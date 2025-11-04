Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Educação e tecnologia são a aposta da vez para a redação do Enem

Aplicação do texto dissertativo-argumentativo e das 90 questões de humanas ocorrem no domingo, com quase 60 mil inscritos em Mato Grosso do Sul

Felipe Machado

04/11/2025 - 09h00
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das etapas mais importantes para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior público, começa no domingo, com aplicação de 90 questões de humanas e a famigerada redação, com tema que deve mesclar educação e tecnologia, como prevê o professor de redação Ale Jamil em conversa com o Correio do Estado.

Com uma nota que pode variar de 0 a 1.000, o tema da redação só é descoberto na hora que o participante tem a prova em mãos e geralmente é relacionado a um assunto que está em pauta e que tenha relevância social.

Por exemplo, na última edição, o tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, da qual apenas 12 candidatos alcançaram a nota máxima, nenhum em Mato Grosso do Sul.

Especialista na área, Jamil acredita que a temática deste ano envolverá educação e tecnologia, principalmente com a alta da Inteligência Artificial (IA).

“Trabalhar tema é algo muito específico. Nós trabalhamos muito com eixos temáticos, que são temas maiores, como violência, educação, cultura, meio ambiente. Então, a minha aposta para este ano seria o eixo temático como algo relacionado à educação e tecnologia. Já vi a presença da Inteligência Artificial demandando muita informação, muitas notícias sobre esse eixo temático. Então, educação mesclada à tecnologia”, disse o educador.

Dividida em cinco competências, das quais cada uma vale até 200 pontos, a redação é corrigida por dois corretores, que obrigatoriamente são graduados em Letras, Língua Portuguesa ou Linguística e são selecionados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Durante a correção, eles não conversam entre si e dão notas para cada uma das competências. Caso as avaliações sejam discrepantes, um terceiro corretor é chamado para que seja “um voto de minerva”.

“O aluno acredita que argumentar basta. Não, a argumentação é uma parte. São cinco competências, as competências um e quatro estão relacionadas à gramática, sendo erros gramaticais e elementos coesivos, respectivamente, ou seja, 40% da redação são relativos à gramática. Já as competências dois e três são relacionadas a argumentação, então, 40% para argumentação”, explica o professor.

“Os outros 20% são para proposta de intervenção, já que a redação do Enem é uma problemática que você precisa elencar as consequências e as causas e propor uma solução para sanar esse problema”, completou.

Entre as principais dicas para que o aluno conquiste uma boa nota, o professor cita que escrever dentro da norma culta é essencial, já que gera credibilidade à produção textual.

Além disso, apresentar ao leitor (neste caso, corretor) que há repertório sociocultural também é um dos fatores que faz a avaliação subir, ou seja, conectar o tema da redação a questões históricas, artísticas, científicas, filosóficas e sociais.

Na contagem regressiva para o primeiro dia, Jamil afirma que é essencial manter o corpo e a mente sãos, diminuindo o ritmo de estudos de forma gradual até domingo.

“É um equilíbrio. Obviamente, descansar, mas o descanso para os dias finais, sexta e sábado, diminuir o ritmo para que domingo ele [aluno] consiga plenitude e que a carga de energia esteja renovada. Mas, durante a semana, fazer muitos exercícios e não assimilar conteúdos novos, porque o que ele já aprendeu, já aprendeu, o conteúdo novo agora não vai aprender, ele vai reforçar aquilo que já sabe”, disse.

Aos alunos que não estudaram nos últimos 11 meses e querem revisar todos os conteúdos “de última hora”, o professor diz que esses terão grande problema na prova. Ele afirma que conhecer as edições anteriores e revisar os tipos de questões, já que o Enem é baseado em habilidades e competências, pode ajudar.

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 4.811.338 participantes confirmaram sua inscrição ao redor do País, dos quais 57.941 são de Mato Grosso do Sul.

O Estado obteve uma alta de 13,17% no número de candidatos em comparação com o ano passado, quando 51.199 sul-mato-grossenses participaram da prova.

FUTURO

Ana Júlia Mascarenhas pretende cursar medicina e fará o Enem - Foto: Marcelo Victor

Recém-formada no Ensino Médio, Ana Júlia Mascarenhas, de 18 anos, sonha em fazer Medicina em faculdade pública, com preferência pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ela conta que foi ter certeza somente no ano passado, após alguns momentos de indecisão.

“Eu vejo muita gente falando que sempre quis medicina a vida inteira, mas comigo não foi assim e eu decidi ano passado que eu queria. Eu fiz orientação vocacional com uma psicóloga que me ajudou bastante, e eu vi que me identificava bastante com a medicina. Eu já sabia que seria a área da saúde, mas eu estava muito em dúvida em relação à medicina porque é uma carga muito pesada, mexe com muita coisa, muitas vidas. Então, foi um processo, mas eu me descobri, fiz o workshop de medicina também da UFMS e gostei bastante”, relata.

Para atingir seu objetivo, ela vai ao cursinho todos os dias, e disse que sua preparação está equilibrada, assim como indicou o professor Jamil.

“Eu me preparei o ano todo, então essa semana eu estou revisando mais e refazendo várias questões, vendo que é o ponto mais importante. Mas tentando sempre manter o equilíbrio, para não estar muito sobrecarregada no dia. Eu estou bem tranquila, mantendo o ritmo, não aumentando nem diminuindo”, destaca.

Além do Enem, Ana Júlia prestou o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que ocorreu no domingo, e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no dia 19 de outubro.

Ela também vai fazer a prova da UFMS, que será aplicada no dia 7 de dezembro (vestibular) e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) no dia 14 de dezembro.

*SAIBA

Além da redação, no primeiro dia do Enem também são aplicadas 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira) e ciências humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). Uma semana depois, é a vez de Matemática e ciências da natureza (Física, Química e Biologia), novamente sob o mesmo molde.

HOMICÍDIO EM MARACAJU

Polícia prende suspeito de matar mulher em MS mas descarta feminicídio

O caso está sendo investigado como homicídio, pois até o momento, não há indícios de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher para que seja caracterizado como feminicídio

04/11/2025 11h00

Polícia prende suspeito de matar mulher em MS mas descarta feminicídio

Polícia prende suspeito de matar mulher em MS mas descarta feminicídio FOTO: Divulgação PCMS

Nesta segunda-feira (3), um homem de 27 anos foi preso em Maracaju, distante aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande, acusado de matar de maneira brutal, Carla Adrieli Ribeiro Martins e jogado o corpo em uma ribanceira, na intenção de despistar a polícia. O crime aconteceu na última sexta-feira (31), no Bairro Vila do Ovídeo.

De acordo com as investigações, o autor do crime foi até a  antiga Estação Ferroviária do Poeirinha para comprar drogas. No local, ele encontrou Carla Adrieli Ribeiro Martins, momento em que os dois foram até uma área de mata no bairro Vila do Ovídeo para usarem os entorpecentes juntos.

No local, os dois se desentenderam por um motivo ainda desconhecido, momento em que o homem golpeou Carla com diversos socos no rosto, e logo depois, um golpe fatal que quebrou o pescoço da vítima, que faleceu na mesma hora.

Conforme apontado pela investigação até o momento, após cometer o crime, o autor jogou o corpo ribanceira abaixo, no intuito de apagar vestígios do crime. 

Prisão

Diante dos fatos, agentes da policia civil de Maracaju foram até a residência do autor do crime, e durante vistoria no imóvel, encontraram as roupas usadas pelo autor no dia do crime, que foram identificadas em imagens de câmeras de segurança, nas quais ele foi visto andando junto com Carla. No vídeo, a roupa estava suja de barro e na casa elas estavam mergulhadas em um balde com água.

Identificado como principal suspeito do crime, ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e ficou à disposição do Poder Judiciário.

Em seu depoimento, ele confessou a autoria do crime, mas não disse a  motivação e a dinâmica dos fatos, circunstâncias que seguem em apuração.

Feminicídio descartado

A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju informou que, apesar ed se tratar da morte de uma mulher, o caso está sendo apurado como homicídio, isso porque, até o momento, não há qualquer indício concreto de circunstância relacionada à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, que possa caracterizar o feminicídio. Nesse sentido, o feminicídio está descartado.

Previsto na Lei nº 13.104/2015, o feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado por razões de gênero, como violência doméstica, discriminação ou menosprezo à condição feminina. Diferencia-se do homicídio comum por ter a condição de mulher como causa do crime, sendo considerado uma forma mais grave de violência.

Já o homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), é o ato de tirar a vida de outra pessoa, independentemente de gênero ou relação entre autor e vítima. Pode ocorrer por diversos motivos, como conflitos, vingança ou outros fatores, e sua pena varia conforme as circunstâncias e a intenção do autor.

Feminicídios em MS

De 1° de janeiro até 3 de novembro de 2024, Mato Grosso do Sul já registrou 32 feminicídios, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiiça e Segurança Pública - (Sejusp/MS), faltando ainda, quase dois meses para o ano acabar. 

A última vítima foi Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, que foi morta a facadas no bairro Colúmbia, em Campo Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Luana foi esfaqueada na esquina de sua residência, e após os golpes, ela ainda conseguiu pedir ajuda em uma empresa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era socorrida.

Veja a lista completa e cronológica dos casos de feminicídio registrados em Mato Grosso do Sul até agora clicando aqui.

MS-345

Sem disputa, reforma da 'ponte gangorra' terá desconto de apenas R$3 mil

Restando apenas a Águia Construtora, a concorrência pelo "menor preço" começou com a proposta inicial de um valor vinte centavos abaixo do "teto" previsto pela Agesul

04/11/2025 10h45

No local, assim que um veículo pesado chegava até uma das extremidades era gerado uma espécie de

No local, assim que um veículo pesado chegava até uma das extremidades era gerado uma espécie de "degrau" do outro lado, obstáculo que passava de meio metro de altura.  FOTO: Reprodução

Com o processo de licitação prestes a chegar ao fim, a reforma do trecho que ficou conhecido como "ponte gangorra" sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345, deve ter um desconto de apenas R$ 3 mil reais, já que o certame registrou apenas duas interessadas e a fase de propostas, de fato, não contou com disputa. 

Esse dito edital, conforme divulgado na edição de hoje (04) do Diário Oficial do Governo Estado, passa agora para a fase de divulgação da análise de proposta e manifestação de recurso, agendada para às 10h de quarta-feira (05). 

Com investimento previsto de R$ 3.312.721,61 para recuperar a ponte gangorra, como bem acompanha o Correio do Estado, esse certame pela Diretoria de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (DLO) deve obter um desconto de exatos R$3.312,92 caso os valores apresentados até então se mantenham. 

Isso porque, como consta na ata eletrônica mais recente do certame, o processo em questão só registrou duas empresas inicialmente interessadas: Norte Engenharia Ltda.; e Águia Construtora, última essa que está prestes a embolsar o contrato. 

Com a concorrência aberta em 20 de outubro, foi dado o prazo para a apresentação dos documentos para habilitação antes da etapa dos lances, o que não foi cumprido dentro do período de nove dias por parte da Norte Engenharia, que teria sede no município de Itaporã, segundo consta em bancos de dados cadastrais empresariais. 

Restando apenas a Águia Construtora na concorrência, já na sessão em 30 de outubro, a disputa pelo "menor preço" começou com a empresa apresentando a proposta inicial de R$3.312.721,41, valor vinte centavos abaixo do "teto" previsto pela Agesul. 

Com a solicitação do agente para que a licitante melhorasse a proposta, o desconto obtido junto à empresa foi de apenas R$3,3 mil, com a licitação mantendo-se ainda na casa dos 3,3 milhões de reais. 

Entre licitações estaduais, o nome "Águia Construtora Ltda." aparece ligado à pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais e adequação hidráulica na MS-395 por R$ 252 mil, em Bataguassu; e pela construção de ponte do concreto armado sobre o Rio Iguatemi, com um contrato de R$ 988.032,45.

Entenda

Idealizada para encurtar em 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito, a ponte sobre o Rio no distrito de Águas de Miranda não suportou o aumento do fluxo de veículos pesados e teve de ser parcialmente interditada no início de setembro deste ano. 

No local, assim que um veículo pesado chegava até uma das extremidades era gerado uma espécie de "degrau" do outro lado, obstáculo que passava de meio metro de altura. 

Esse trecho é parte de um investimento total de R$340 milhões, para pavimentação de 100 km em ligação de Anastácio até Bonito, alternativa para o motorista que saía de Campo Grande e antes dessa obra precisava seguir por Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna (Jardim) e enfim chegar ao município turístico. 

Ou seja, encurtando cerca de 40 quilômetros, essa rota a partir da Capital passou a ser por  Terenos, entrando à esquerda em Aquidauana e, alguns quilômetros depois, é necessário entrar à direita rumo ao distrito de Águas de Miranda e seguir até Bonito pela estrada.

Com orientação da Agesul à época de que a ponte aguentaria apenas veículos com até 40 toneladas, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) chegou a fazer um sistema de pare e siga na travessia e limitando a velocidade dos veículos. 

Antes disso, porém, a "gangorra" fez suas vítimas, como no caso de Rodolfo Souza Gonçalves, de 44 anos, morador da região há 27 anos, que fez um vídeo mostrando o veículo que teve os quatro pneus furados ao enfrentar o degrau. Por conta da violência da pancada, até os air-bags da picape abriram.

Segundo Janaína Quintão, moradora do distrito, a gangorra surgiu inicialmente há cerca de um ano, quando foram feitos alguns reparos. Porém, há cerca de quatro meses, com o aumento do tráfego, a situação piorou e foi denunciada incontáveis vezes. Porém, alguma providência só foi adotada depois que um motorista estourou os quatro pneus ao enfrentar o degrau. 

O incidente ocorreu e: “depois disso as autoridades finalmente reconheceram que o problema existe. Poderia ter acontecido algo muito mais grave. Se ele estivesse em alta velocidade, poderia ter caído da ponte e poderia ter morrido", diz a mulher.
**(Colaborou Neri Kaspary)

 

