Em 9 meses, MS tem 5 vezes mais casos de Chikungunya que em todo ano de 2024

De janeiro a setembro, Mato Grosso do Sul já registrou 13.480 casos prováveis de Chikungunya, sendo 7.384 casos confirmados.
Esse número é quase cinco vezes maior que o número de casos total registrado em 2024, que foi de 2.766, que era, até então, o maior número da série histórica, que iniciou em 2015 com a contagem dos casos da doença.
De acordo com o Boletim Epidemiológico da Chikungunya divulgado nesta quarta-feira (24), dos 79 municípios do Estado, 43 estão classificados como alta incidência de casos, com números acima de 300 casos por 100 mil habitantes.
O município Glória de Dourados é o que tem maior taxa de incidência, onde foram registrados 687 casos prováveis para uma população de 10.444 habitantes, com uma incidência de 6.577,9 casos por 100 mil habitantes.
Maracaju foi a cidade em que mais foram registrados casos da doença no Estado: 1.954
Desde o início do ano, foram confirmados 16 óbitos pela doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Entre as vítimas, 12 delas possuíam algum tipo de comorbidade.
Dengue
Mato Grosso do Sul já registrou 13.298 casos prováveis de dengue, sendo 8.095 casos confirmados em 2025, de acordo com o Boletim Epidemiológico apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira (24).
De acordo com o documento, foram registradas 16 mortes confirmadas no Estado em virtude da doença e outras 7 estão em investigação.
Nos últimos 14 dias, os municípios de Bodoquena, Nioaque, Cassilândia, Bela Vista, Ribas do Rio Pardo e Aquidauana registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.
Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.
Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.
Dos 79 municípios de MS, 49 estão em áreas de alta incidência de casos, sendo Figueirão o município com maior número, sendo 245 casos prováveis para uma população de 3.539 habitantes, o que dá uma incidência de 6.922,9 casos a cada 100 mil habitantes.
Vacina
No Estado, das 241.030 doses recebidas pelo Governo Federal, já foram aplicadas 188.875
O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.
A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.