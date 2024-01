Com a ampliação em 2024, passa de 166 unidades para 219 o número de escolas integrais - Fotos: Bruno Rezende/Governo do Estado

Na manhã desta sexta-feira (12), o Governo do Estado atualizou, por meio do Diário Oficial (DOE), a relação de escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) que já oferecem Ensino em Tempo Integral e as que vão começar a ofertar a modalidade de dois períodos em 2024.

Ao todo, 52 escolas – 47 escolas urbanas e seis rurais – configuram a lista de unidades que vão começar a oferecer Ensino em Tempo Integral neste ano, das quais 11 estão na Capital 42 no interior.

Com a ampliação em 2024, passa de 166 unidades para 219 o número de escolas.

Segundo cálculo do Governo do Estado, estima-se que, com esse aumento, o número de estudantes atendidos passe de 30 mil, com previsão de chegar à marca de 48,7 mil alunos matriculados.

Além disso, a partir deste ano, Mato Grosso do Sul alcança 100% dos municípios com a oferta de turmas com Ensino em Tempo Integral na REE.

“A gente tinha um desafio, que era cumprir essa meta do governador Eduardo Riedel até 2026, e antecipamos”, disse o secretário da Secretaria de Estado de Educação (SED), Helio Daher. já no fim do ano passado.

A quantidade total de alunos também tem previsão de aumentar dos atuais 187.032 para 205.460 em 2024.

Matrículas

O período de matrículas da REE começou no dia 7 de novembro do ano passado e se estendeu até o dia 4 de janeiro (de 2024), já com a oferta de ensino em tempo integral em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Além disso, neste ano também continua sendo ofertadas vagas para alunos do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental, mesmo sendo uma responsabilidade municipal, para contribuir com as prefeituras.

“Essa é a essência do governo municipalista, é uma parceria”, disse o vice-governador Barbosinha no evento de lançamento de matrículas em novembro.

O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024.

Ensino em tempo integral

A ampliação da oferta do ensino em tempo integral pelo Governo Federal faz parte de uma trajetória para cumprir o Plano Nacional de Educação (PNE).

A meta seis do Plano, lançado em 2014 por meio da Lei n° 13.005, estabelece que até 2024, a oferta esteja presente em 50% das escolas públicas, de forma a atender 25% dos alunos da Educação Básica.

A expansão e universalização das escolas em tempo integral é uma das prioridades do governador Eduardo Riedel, e um dos pilares do seu plano de governo.

“Sabemos que não há desenvolvimento sem educação, todos aqui são frutos da educação, e assim estabelecemos nossos compromissos. Entre eles ampliar escolas em tempo integral, fazer a inclusão digital e valorizar os profissionais”, destacou o governador.

O Ensino em Tempo Integral envolve a ampliação da jornada escolar para estudantes da Educação Básica, sejam eles do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, que é formado pelo programa Escola de Autoria.