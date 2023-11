As chuvas torrenciais que atingiram Campo Grande entre sábado (25) e segunda-feira (27) já somaram 107,8 milímetros (mm), um volume maior do que o acumulado de chuvas no mês de outubro (18,6 mm) e nos primeiros 15 dias de novembro (42 mm).

Conforme levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), outubro foi um mês com chuvas bem abaixo do esperado. Pela média histórica, espera-se chuvas de 147,9 mm para o mês.

Entretanto, os dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que choveu apenas 18,6 mm em outubro, 93% menos do que o esperado.

No mês de novembro, o esperado pela média histórica em Campo Grande é 206,05 mm, mas, apenas nos primeiros 15 dias do mês, choveu 42 mm.

O cenário começa a mudar com as chuvas intensas dos últimos dias, que deixaram um acumulado de 107,8 mm apenas em 72h na Capital.

Reprodução Inmet

Além da chuva forte, no domingo (26), os ventos chegaram a 102 km/h, deixando um rastro de árvores caídas em diferentes pontos da cidade.

Em sequência, as chuvas mais intensas ocorreram em Nova Alvorada do Sul (69,9 mm), Aquidauana (64,8 mm), Pedro Gomes (63,4 mm), Maracaju (60,8 mm) e Chapadão do Sul (48,8 mm). Veja o balanço de todo o Estado:

Reprodução Cemtec

Previsão do tempo

Para esta semana, a previsão divulgada pelo Cemtec aponta que, em grande parte do estado, o tempo deve ficar instável, com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados.

O Inmet reforça a possibilidade de chuvas e publicou hoje (27) um alerta de perigo para tempestades que podem acontecer até amanhã (28) em todo o Estado.

Reprodução Inmet

Na região sudoeste, a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas que podem atingir os 31°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte e bolsão, são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas de até 35°C.

Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 24-26°C e máximas de até 36°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é entre 21-23°C e máxima de até 32°C.