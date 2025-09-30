Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

soberania

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

"A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado em suas redes sociais

Agência Estado

Agência Estado

30/09/2025 - 07h06
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para comentar a carta do presidente americano Donald Trump, aproveitando a ocasião para criticar o projeto de lei da anistia. Segundo ele, a proposta de anistia, que acabou se transformando em uma dosimetria para reduzir as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, não seria suficiente para encerrar o que classificou como uma "perseguição".

No X (antigo Twitter), Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, usou a carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criticar a Justiça brasileira.

Ele contestou a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito após o resultado das eleições de 2022.

O documento datado de 9 de julho de 2025, Trump elogiou Jair Bolsonaro, chamando-o de líder "altamente respeitado" e criticou as acusações contra o ex-presidente, classificando o julgamento no STF como uma "caça às bruxas". Trump também pediu a suspensão imediata do processo judicial e considerou o caso uma "vergonha internacional".

Usando esse argumento, Eduardo afirmou: "Este é o principal motivo que atrai a atenção dos EUA para o Brasil - daí decorrem também diversos outros fatores. A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado.

FURTO

Dupla é presa por desviar 90 caixas de cerveja de distribuidora, em Campo Grande

Ambos trabalhavam para a empresa, que notou a falta do carregamento na validação mensal

29/09/2025 19h30

Compartilhar
A empresa prejudicada é distribuidora oficial da Skol, na Capital

A empresa prejudicada é distribuidora oficial da Skol, na Capital Arquivo

Continue Lendo...

Nesta segunda-feira (29), a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu dois homens suspeitos de furtarem 90 caixas de cerveja da empresa Rotele Distribuidora de Bebidas, distribuidora oficial da Skol em Campo Grande. 

Ao todo, a dupla desviou 90 caixas, cada uma com 23 garrafas de 300 ml. De acordo com o Boletim de Ocorrência, durante o carregamento do caminhão, o motorista e seu ajudante colocaram, de forma equivocada, um palete com a quantidade exorbitante.

Após a realização do processo de validação mensal, a distribuidora constatou a falta do referido carregamento. Ao verificar as imagens do caminhão, identificou o transporte das bebidas sendo desviadas pelos funcionários.

Inicialmente, os suspeitos negaram o fato, porém, depois um dos autores assumiu ter ficado com 45 caixas de cerveja, entregando-as posteriormente à empresa. O outro admitiu ter vendido sua parte a um terceiro envolvido, pelo valor total de R$ 3 mil, pagos em duas transações de R$ 1,5 mil. 

O terceiro envolvido revendeu as bebidas em sua conveniência, no bairro Vila Nascer. Com ele, foram localizadas apenas dez caixas de cerveja. A dupla presa foi enquadrada nos crimes de furto qualificado com abuso de confiança e receptação qualificada. 

Rodovia

BR-163 é totalmente liberada após seis horas de bloqueio em Campo Grande

Choque frontal entre duas carretas matou um caminhoneiro e fechou a via

29/09/2025 19h28

Compartilhar
Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (29)

Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (29) Gerson Oliveira

Continue Lendo...

A Motiva Pantanal informou que concluiu o trabalho de retirada dos caminhões que envolveram-se em um choque frontal na BR-163, no início da tarde desta segunda-feira (29), em Campo Grande. A pista principal da rodovia, no trecho do Anel Viário da capital sul-mato-grossense, ficou totalmente interditada por aproximadamente seis horas. 

Os congestionamentos, que no auge da interdição chegaram a oito quilômetros para cada sentido da pista, só não foram maiores porque o tráfego foi desviado pelas alças do viaduto onde ocorreu o acidente, onde a BR-163 passa sobre a BR-262. 

Uma imprudência, de um motorista que teria feito uma ultrapassagem indevida pode ter causado o acidente. A carreta que provocou o choque frontal invadiu a pista contrária para desviar deste outro veículo. Houve explosão e incêndio e um caminhoneiro, Daniel Herculano, 67 anos, morreu. 

O outro caminhoneiro ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e aguardava atendimento na Santa Casa de Campo Grande. 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. De início, a gente não teve acesso ao corpo, porque estava prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

O acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira contribuiu com a sexta morte do ano no Anel Viário da Capital, um dos trechos mais violentos da BR-163 em território sul-mato-grossense. De janeiro a setembro do ano passado, morreram cinco pessoas no Anel Viário, trecho que compreende as saídas para Cuiabá e para São Paulo e passa por sobre o acesso à saída para Três Lagoas via BR-262, local do acidente fatal mais recente. (Colaboraram Alison Silva e Laura Brasil)

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 17 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)

3

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

4

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 7 horas

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica