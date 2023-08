Durante fiscalização, policiais sentem cheiro de maconha e interceptam carga de uma tonelada

Inquérito

Jovem de 25 anos morreu durante teste físico, em dia extremamente seco e quente em Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Administração (SAD), informou que a Polícia Civil vai investigar a morte de Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, ocasionada pelo Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar.

Arthur desmaiou durante a prova, realizada na última quinta-feira (3), e chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital no dia seguinte, 4 de agosto.

A SAD informou ainda que "se reuniu com a comissão do certame para elaboração de relatório de avaliação desta etapa do processo de seleção".

O dia da prova do jovem havia sido o mais quente deste inverno, com termômetros que chegaram a marcar 33,1°C em Campo Grande, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sol, estava forte, e o local de realização do teste, o Centro Poliesportivo da Vila Nasser, não possuía tendas ou sombras para que os candidatos pudessem "aliviar" o calor.

A umidade relativa do ar também estava baixa, com mínima de 20%, índice considerado de alerta para a população.

Durante os dois dias de testes após a morte de Arthur, a organização do concurso foi alvo de críticas, já que ele não foi o único a desmaiar. Nas redes sociais, vídeos de candidatos passando mal tiveram grande repercussão, o que gerou comoção. No entanto, a Polícia Militar deu continuidade aos testes, que foram finalizados no sábado (5).

A morte do candidato também foi debatida na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a apresentação de um projeto que visa regulamentar horários específicos para esse tipo de avaliação.

"Não podemos admitir que o TAF se torne um teste de sobrevivência para ver quem morre e quem sobrevive, não pode ser assim, tem que ser um teste para apurar se o candidato está em condições de realizar atividades no exercício da sua profissão, que vai exigir condições físicas adequadas", declarou o autor da proposta, deputado estadual Pedro Kemp (PT).

Agora, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul aguarda os trâmites legais para concluir o inquérito.

Confira a nota completa da SAD:

O governo de Mato Grosso do Sul informa que a lamentável morte ocorrida durante o TAF (Teste de Aptidão Física) realizado como parte do concurso para a Polícia Militar na última sexta-feira (04), já está sendo apurada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que iniciou os trâmites legais e dará os encaminhamentos devidos quando da conclusão do inquérito policial. A SAD também informa que nesta quarta-feira (9) se reuniu com a comissão do certame para elaboração de relatório de avaliação desta etapa do processo de seleção. O governo estadual reafirma seu compromisso com a transparência e uma apuração célere e isenta, que não permita novas tragédias e lamenta, novamente, profundamente a perda de uma jovem vida em busca de um sonho, unindo-se em solidariedade à enlutada família.

