Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Dono de fábrica de iogurte que usava rótulos falsos nos frascos é preso

Com o local em condições precárias de higiene e sem documentação, o proprietário terminou preso na manhã desta segunda-feira (17) por crime contra as relações de consumo

Laura Brasil

17/11/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante a fiscalização em uma fábrica de iogurte, a polícia se deparou com o local sem licença, sem documentação de procedência do leite e com rótulos contendo número de registro não reconhecido pelo serviço de inspeção.

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em parceria com órgãos de fiscalização, estiveram na manhã desta segunda-feira (17) na fábrica localizada na rua Paulo Kowtchen, no bairro Bodoquena, em Terenos.

No local, constataram diversas irregularidades, como sujeira nas instalações, produtos sem registro, ausência de boas práticas de manipulação, além da falta de responsável técnico habilitado para atuar na fábrica.

Além disso, durante a conferência dos rótulos, verificaram que o número de registro não era reconhecido pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), ou seja, tratava-se de selos falsos.

Também constataram que havia uma caldeira com aproximadamente 200 litros de leite pasteurizado sem qualquer documentação que comprovasse a procedência do material utilizado na fabricação dos iogurtes.

O responsável pelo local, um homem de 67 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia do município, onde foi autuado por crime contra as relações de consumo.

  • O crime, previsto no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, considera infração contra as relações de consumo:
  • II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

A pena varia de 2 a 5 anos de detenção, o que impossibilita o arbitramento de fiança nesta fase.

Após a inspeção, a fábrica foi interditada pelo SIM, e no local foram apreendidas 21 bobinas de rótulos e 200 litros de leite, que serão descartados devido à falta de informação sobre a origem.

A ação foi realizada em conjunto com fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e da Vigilância Sanitária Municipal.

 

 

Assine o Correio do Estado

CONFRONTO

Sejusp diz que Guarani Kaiowá foi morto por outro indígena

Em nota, o órgão público informou que houve mais uma morte e dois feridos durante o confronto no domingo

17/11/2025 16h45

Compartilhar
Indígena morto em confronto no município de Iguatemi

Indígena morto em confronto no município de Iguatemi Reprodução / Redes Sociais

Continue Lendo...

De acordo com as informações apuradas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o conflito na aldeia Pyelito Kue, localizada na Terra Indígena (TI) Iguatemipeguá I, resultou em duas mortes. Lucas Fernando da Silva, de 23 anos, era funcionário de uma das fazendas da região, teve ruptura hepática e choque hemorrágico. Além dele, também morreu Vicente Fernandes Vilhalva, liderança indígena Guarani Kaiowá, de 36 anos. Ele teve traumatismo craniano provocado por disparo de arma de fogo.

Ainda segundo a Sejusp, na ocasião da morte de Vicente Fernandes, a Polícia Militar identificou e deteve o indígena Valdecir Alonso Brites, suspeito do disparo que vitimou o rapaz de 36 anos. Após a detenção, ele foi imediatamente encaminhado à Polícia Federal (PF), órgão responsável pela investigação e demais procedimentos relacionados ao caso.

Também foram registrados ferimentos em mais duas pessoas. Um deles é Eliéber Riquelme Ramires que, após atendimento inicial em Iguatemi, foi transferido para Dourados em razão da gravidade, onde permanece internado. O outro é um adolescente indígena, de 14 anos, ferido por tiro no braço, que deu entrada no hospital de Iguatemi, porém fugiu da unidade antes da conclusão do atendimento médico.

Por fim, a Sejusp informa que as forças estaduais de segurança atuaram exclusivamente em apoio à PF no atendimento à ocorrência registrada na Fazenda Cachoeira, no município de Iguatemi, na madrugada de domingo (16). Além disso, no momento do confronto nenhuma força estadual de segurança atuava na região.

Grupo de Trabalho Técnico

No dia 3 de novembro, os Ministérios dos Povos Indígenas (MPI), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) instituíram um Grupo de Trabalho Técnico (GTT). 

O foco é na elaboração de subsídios técnicos para a mediação de conflitos fundiários envolvendo os povos indígenas no sul do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a realização de levantamentos e estudos sobre áreas públicas e privadas.

O GTT realiza reuniões semanais para debater soluções concretas e promover a resolução definitiva dos conflitos, que têm os indígenas como principais vítimas.

"É inaceitável que indígenas continuem perdendo suas vidas por defender seus territórios. A morte de mais um indígena Guarani Kaiowá acontece ao mesmo tempo em que o mundo discute e visualiza a importância dos povos indígenas para a mitigação climática debatida na COP30, infelizmente evidenciando que não existe trégua na perseguição aos corpos dos defensores do clima", diz o MPI em nota sobre o último episódio de violência.

De acordo com o MPI, as retomadas dos indígenas Guarani Kaiowá na região se intensificaram nos últimos meses com o objetivo de frear a pulverização de agrotóxicos, que vem causando adoecimento e gerando insegurança hídrica e alimentar.


Assine o Correio do Estado

Cidades

Motorista que matou estudante foi condenado por traficar cocaína em ambulância

Servidor público de Coxim que estava com a CNH vencida foi condenado, em 2024, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; a defesa recorreu

17/11/2025 16h33

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O servidor Cleyton Matos Campos, que atropelou e matou a estudante de enfermagem Letícia Camargo, foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo - com uso de ambulância do município. 

Cleyton, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há um ano, é concursado pela prefeitura de Coxim e, mesmo condenado, trabalhava como motorista de transporte escolar quando atropelou a estudante, que se formaria no fim do ano.

Consta no processo que, no dia 3 de dezembro de 2019, Cleyton residia no município de Sonora e trabalhava como motorista de ambulância.

Esquema

Durante a “Operação Desintoxicação”, a polícia cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão.

Na casa de Cleyton, os policiais encontraram cartuchos de munição calibre 32, dois carregados e um deflagrado, e um invólucro com pólvora.

Também localizaram duas porções de cocaína que, conforme consta nos autos, “seriam postos à venda”. No veículo dele, um Fox prata, encontraram um tablete de cocaína pesando 52 gramas e uma trouxinha da mesma substância embaixo do banco.

“As circunstâncias da apreensão, a quantidade e natureza das drogas encontradas e as informações anteriores que ensejaram a medida de busca e apreensão, indicando que o denunciado estava comercializando drogas nesta cidade, juntamente com outras pessoas, denotam a traficância de drogas por parte de Cleyton”, consta no processo.

Responder ao processo em liberdade

Na ocasião, Cleyton foi preso em flagrante, e o advogado de defesa ingressou com pedido de habeas corpus solicitando a revogação da prisão preventiva.

O pedido foi acatado, e ele conseguiu responder ao processo em liberdade.

A decisão, à época, levou em conta que Cleyton era réu primário, tinha residência fixa e trabalho. Dessa forma, a prisão preventiva foi substituída pelas seguintes cautelares:

  • comparecimento mensal ao juízo de sua residência, para comprovar o endereço e informar suas atividades;
  • proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, enquanto não houver trânsito em julgado da ação penal;
  • proibição de frequência a bares, boates, restaurantes e similares;
  • recolhimento domiciliar nos finais de semana e feriados;
  • submissão a outras medidas que o juízo considerasse necessárias, sob pena de decretação de nova prisão preventiva.

Denúncia

No dia 9 de fevereiro de 2021 ocorreu a audiência de instrução e julgamento.

O Ministério Público Estadual (MPE) decidiu pela total procedência da denúncia, após ouvir as testemunhas, e pediu que a Justiça considerasse o tipo de droga apreendida, cocaína, e a conduta do acusado pelo fato de usar sua posição como servidor público (motorista de ambulância) para facilitar o transporte e o tráfico de entorpecentes.

“No tocante à aplicação da pena, requereu a valoração negativa da natureza do entorpecente apreendido (cocaína) na primeira fase da dosimetria penal, bem como da culpabilidade do agente, uma vez que valia-se de sua qualidade de servidor público (motorista de ambulância) para facilitar a traficância e o transporte de entorpecentes.”

Testemunhas

Um policial civil ouvido em juízo contou que participou da investigação e confirmou que o réu usava a ambulância para trazer entorpecentes de Campo Grande e Coxim para Sonora.

Relatou, inclusive, a existência de um vídeo em que um usuário de drogas vai até o hospital pegar entorpecentes com o réu no dia em que ele estava escalado para trabalhar.

Reprodução Processo

Pena

Após analisar todos os fatores legais, calcular a pena (dosimetria) e aplicar a redução pedida pela defesa, a Justiça concluiu que, como o réu cometeu dois crimes diferentes, pela regra do concurso material,  que determina que as penas sejam somadas.

Portanto, ele foi condenado a 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, mais 1 ano de detenção, além do pagamento de 531 dias-multa, correspondentes a 1/30 do salário mínimo da época do crime, corrigidos pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM).

O regime inicial foi o semiaberto, e ficou estabelecido que Cleyton arcasse com as despesas do processo, já que não tinha direito à justiça gratuita. O juiz ainda permitiu que o réu recorresse em liberdade.

Apelo da defesa

A defesa entrou com recurso pedindo a absolvição pelos dois crimes, com o argumento de que as munições não representavam perigo real e que não havia provas de que a droga seria comercializada.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral defenderam pela manutenção da condenação.

A defesa apresentou novo recurso, e o caso segue tramitando na Justiça, com o réu respondendo em liberdade.

A última atualização ocorreu em 30 de outubro de 2025. Mesmo condenado, Cleyton continuou com o concurso ativo com a Prefeitura Municipal de Coxim, até que, no dia 12 de novembro, atropelou a estudante Letícia Camargo, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

2

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025
Correio B+

/ 2 dias

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025

3

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário
vale da celulose

/ 2 dias

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3539, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3539, sexta-feira (14/11): veja o rateio

5

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2886, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2886, sexta-feira (14/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?