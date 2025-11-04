Educação e tecnologia são a aposta da vez para a redação do Enem

Alunos de cursinho se preparam para a prova do Enem que será realizada no domingo, com questões de várias disciplinas e a redação - Marcelo Victor

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das etapas mais importantes para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior público, começa no domingo, com aplicação de 90 questões de humanas e a famigerada redação, com tema que deve mesclar educação e tecnologia, como prevê o professor de redação Ale Jamil em conversa com o Correio do Estado.

Com uma nota que pode variar de 0 a 1.000, o tema da redação só é descoberto na hora que o participante tem a prova em mãos e geralmente é relacionado a um assunto que está em pauta e que tenha relevância social.

Por exemplo, na última edição, o tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, da qual apenas 12 candidatos alcançaram a nota máxima, nenhum em Mato Grosso do Sul.

Especialista na área, Jamil acredita que a temática deste ano envolverá educação e tecnologia, principalmente com a alta da Inteligência Artificial (IA).

“Trabalhar tema é algo muito específico. Nós trabalhamos muito com eixos temáticos, que são temas maiores, como violência, educação, cultura, meio ambiente. Então, a minha aposta para este ano seria o eixo temático como algo relacionado à educação e tecnologia. Já vi a presença da Inteligência Artificial demandando muita informação, muitas notícias sobre esse eixo temático. Então, educação mesclada à tecnologia”, disse o educador.

Dividida em cinco competências, das quais cada uma vale até 200 pontos, a redação é corrigida por dois corretores, que obrigatoriamente são graduados em Letras, Língua Portuguesa ou Linguística e são selecionados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Durante a correção, eles não conversam entre si e dão notas para cada uma das competências. Caso as avaliações sejam discrepantes, um terceiro corretor é chamado para que seja “um voto de minerva”.

“O aluno acredita que argumentar basta. Não, a argumentação é uma parte. São cinco competências, as competências um e quatro estão relacionadas à gramática, sendo erros gramaticais e elementos coesivos, respectivamente, ou seja, 40% da redação são relativos à gramática. Já as competências dois e três são relacionadas a argumentação, então, 40% para argumentação”, explica o professor.

“Os outros 20% são para proposta de intervenção, já que a redação do Enem é uma problemática que você precisa elencar as consequências e as causas e propor uma solução para sanar esse problema”, completou.

Entre as principais dicas para que o aluno conquiste uma boa nota, o professor cita que escrever dentro da norma culta é essencial, já que gera credibilidade à produção textual.

Além disso, apresentar ao leitor (neste caso, corretor) que há repertório sociocultural também é um dos fatores que faz a avaliação subir, ou seja, conectar o tema da redação a questões históricas, artísticas, científicas, filosóficas e sociais.

Na contagem regressiva para o primeiro dia, Jamil afirma que é essencial manter o corpo e a mente sãos, diminuindo o ritmo de estudos de forma gradual até domingo.

“É um equilíbrio. Obviamente, descansar, mas o descanso para os dias finais, sexta e sábado, diminuir o ritmo para que domingo ele [aluno] consiga plenitude e que a carga de energia esteja renovada. Mas, durante a semana, fazer muitos exercícios e não assimilar conteúdos novos, porque o que ele já aprendeu, já aprendeu, o conteúdo novo agora não vai aprender, ele vai reforçar aquilo que já sabe”, disse.

Aos alunos que não estudaram nos últimos 11 meses e querem revisar todos os conteúdos “de última hora”, o professor diz que esses terão grande problema na prova. Ele afirma que conhecer as edições anteriores e revisar os tipos de questões, já que o Enem é baseado em habilidades e competências, pode ajudar.

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 4.811.338 participantes confirmaram sua inscrição ao redor do País, dos quais 57.941 são de Mato Grosso do Sul.

O Estado obteve uma alta de 13,17% no número de candidatos em comparação com o ano passado, quando 51.199 sul-mato-grossenses participaram da prova.

FUTURO

Recém-formada no Ensino Médio, Ana Júlia Mascarenhas, de 18 anos, sonha em fazer Medicina em faculdade pública, com preferência pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ela conta que foi ter certeza somente no ano passado, após alguns momentos de indecisão.

“Eu vejo muita gente falando que sempre quis medicina a vida inteira, mas comigo não foi assim e eu decidi ano passado que eu queria. Eu fiz orientação vocacional com uma psicóloga que me ajudou bastante, e eu vi que me identificava bastante com a medicina. Eu já sabia que seria a área da saúde, mas eu estava muito em dúvida em relação à medicina porque é uma carga muito pesada, mexe com muita coisa, muitas vidas. Então, foi um processo, mas eu me descobri, fiz o workshop de medicina também da UFMS e gostei bastante”, relata.

Para atingir seu objetivo, ela vai ao cursinho todos os dias, e disse que sua preparação está equilibrada, assim como indicou o professor Jamil.

“Eu me preparei o ano todo, então essa semana eu estou revisando mais e refazendo várias questões, vendo que é o ponto mais importante. Mas tentando sempre manter o equilíbrio, para não estar muito sobrecarregada no dia. Eu estou bem tranquila, mantendo o ritmo, não aumentando nem diminuindo”, destaca.

Além do Enem, Ana Júlia prestou o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que ocorreu no domingo, e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no dia 19 de outubro.

Ela também vai fazer a prova da UFMS, que será aplicada no dia 7 de dezembro (vestibular) e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) no dia 14 de dezembro.

*SAIBA

Além da redação, no primeiro dia do Enem também são aplicadas 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira) e ciências humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). Uma semana depois, é a vez de Matemática e ciências da natureza (Física, Química e Biologia), novamente sob o mesmo molde.

