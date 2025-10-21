Eleitores podem regularizar o título eleitoral até sexta-feira (24)

FERIADO

A Casa de Leis decretou ponto facultativo na segunda-feira (27), e os servidores terão folga de sábado (25) a terça-feira (28)

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), a declaração de ponto facultativo na Câmara Municipal de Campo Grande na próxima segunda-feira (27), que antecede o feriado de Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. Com isso, os servidores das Casa de Leis terão quatro dias de folga, a contar a partir de sábado (25).

A medida é diferente da adotada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, que adiou o feriado de Dia do Servidor Público para o dia 21 de novembro (sexta-feira), com o objetivo de emendar a data com o feriado nacional de Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (quinta-feira). Neste caso, os servidores também terão quatro dias de folga, do dia 20 ao dia 23 (domingo).

A decisão da Prefeitura foi a mesma adotada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, assim como consta no decreto publicado no dia 17 de janeiro no Diário Oficial do Estado, com a lista dos feriados e os dias que com ponto facultativo no ano de 2025. Veja a lista clicando aqui.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional.

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

Próximos feriados

Como o mês de outubro já está chegando ao fim, assim como o anos de 2025, o Dia da Consciência Negra será o último feriado do ano antes do Natal, que cairá em um dia de semana, possibilitando folga estendida e ponto facultativo para as repartições pública.

Isso porque, o Dia de Finados, comemorado no dia 2 de novembro cairá em um domingo. Na sequência, a Proclamação da República, no dia 15 de novembro (sábado). Depois, antes da virada de ano, terá o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro (quinta-feira).

