Em 2022, Bioparque Pantanal recebeu 250 mil pessoas, 667 escolas e 1,7 mil turistas de 71 países

Dados divulgados pelo governo do Estado apontam que 250 mil pessoas, 1,7 mil turistas de 71 países e 46.252 estudantes de 667 escolas visitaram o Bioparque Pantanal, durante os sete meses de funcionamento em 2022.

O local foi inaugurado em 28 de março e abriu ao público geral em 2 de maio do ano passado.

O Bioparque recebeu visitas de 78 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e das 27 unidades federativas do Brasil.

O local também sediou 58 eventos no auditório e 45 visitas técnicas. Além disso, subiu de 12.500 para 40 mil peixes no local, elevando de 220 para 358 espécies.

Artistas como Luan Santana, Almir Sater, Oscar Schmidt, Pedrinho Pimenta (vocalista do Atitude 67), Alzira Espíndola, Márcio de Camillo e o Bando do Velho Jack visitaram o local em 2022.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balistieri, afirmou que o aquário conseguiu cumprir os seus principais pilares durante o ano de 2022 e o que os resultados foram além do esperado.

"Hoje, além do monumento arquitetônico, é um espaço educativo, inclusivo, acessível, de lazer, humanizado, tecnológico e inovador. Surpreendeu todas as expectativas. Cada ponto do Bioparque tem seu significado, trabalhamos para que todos se sintam acolhidos”.

Ao Correio do Estado, a assessoria de imprensa do Bioparque afirmou que os estrangeiros que visitaram o local são dos seguintes países:

Alemanha

Argentina

Australia

Austria

Belgica

Bolivia

Brunel

Burundi

Canarias

Camarões

Canada

Chile

Chipre

Cingapura

China

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dinamarca

Emirados Arabes

Equador

Espanha

Estônia

EUA

Filândia

França

Grã-Bretanha

El Salvador

Bahamas

México

Taiwan

Haiti

Holanda

Honduras

Ilhas Virgens

India

Inglaterra

Iêmen

Irã

Irlanda

Israel

Italia

Japão

Luxemburgo

Moçambique

Nova Zelândia

Noruega

Paquistão

Paraguai

Peru

Polonia

Portugal

Quatar

República Tcheca

Suécia

Russia

Suíça

Uruguai

Venezuela

Eslováquia

Indonésia

Tailândia

Cabo Verde

Gratuidade

A entrada no maior aquário de água doce do mundo foi gratuita durante 2022 e continuará de graça pelos próximos meses, garantiu o governador de Estado, Eduardo Riedel (PSDB).

Visitas

O Bioparque Pantanal tem capacidade para receber nove mil pessoas por semana, sendo 1,5 mil na segunda, 2 mil na terça, 1,5 mil na quarta, 2 mil na quinta, 2 mil na sexta e mil aos sábados.

As visitas no local são divididas por categorias em determinado dia: escolas estaduais, escolas municipais e particulares, família, individual, associações, fundações, instituições, visitas técnicas de universidades e turistas.

No fim do ano, houve uma ampliação para 2,3 mil vagas por dia, devido ao recesso de 30 de dezembro até 8 de janeiro.

As visitas são guiadas e autoguiadas. Visita guiada é quando guias acompanham os visitantes durante todo o percurso. Visita autoguiada é quando existem guias em pontos estratégicos para darem informações.

Pessoas interessadas em conhecer o Bioparque Pantanal podem visitar o local, de segunda-feira a sábado, com ou sem agendamento.

Para quem prefere agendar a visita, o agendamento está disponível semanalmente, toda segunda-feira, às 8 horas, no site do Bioparque.

Para quem prefere visitar o local sem agendamento prévio, são disponibilizadas mil vagas extras, por ordem de chegada e distribuição de senhas.

Grupos escolares não podem visitar o Bioparque sem agendamento prévio. O agendamento para escolas permanece todo dia 16 de cada mês, a partir das 8h e deve ser realizado neste site.

Confira a quantidade de vagas disponíveis e o número de senhas distribuídas por dia:

Dia da semana Vagas Senhas distribuídas de manhã Senhas distribuídas a tarde Horário em que as senhas são distribuídas Segunda 1.000 400 600 8h de manhã e 13h30min a tarde Terça 1.000 400 600 8h de manhã e 13h30min a tarde Quarta 1.000 400 600 8h de manhã e 13h30min a tarde Quinta 1.000 400 600 8h de manhã e 13h30min a tarde Sexta 1.000 400 600 8h de manhã e 13h30min a tarde Sábado 500 500 - 8h, apenas de manhã

Bioparque Pantanal

O local foi inaugurado em 28 de março de 2022, após onze anos em obras. O atrativo turístico é considerado o maior aquário de água doce do mundo. A entrada é gratuita até março de 2023.

A construção do Aquário do Pantanal iniciou em maio de 2011, ainda na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB) e terminou na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em 2022.

Foram 11 anos, 13 licitações e três mandatos de governo até conclusão da obra.

O valor total investido na obra é de R$ 230 milhões, de acordo com Azambuja.