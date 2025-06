DIVERSÃO

As opções variam entre super piscina de bolinhas, roda gigante, nova animação no cinema e parques abertos

O feriado de Corpus Christi começa nesta quinta-feira (19), e será uma ótima oportunidade para descansar, viajar ou organizar outros afazeres além do trabalho, principalmente para aquelas pessoas que conseguiram emendar a sexta-feira (20), como ponto facultativo e ganharão ao todo, quatro dias de descanso até domingo (22).

Entretanto, para as famílias que não pretendem viajar, tem crianças em casa, e querem aproveitar esses dias para se divertir dentro da cidade, o Correio do Estado trouxe algumas opções de o que fazer com os pequenos para curtir em família. Confira:

PARQUE DO SONIC

Sonic Mountain Park

O Sonic Mountain Park é um parque temático que está montado dentro do Shopping Campo Grande, com desafios e aventuras para crianças de 4 a 12 anos (crianças menores de 4 anos podem brincar acompanhadas por um responsável). O parque oferece um circuito com obstáculos como a Boia Cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e uma área de games. A atração dinâmica coloca os pequenos para correr e brincar como o ouriço azul mais famoso dos games. Rápido, corajoso e aventureiro.

QUANTO CUSTA? O ingresso custa R$ 50 por 30 minutos, e cada minuto extra será cobrado R$ 1.

SUPER RODA GIGANTE

Localizada no estacionamento do Shopping Campo Grande, em frente à Fórmula Academia, a atração possui 16 cabines que comportam quatro pessoas. Com 22 metros de altura, a roda gigante proporciona uma vista exclusiva da ‘Cidade Morena’ e tem encantado o público.

Com 22 metros de altura, a roda gigante proporciona uma vista exclusiva da 'Cidade Morena'

Com capacidade para atender até 400 pessoas por hora, a roda gigante é ma opção de lazer para toda a família, permitindo a entrada de crianças de todas as idades, desde que, até os 12 anos, estejam acompanhadas por um adulto pagante. O passeio inclui quatro voltas com uma parada para apreciar a vista do alto.

INCLUSÃO - A atração é inclusiva e está adequada às normas de acessibilidade. Pets de pequeno porte são permitidos e bem-vindos, desde que estejam com coleira para garantir sua segurança durante o passeio.

QUANTO CUSTA? R$ 20 por pessoa.

EXPOSIÇÃO DE DINOSSAUROS

Já no Shopping Norte Sul Plaza, o T-Rex Tour traz uma exposição imersiva com dinossauros animatrônicos. A exposição apresenta 13 réplicas de dinossauros, incluindo um Tiranossauro Rex de 3,20 metros de altura e 9,50 metros de comprimento.

T-Rex Tour traz uma exposição imersiva com dinossauros animatrônicos

Os visitantes podem desfrutar de uma experiência com tecnologia, sons e movimentos realistas dos dinossauros, além de uma área instagramável para fotos.

QUANTO CUSTA? A exposição acontece dentro da Magic Games e tem um custo de R$15 por pessoa.

OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE CHAPÉU JUNINO

Ainda no Shopping Norte Sul Plaza, no sábado (21), os fãs de festa junina poderão participar da Oficina de Customização de Chapéu Junino, realizada das 14h às 16h na Praça de Eventos, em frente à loja Sertão. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo aplicativo do shopping, via Clube+. A proposta é oferecer uma tarde criativa com laços, fitas e materiais temáticos para todas as idades.

ERA GLACIAL

No mesmo shopping, uma piscina de bolinhas gigante e com escorregador vai fazer a diversão das crianças no parque Era Glacial, onde crianças de até 13 anos embarcam em uma aventura congelante, com 50% de desconto para aniversariantes e PCDs.

OFICINA DE SLIME

A Slimeria, localizada dentro do Shopping Norte Sul Plaza oferece oficinas criativas de slime e pulseiras por R$ 30 (ou R$ 20 para PCDs).

MAGIC GAMES

Por último, mas não menos importante, as crianças também podem se divertir na Magic Games do Shopping Norte Sul Plaza. O Passaporte Kid Play custa R$ 40.

CINEMA

Já para as crianças maiores que curtem um filminho, a animação 'Elio', da Disney Pixar, está em cartaz desdeo dia 12 de junho, e conta a história de um menino apaixonado pelo espaço, com uma imaginação fértil e uma grande obsessão por alienígenas.

Quando ele se vê transportado, sem querer, para o Comuniverso, uma organização interplanetária que abriga representantes de galáxias de todo o universo, Elio entra sem hesitar nessa missão épica. Identificado erroneamente como o embaixador da Terra no universo e sem nenhum preparo para esse tipo de pressão, Elio deve forjar novos laços com formas de vida extraterrestre excêntricas, enfrentar crises de proporções intergalácticas e, de alguma forma, descobrir quem ele está destinado a ser.

Outra opção cinéfila que tem feito sucesso entre a garotada é o Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch, animação lançada em 2002, que ganhou a versão live-action esse ano.

Sinopse: Stitch, um alienígena, chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão e tenta se passar por um cachorro para se camuflar. As coisas mudam quando Lilo, uma travessa menina, o adota de um abrigo de animais. Juntos, eles aprendem os valores da amizade e família.

PARQUES

Bioparque Pantanal

O maior aquário de água doce do mundo, funcionará em horário especial neste feriado de Corpus Christi. Na quinta (19) e sexta-feira (20), o local estará aberto para visita das 8h30 às 14h30, com última entrada permitida até esse horário. A visita é gratuita, mas é necessário agendamento prévio pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br.

A visita é gratuita, mas é necessário agendamento prévio

Vale lembrar que, crianças menores de dois anos não precisam realizar agendamento. Além disso, vagas prioritárias e preferenciais também são disponibilizadas.

Parque das Nações Indígenas – O Parque das Nações Indígenas também é uma ótima opção para levar as crianças nesse feriado, tendo em vista que possui área verde, parquinho, parquinho de areia, pista de skate, pista de caminhada para andar de bicicleta e gastar bastante energia.

Parque das Nações Indígenas

