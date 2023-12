Primeiro tijolinho

Em dois bairros a construção das primeiras casas para famílias da Favela do Mandela estão em andamento

Prefeitura de Campo Grande inicia construção de casas para famílias do Mandela nos bairros José Tavares e no Jardim Talismã Gerson Oliveira / Correio do Estado

A construção das primeiras unidades habitacionais destinadas às famílias da Favela do Mandela, iniciou nesta segunda-feira (11) em dois bairros de Campo Grande. São as áreas localizadas no José Tavares e no Jardim Talismã.

No caso do José Tavares serão 38 famílias realocadas sendo que houve a necessidade da preparação do terreno que fica entre as ruas Rosa Maria Lopes Conto e Alcibíades Barbosa, que anteriormente funcionava como uma área de lazer, com um campo de futebol.

Acompanhando a modificação estavam dois carros da concessionária de águas, na tarde do dia 6 de dezembro, participando da delimitação dos lotes, em que serão construídas as novas casas. Estavam sendo feitas as modificações necessárias para passar a tubulação de canos.

Divulgação PMCG

A Emhma já havia estipulado que assim que terminassem a divisão dos lotes e a instalação de água e energia elétrica nas áreas selecionadas, seria feita a realocação das famílias. A estimativa é que as casas fiquem prontas em oito meses.

O bairro Talismã receberá 38 famílias, sendo que conforme informou a prefeitura a localização para a construção ocorreu após profunda análise, entendendo a necessidade das famílias, como acesso a unidades de saúde, creches, escolas, entre outros.

“Demos início aos trabalhos nas áreas para proporcionar moradias digna às famílias. Em breve o sonho da casa própria será realizado e garantido a todas essas pessoas”, reforça a prefeita Adriane Lopes.

Famílias Realocadas

Após o sorteio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) no último sábado (9) as primeiras famílias começarão a ser reassentadas na nova área. O sorteio para alocação dos lotes foi destinado para 187 famílias que atualmente residem na comunidade do Mandela.

A realocação para os novos terrenos inicia a partir de quinta-feira (14) com a previsão de que em um prazo de 12 meses, todas as unidades habitacionais estejam concluídas. Proporcionando a oportunidade de recomeço para as famílias que perderam tudo no incêndio.

Casas provisórias

Enquanto as unidades de habitação não ficam prontas, a prefeitura informou as famílias não quiserem mais ficar nas barracas cedidas pelo exército podem ir morar nos fundos dos lotes. Para tanto, casas provisórias serão erguidas para os moradores do local com a ajuda da prefeitura, enquanto eles aguardam a construção de residenciais, que serão feitos no prazo de oito meses, com o apoio do governo do Estado, por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab).

Entenda a distribuição

Bairro José Tavares - 38 famílias

Iguatemi - 33 famílias

Iguatemi II - 30 famílias

Bairro Talismã - 32 famílias

Crédito do município e emenda parlamentar

São 133 famílias do Mandela que terão a regularização fundiária garantida nessas áreas. O financiamento para a construção das casas virá por meio do programa Credhabita com investimento de aproximadamente R$ 15 milhões em recursos próprios da prefeitura.

No caso dos solteiros que residem na comunidade, a metragem da casa será menor. Cada família beneficiada pagará parcelas mensais de R$ 185, pelo prazo de 360 meses (30 anos). Além disso, a prefeitura recebeu R$ 9 milhões em emenda parlamentar, da senadora Soraya Thronicke (União Brasil).

Assine o Correio do Estado