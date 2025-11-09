Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Educação 'investiga' caso de agressão contra aluno autista na rede municipal

Semed diz que adolescente com TEA nível 3 foi agredido durante período de atestado da profissional de apoio especializado

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

09/11/2025 - 13h44
Após vir à tona episódios de violência contra um aluno autista, o adolescente Yan Gabriel de 13 anos, estudante da Rede Municipal de Ensino (Reme), a pasta da Educação em Campo Grande afirma que está "apurando" a situação junto à família e à escola. 

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, a última gota d'água para a mãe de Yan foi o achado de um corte no braço do adolescente quando Ana Paula Aparecida Pereira foi buscá-lo após mais um dia de aula, na escola Nerone Maiolino.

Ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) confirma o registro da ocorrência na última terça-feira (04), que segundo a Pasta envolveu a mãe de um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e uma servidora da unidade.

Conforme a Semed, a profissional que seria encarregada dos cuidados de Yan na unidade escolar localizada no bairro Vida Nova, neste dia específico, estaria de atestado. 

Sendo que a Pasta aponta que na terça-feira (04) em que Yan foi agredido ele estaria sob os cuidados de  uma assistente educacional inclusiva, a Semed afirma que nenhum intercorrência teria sido registrada ainda durante o período de aula. 

"Ao final do turno, a responsável compareceu à escola trazendo a questão, que foi registrada em ata", cita em complemento a nota da Secretaria Municipal de Educação da Capital.

Além disso, a Semed diz ser contra qualquer forma de violência, com o caso sendo acompanhado atualmente pelos setores responsáveis, de forma a assegurar a "proteção do aluno, o respeito aos profissionais e o compromisso permanente com o acolhimento e a integridade de toda a comunidade escolar", diz.

Abaixo, você confere na íntegra a posição da Semed sobre a agressão ao aluno autista em escola da Reme: 

A Secretaria Municipal de Educação informa que, no dia 4 de novembro de 2025, foi registrada uma ocorrência na Escola Municipal Nerone Maiolino envolvendo a mãe de um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e uma servidora da unidade.

O aluno é acompanhado por uma profissional de apoio especializado, que nesta data encontrava-se em atestado médico, sendo substituída por uma assistente educacional inclusiva. Durante o período de aula, não houve registro de intercorrências.

Ao final do turno, a responsável compareceu à escola trazendo a questão, que foi registrada em ata.

A SEMED esclarece que repudia qualquer forma de violência e acompanha o caso por meio dos setores competentes, assegurando a proteção do aluno, o respeito aos profissionais e o compromisso permanente com o acolhimento e a integridade de toda a comunidade escolar.

Entenda

Segundo repassado pela mãe do adolescente autista, Ana Paula explica que Yan estuda no período matutino, com o próprio filho tendo indicado o ferimento e sinalizando alguns arranhões e marcas de unha na pele. 

Ana diz que segue em luta no que chama de "saga da mãe atípica", pois não é a primeira vez durante esse ano letivo que seu filho aparece com marcas na região do braço, que ela aponta ser compatível com hematomas de quem foi segurado à força ou puxado. 

"Meu filho é privado às vezes de um recreio, de uma convivência maior, não participa das coisas e apresentações... Eles pegam, quando vai fazer uma atividade, vai lá e tira três, quatro, meia dúzia de fotos para dizer que o Yan participou e já retira ele também", relata. 

Ao Correio do Estado, a genitora detalhou que no dia que percebeu a violência só saiu da escola após acionar a polícia, registrando um boletim de ocorrência de maus tratos qualificado, uma vez que o crime teria sido praticado contra pessoa menor de 14 anos. 

"Eu pedi um celular na escola, ninguém me arrumou nem sequer um telefone, nem da escola. Com muito custo, eu consegui ligar e só sair de lá com a polícia, porque se eu tivesse ido pra minha casa, a conversa ia ser outra. Porque a polícia é testemunha também que eu estava saindo da escola com meu filho daquele jeito. Aí, segui todos os trâmites. Delegacia, Corpo Delito, Conselho... para ver se esse quadro muda a minha esperança", confessa.

Ana Paula expõe que, muitas mães atípicas às vezes não encontram forças para levar em frente as agressões que seus filhos sofrem, mas teme que esses episódios evoluam e algo mais grave aconteça. 

"Hoje é um arranhão, amanhã falta um dente, depois é um empurrão que pode lançar a cabeça do meu filho contra o solo... Eu temo pela vida do meu filho nessa escola. Tenho medo de uma hora quererem matar o Yan, mas tenho que levá-lo na escola", diz. 

Feito o exame de corpo de delito, a mãe destaca que a própria médica legista confirmou que nesse caso o ferimento era compatível com cortes provocados por unhas.

Já junto ao Conselho Tutelar, Ana foi orientada de que o órgão buscaria um parecer da diretora, mas comenta o temor de que a unidade escolar apenas conte uma "história triste" e  uma "desculpa esfarrapada" sem que as coisas mudem de fato.

"Não é de hoje que eu pego meu filho com marcas, ele é autista não verbal e disseram que meu filho fala palavrão na escola, sendo que ele não fala nem mãe. Eles não tem argumento... 'ah, o guri estava agitado e segurei o braço dele', segurar é uma coisa, cravar a unha é outra", diz. 

Enquanto mãe, ela conta que a escola já chegou a sugerir que uma professora ministrasse aulas para Yan em casa, o que ela diz que não irá aceitar uma vez que esse é o desejo da escola. 

"Não vou tirar o Yan dessa escola, é isso que eles querem, que eu desista, que eu fale que não vou trazer mais, não querem ele na escola. Falei não! Ele vai na escola, vai brincar, porque se eu receber a professora duas vezes na semana na minha casa, cadê a proposta pedagógica? Cadê a tal da inclusão? Ele não é igual a todos, por quê tem que ir para casa?", questiona. 

Através do setor de comunicação da Prefeitura de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi procurada para prestar esclarecimentos, bem como evidenciar a posição da Escola e do corpo responsável pela unidade, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

Problemas há tempos

Há aproximadamente dois anos, na mesma Escola Municipal Nerone Maiolino, Yan já havia sido alvo de maus-tratos e falta de cuidados diante da ausência de assistente educacional inclusivo. 

De marcas de unha pelo corpo; não deixar a criança brincar no intervalo; encontrar o filho trancado no banheiro com a professora e até todo defecado, as reclamações se acumulam. 

Entre 2022 e 2023, a Rede Municipal de Ensino registrou um salto de 3,2 mil alunos com algum tipo de deficiência para mais de quatro mil estudantes entre um ano letivo e outro. 

Porém, no que diz respeito ao total de alunos autistas no período, nota-se uma redução de 1,4 mil estudantes diagnosticados com TEA em 2022 para 1.277 em 2023.

Na época, a saga por uma educação de qualidade teve um triste episódio de descaso, quando Ana encontrou seu filho todo defecado ao buscar a criança na escola. 

"Fui pegar meu filho e ele estava todo 'cagado', com fezes até no cabelo, na orelha. Eles tentaram limpar meu filho, trocaram ele com a roupa que mando na mochila, mas o despreparo é nítido", comentou.

Sobre o episódio de encontrar o filho defecado, através da Semed, a direção da unidade escolar justificou à época que a situação aconteceu próximo ao horário da saída, e o aluno foi levado para o banheiro, momento em que a mãe chegou para buscá-lo, conforme o texto.

Ainda, a nota da Semed aponta que: "conforme relatado pela escola, a professora estava acompanhada de outra profissional que a auxiliava no momento em que realizava a higiene do aluno".

"É a coisa mais triste você ir buscar seu filho na escola e ele todo cheio de merd*. Disseram que deram um banho, porque eu mando roupa reserva, mas que ele tinha feito na sala e foi tirando a roupa, pisando em tudo. Pelo que eu sou mãe eu sei, ficou muito tempo com as fezes e ele começou a enfiar a mão na roupa e jogar para fora, a ficar nervoso e pisotear. Já fui pegar meu filho até ensanguentado, tem uma marca na testa que derrubaram ele e não sei nem como. E eu tive que me virar, para levar no posto, no médico, tem a cicatriz até hoje", conclui a mãe.

 

Cidades

Comércio de Campo Grande poderá abrir nos feriados de 15 e 20 de novembro

Nas datas se comemoram a Proclamação da República e Dia da Consciência Negra, respectivamente; ambas são feriados nacionais

09/11/2025 14h30

Comércio está autorizado a abrir das 9h às 18h nos feriados de novembro

Comércio está autorizado a abrir das 9h às 18h nos feriados de novembro Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar normalmente nos feriados de 15 de novembro e 20 de novembro, quando se comemoram a Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra, respectivamente.

Ambas as datas são feriados nacionais e alguns serviços e estabelecimentos devem ter alteração no horário de funcionamento.

No caso do comércio, segundo a Fecomércio-MS, as lojas podem abrir desde que sejam cumpridas as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo, a Fecomércio e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

De acordo com o gerente sindical da Fecomércio-MS, Fernando Camilo, os empresários que optarem pela abertura das lojas devem comunicar o sindicato laboral com antecedência mínima de cinco dias, efetuando o pagamento de R$ 24,00 por empregado.

“Além disso, o trabalhador que atuar no feriado tem direito a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no prazo máximo de 15 dias”, diz.

O horário de funcionamento do comércio nesses dois feriados será das 9h às 18h, exceto para as lojas situadas em shoppings, que seguem o horário próprio de cada centro comercial.

O intervalo intrajornada mínimo é de uma hora.

Supermercados

Assim como o comércio, os supermercados de Campo Grande também poderão abrir normalmente nos feriados de novembro, segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas).

Conforme a associação, os feriados de 15 e 20 de novembro seguem o que preconiza a Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2026.

O funcionamento dos estabelecimentos nas datas devem cumprir integralmente as obrigações convencionais, especialmente quanto à adesão prévia por loja junto ao sindicato laboral.

Além disso, a folga compensatória ao empregado que trabalhar no feriado deverá atender aos prazos e formas de pagamentos das contribuições previstas.

Com relação aos demais municípios, a Amas orienta para que observem as legislações, acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas.

Feriados nacionais

O Dia da Consciência Negra passou a feriado nacional apenas em 29 de novembro de 2023, após os deputados federais aprovarem o Projeto de Lei 3268/21. Foram 286 votos favoráveis à proposta e 121 contrários.

Antes da sanção, apenas seis estados brasileiros tinham leis próprias que declaravam feriado a data: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

Além disso, cerca de 1.200 cidades tinham decretos ou leis para tornar a data feriado. Quatro destes municípios localizados em Mato Grosso do Sul: Corumbá, Ladário, Itaporã e Jaraguari.

A data é dedicada à valorização da comunidade negra brasileira, e relembra a luta dos negros contra a escravidão e a opressão no Brasil.

Já o dia 15 de novembro é feriado de Proclamação da República. A data, que marca a promulgação do “Decreto 1” do país, rememora a data de 1889 em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornaria os “Estados Unidos do Brasil” (nomenclatura que mudou para República Federativa do Brasil em 1967).

2025

Show dos atrasados: estudantes chegam segundos depois e perdem 1º dia de Enem

Candidatos chegaram 40 segundos atrasados, deram de cara com o portão fechado e ficaram de fora da prova

09/11/2025 12h15

Lucas Gabrik, de 15 anos, foi um dos atrasados

Lucas Gabrik, de 15 anos, foi um dos atrasados Gerson Oliveira

“Show dos atrasados” do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abriu as cortinas mais uma vez na edição de 2025.

Portões fecharam pontualmente às 12 horas (horário de Mato Grosso do Sul) e algumas pessoas, que chegaram 40 segundos atrasadas, deram de cara com o portão fechado e ficaram de fora. 

Neste domingo (9), os "atrasados do Enem" perderam as provas de Redação, Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

De praxe, como todos os anos, viram motivo de aplausos, gritarias e piadas na frente dos locais de prova.

Lucas Gabrik, de 15 anos, foi um dos atrasados. Ele é treineiro e seria sua primeira vez fazendo a prova.

"Vim de carona com o meu pai e a gente se atrasou. Ano que vem vou tentar de novo. Quero seguir a área de Tecnologia. Estudo no Lúcia Martins Coelho. Minha preparação foi até que dedicada, mas infelizmente cheguei aqui e perdi”, contou.

Diógenes Rodrigues, 17 anos, também fez parte do “show dos atrasados” e agora aposta da Avaliação Seriada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

“Vim de uber. Esse é o meu primeiro ano fazendo Enem. Estou fazendo como treineiro, meu foco está mais para o PASSE da UFMS mais para o fim do ano. Mas querendo ou não é uma oportunidade que eu perdi. Fazer o Enem como treineiro ajuda para o próximo ano. Ano que vem já vou para o terceiro ano e já farei a prova para valer. Estou no 2º ano da Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade”. Quero trabalhar na parte da psiquiatria, conheço muitas pessoas que tem problema de cabeça e queria ajudar tratar essas pessoas", disse.

Este ano não teve "acrobacias" para entrar, enquanto o portão fechava, em um local de provas da avenida Ceará, mas, nos últimos segundos, perto de 12h, um estudante conseguiu pegar um documento pelo vão, no momento em que o portão já estava fechando. Veja o vídeo:

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. O resultado será divulgado em janeiro de 2026, mas, ainda não há uma data específica.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova, no outro domingo (16), é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

NÚMEROS

57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.
Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

Dos estudantes que vão realizar as provas em Mato Grosso do Sul, 23.445 são pardos, 26.577 são brancos, 4.359 são pretos, 1.947 são indígenas, 1.004 são amarelos e 559 não tem etnia declarada.

Além disso, 20.907 já concluíram o Ensino Médio, 1.654 não estão cursando ou não concluíram o Ensino Médio, 22.692 estão cursando o último ano do Ensino Médio e 12.688 estão cursando o Ensino Médio, mas não vão concluir em 2025.

