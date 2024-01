Vagas

Segundo o edital, há também vagas para cadastro reserva; salários variam até R$10,2 mil

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para professores temporários que gostariam de atuar em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. O documento foi publicado na manhã de hoje (8), no DOE (Diário Oficial do Estado).

De acordo com o edital, os salários variam entre R$3,6 mil a R$10,2 mil, com carga horária entre 20 a 40 horas semanais. A variação depende bastante das horas trabalhadas e do setor onde o candidato trabalhará.

O contrato é válido por 12 meses, podendo ser renovado pelo menos uma vez. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (12) e podem ser realizadas nesse link

Os requisitos exigidos são: