiares que não tinham o costume de rezar e amigos que haviam se distanciado da fé.


 

"Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38)Ministros da Eucaristia

Ires, que participou por muitos anos do grupo de oração da igreja Perpétuo Socorro, frequenta a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Planalto,  tanto na igreja matriz quanto em outras comunidades deixando um rastro de amor por onde passou, teve formada em torno dela uma verdadeira corrente de oração.

"E as coisas foram acontecendo, dia após dia, até que houve um momento em que, orando por ela, tive uma visualização de Nossa Senhora no lugar de todas aquelas aparelhagens. Ali, senti uma grande calmaria, porque tive certeza de que, pela intercessão de Maria, de quem minha mãe é devota, e nós também, pela fé que temos na intercessão dela, ela esteve ali o tempo todo", testemunhou Renato.

"Tua fé te salvou"

Ires, com o auxílio dos médicos e das vozes de fé que elevaram suas palavras ao Senhor, aquela que deixaria o hospital somente pela graça de Deus, teve o clamor das orações ouvido.

"Deus resgatou ela, né? Pela nossa fé, perseverança e oração, por não termos desistido. Então, Deus não só resgatou ela, mas fortaleceu a vida de cada um de nós, que pudemos presenciar essa graça na vida dela e na nossa também. A luta continua, mas o milagre aconteceu, porque ela era tida ali praticamente como morta. Como o técnico de enfermagem me disse no primeiro momento, seria só pela fé. Quando os médicos e a equipe médica dizem isso, a gente sabe que, pela ciência, não há mais o que se fazer, só depender da ação divina. E ali, Deus realizou a ação dele na vida dela", concluiu Renato.

"Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38)Trecho da palavra retirado do Facebook de Ires

"Nas mãos do Senhor"

Pela resiliência daqueles que têm fé e nunca deixam de colocar a esperança no colo de Nossa Senhora Aparecida, contrariando o prognóstico do que a medicina podia fazer, Ires recebeu alta e voltou para casa.

Próximo ao Dia dos Pais, passou por outra provação: sofreu um infarto. Da UPA Vila Almeida, seguiu para a Santa Casa, onde passou por um procedimento para colocar stents no coração.

O impossível, aqui, Ele já realizou. De pé, com a vontade de Cristo, agora está em casa, recuperando-se aos poucos.

Irmãs em Cristo, como costumam se chamar, Maria Aparecida Pires Gonçalves Ferreira, de 72 anos, que iniciou a caminhada junto com Ires, contou que a vida dela é um verdadeiro testemunho da fé e da misericórdia de Deus na vida dos seus filhos.

"Testemunhei tudo o que ela passou e continua passando, com o mesmo sorriso nos lábios, a mesma paz no olhar e o mesmo amor caridoso por todas as pessoas. Há uma passagem bíblica que tem muito a ver com tudo o que ela vive: a passagem de Gálatas, que diz assim:
‘Fui crucificado com Cristo; assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.’" relatou Maria Aparecida e completou:

Esta é a realidade da Ires: ela está vivendo pela fé em Jesus Cristo, em meio a todas as batalhas das enfermidades, e chegou a esse ponto em que pode dizer e proclamar, porque eu proclamo, que a vida dela, a vida que ela vive agora, é pela fé no Filho de Deus, que a amou e se entregou por ela. Hoje, em resposta, ela se entregou e abraçou a cruz do sofrimento junto com Jesus. Então, como ninguém, ela pode dizer: ‘Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim’".
 

"Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38)Imagem de Jesus Cristo Misericordioso e Ires que nunca deixou de crer

"Eis que faço nova todas as coisas"

"Agradeço a Deus, aos meus familiares e a todas as pessoas que oraram por mim, de todas as paróquias, e a todos os amigos que estiveram unidos pela fé em grande oração. Agradeço porque Deus ouviu todas as preces que foram feitas e, mais uma vez, me colocou de pé. Estou aqui, lutando. Quero agradecer também, em especial, à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que sempre tem socorrido a mim, à minha família, aos meus familiares e aos meus amigos quando necessitam. Obrigada, mãezinha, por tanta graça recebida", disse Ires, que segue em tratamento e sempre em comunhão com Deus.

crime ambiental

Imasul se cala e vereadora apela a Brasília para salvar lago do Mimoso

Plantas aquáticas invadiram o lago depois da ativação de megafábrica de celulose. Por isso, vereadora da Ribas do Rio Pardo acionou a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente

11/10/2025 18h15

Vegetação está encobrindo a maior parte do lago de 1,5 mil hectares, impedindo o tráfego de barcos e motos aquáticas

Vegetação está encobrindo a maior parte do lago de 1,5 mil hectares, impedindo o tráfego de barcos e motos aquáticas

Quase cinco meses depois de acionar o  Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) em busca de explicações para a repentina proliferação de plantas aquáticas no lago da hidrelétrica Assis Chateaubriandt, mais conhecida como Usina do Mimoso, a vereadora Jaqueline Arimura (PT), de Ribas do Rio Pardo, enviou nesta semana um pedido de socorro à ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, para tentar salvar o rio. 

Conforme a vereadora, em 16 de maio ela e outros dois vereadores foram até a barragem e constaram a grande quantidade de plantas aquáticas, algo nunca antes visto nos mais de 54 anos de existência da represa. Porém, segudo ele, de lá para cá a situação tomou proporções inimagináveis. 

Quatro dias depois, todos os vereadores aprovaram um requerimento enviado ao Imasul solicitando análise da água e soluções para que a proliferação das plantas fosse estancada. Até agora, porém, os vereaodres, segundo ela, não obtiveram resposta e por conta deste silêncio das autoridades locais ela resolveu apelar a Brasília. 

Atualmente, de acordo com vídeos e reclamações que ela diz estar recebendo, o problema está muito mais grave e o lago de 1,5 mil hectares está praticamente todo tomado pela vegetação.

Estas plantas, conforme explicou durante um pronunciamento na Câmara, somente crescem porque a água está poluída com nutrientes que servem de alimento para a vegetação. As plantas, explica, retiram a poluição da água, mas por outro lado impedem a oxigenação da água e acabam impedindo a procriação dos peixes. 

Em nenhum momento ala cita o fato de esta infestação ter começado quase um ano depois da ativação da fábrica de celulose da Suzano, que diariamente despeja no Rio Pardo em torno de 180 milhões de litros de dejetos provenientes do processo de industrialização das 2,55 milhões de toneladas de celulose que produz por ano. O volume de dejetos praticamente equivale a todo o esgoto coletado e tratado em Campo Grande.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, em entrevista na última segunda-feira (6), atribuiu a proliferação das plantas à falta de chuvas. Ele garante que os dejetos despejados pela fábrica de celulose estão dentro dos padrões exigidos pela legislação. 

A Suzano também garantiu, em nota enviada ao Correio do Estado, que faz um tratamento até mais rigoroso que aquele exigido pelas normas vigentes. Porém, nem o secretário nem a Suzano negam que a fábrica tenha relação com a proliferação das plantas, já que se limitam a informar que os dejetos estão dentro do padrão. 

Não informam se este "padrão" efetivamente significa a filtragem dos dejetos a tal ponto que esta depuração possa evitar que material orgânico ou químico chegue ao lago, que começa cerca de cinco quilômetros abaixo do local onde ocorre o despejo do esgoto produzido pela megafábrica. 

Embora a vereadora não cite a Suzano e o próprio secretário estadual de meio ambiente isente a empresa, representantes  da indústria tem participado de reuniões tanto com técnicos do Imasul quanto com autoridades municipais em busca de uma solução para o problema. Ou seja, se houvesse a certeza de que a indúnstria não tem relação com o problema, não haveria razões para que acompanhasse a busca de soluções.

LIMPEZA

O Imasul já determinou que a empresa controladora da usina, a Elera Renováveis, aumente a vazão de suas comportas para despachar parte da vegetação. Além disso, segundo o secretário Jaime Verruck, foi intimada a retirar do lago o excesso de plantas. 

Isso, porém, será o mesmo que enxugar gelo, entende a vereador que está depositando suas esperanças na ministra Marina Silva. "O problema não são as algas e as plantas. O problema é a água poluida", argumenta a parlamentar petista. 

Jaquelinine Arimura estEve na represa em maio, no início do problema

A barragem da hidrelétrica fica a cerca de 40 quilômetros abaixo do local onde a fábrica de celulose capta a água e despeja os rejeitos. Porém, em torno de cinco quilômetros depois deste ponto a correnteza já diminui por conta do represamento do Rio Pardo. 

A usina tem capacidade para gerar até 29,5 MW de energia. Nesta época do ano, porém, por conta da escassez de chuvas, a geração cai e quantidade de água nova que chega ao lago diminui, o que aumenta a quantidade de poluentes que são represados no lago e que servem de alimento para as plantas aquáticas. 

Além de ser utilizado para a geração de energia, o lago também serve para irrigação de lavouras e era bastante utilizado para competições aquáticas e para pescarias. Por conta da proliferação das plantas, porém, praticamente tudo está suspenso, 

O Correio do Estado procurou a assessoria da Elera Renováveis em busca de informações sobre a retirada das plantas aquáticas e sobre hipóteses que possam explicar este repentino fenômeno, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno. 

