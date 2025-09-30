Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e agora corre risco de perder o mandato por conta do acúmulo de faltas ao trabalho

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para comentar a carta do presidente americano Donald Trump, aproveitando a ocasião para criticar o projeto de lei da anistia. Segundo ele, a proposta de anistia, que acabou se transformando em uma dosimetria para reduzir as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, não seria suficiente para encerrar o que classificou como uma "perseguição".

No X (antigo Twitter), Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, usou a carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criticar a Justiça brasileira.

Ele contestou a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito após o resultado das eleições de 2022.

O documento datado de 9 de julho de 2025, Trump elogiou Jair Bolsonaro, chamando-o de líder "altamente respeitado" e criticou as acusações contra o ex-presidente, classificando o julgamento no STF como uma "caça às bruxas". Trump também pediu a suspensão imediata do processo judicial e considerou o caso uma "vergonha internacional".

Usando esse argumento, Eduardo afirmou: "Este é o principal motivo que atrai a atenção dos EUA para o Brasil - daí decorrem também diversos outros fatores. A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado.