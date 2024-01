El Niño: Mudanças climáticas em MS devem continuarmos próximos meses

As mudanças climáticas do El Niño em Mato Grosso do Sul devem continuar nos próximos meses. Conforme informações meteorológicas, até o mês de abril teremos calor acima da média e chuvas mais escassas na região norte do Estado.

Conforme dados meteorológicos elaborados pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), até o mês de abril, a previsão indica chuvas entre 400 a 500 milímetros. Já nas regiões sul/sudeste e pantaneira, as chuvas devem variar entre 300 a 500 milímetros.

Já nas regiões norte/nordeste as chuvas devem ficar ligeiramente abaixo da média histórica para o trimestre.

Calor deve registrar temperatuas acima da média histórica

Apesar do alto volume de chuvas, as altas temperaturas devem permanecer em todas as regiões de Mato Grosso do Sul nos meses de fevereiro, março e abril. De acordo com o relatório, as temperaturas devem ficar acima do que é esperado, ou seja, um trimestre bem mais quente que o normal no Estado.

Essa variação de clima, que é gerenciada pelo El Niño , deve influenciar na formação de tempestades.

Segundo o Cemtec, entre fevereiro até abril será bem mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul

Dessa forma, o Cemtec/MS informa que as temperaturas nos próximos meses devem acentuar entre 38/42ºC, evidenciando um trimestre mais quente da média histórica.



América do Sul teve o ano mais quente do planeta

Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 2023 o planeta teve média histórica bem acima da média, com destaque em setembro, que apresentou dados históricos desde 1961, registrando 1,6 °C acima da climatologia de 1991/2020 (média histórica).

Assine o Correio do Estado