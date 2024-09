Efetivo policial segue em área de conflito indígena no interior em MS

Ponta Porã

Um assaltante envolvido em uma operação do estilo "Novo Cangaço" em 2013, no município de Antônio João, a 280 quilômetros de Campo Grande, foi preso na tarde desta quinta-feira (19) pelos agentes do GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) após roubar R$ 23 mil de uma agência bancária em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Segundo informações da polícia, o assalto que deixou os moradores do município de Ponta Porã perplexos, iniciaram logo após o roubo de um malote contendo R$ 23,8 mil. A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança da agência bancária e de estabelecimentos comerciais. Com a ajuda de depoimentos de testemunhas, constataram que, no dia do crime, um veículo de cor branca havia deixado um dos criminosos nas proximidades do local. Esse autor, ao desembarcar, abordou a vítima, anunciou o assalto com uma arma de fogo em punho e ordenou a entrega do malote contendo o dinheiro.

Diante das informações, as equipes de investigação conseguiram localizar o veículo usado no crime e chegaram até o proprietário, que teve participação direta no assalto. A partir dessa identificação, foi solicitada judicialmente a prisão do autor de 43 anos, assim como a expedição de um mandado de busca e apreensão em sua residência, ambos devidamente cumpridos pela Polícia Civil na tarde de ontem (19).

Conhecido na região como “Piroca”, ele possui antecedentes criminais e é um dos autores do assalto a banco ocorrido em 2013 na cidade de Antônio João, a 57 quilômetros de Ponta Porã, em uma ação que ficou conhecida como “Novo Cangaço”. A equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã continua com as investigações para prender o restante do grupo criminoso.

