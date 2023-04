Dourados volta a realizar "Pesque e Leve" para 1º de maio

Anunciado nesta quinta-feira (27), a pescaria no lago do Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, voltará a ser liberada no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. A decisão foi anunciada pelo prefeito Alan Guedes e secretário de Agricultura Familiar, Ademar Roque Zanata.

De acordo com o prefeito, a ação é uma forma de promover lazer e descontração aos trabalhadores no feriado.

“Esse é um dia especial para enaltecer os trabalhadores que fazem de Dourados uma cidade forte e próspera. Promover uma atividade de lazer e descontração aos trabalhadores douradenses e suas famílias, esperamos que seja uma dia de muita alegria e de boa pescaria para todos”, afirmou Guedes.

O período de pesca será das 6h às 18h e, assim como ocorreu no “Pesque e Leve”, a atividade será gratuita e seguirá o regulamento anterior.

Conforme o secretário de Agricultura Familiar, existem algumas regras para realizar a atividade.

“A pescaria no Dia do Trabalhador não poderá ser feita com outro material além da vara e, assim como na outra vez, não serão permitidas rede e tarrafes, bem como qualquer outro apetrecho de pesca em desacordo com a legislação”, explicou Zanata.

Regras

Será permitido apenas uma linha na água por pescador, ou seja, apenas um equipamento de pesca por pessoa. Além disso, fica proibido a utilização de qualquer outro apetrecho de pesca como redes, tarrafas, espinhéis, entre outros.

Também fica proibido a alimentação com ceva, milhos, farelos, quireras, e só poderão pescar, de acordo com cada categoria, qualquer pessoa acima de seis anos, assim como a entrada de bebidas alcoólicas, circulação de veículos dentro do parque e aparelhagem de som.

Está autorizada a entrada de cadeiras e assentos. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsável.

Os peixes capturados podem ser levados para casa sem qualquer custo, respeitando o limite de apenas três exemplares de peixe por pescador.

Semana santa

No início do mês, durante a Semana Santa, o lago do Parque Antenor Martins foi abastecido com três toneladas de peixe.

De acordo com a assessoria de da prefeitura de Dourados, mais de cinco mil pessoas estiveram no Parque Antenor Martins, também conhecido como Parque do Lago, durante o “Pesque e Leve", organizado durante a Semana Santa. Cada participante poderia levar até três exemplares de peixes.

Na ocasião, a espécie predominante despejada no lago municipal foi o pacu, mas alguns exemplares de curimba, carpa e pintado também foram soltos. Alguns moradores conseguiram pegar peixe de até quatro quilos, segundo informações dos organizadores.

“A edição deste ano teve o mesmo sucesso, já que milhares de pescadores passaram pelo Parque do Lago durante esses dias de realização do evento", explicou Zanata.

Assine o Correio do Estado