O governador Eduardo Riedel (PSDB) fez nesta sexta-feira um balanço de seu primeiro ano como chefe do Executivo estadual. Segundo ele, o resultado foi extremamente positivo, com a execução de 92% dos projetos propostos por todas as pastas no começo do ano. A coletiva contou com todos os secretários e chefes de fundações e autarquias da atual gestão.

“O envolvimento direto dos secretários no contrato de gestão fez a diferença nos resultados. A equipe se espelha no gestor, quando ele acompanha e lidera todo o processo, traz resultados efetivos. Tenho de agradecer a todos pelo empenho, foi um ano extremamente produtivo, de aprendizado e integração, em que tivemos muitas conquistas”, afirmou o governador, durante reunião no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

No evento, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, apresentou rapidamente os projetos que estão em 90% de execução em sua pasta, como o processo de transformação digital, inteligência de dados, comunicação integrada e regional, entre outras ações de sucesso.

SATISFEITO

Nas ações realizadas pela Casa Civil, 99% das atividades já foram executadas. Destaque para a condução política com foco nas emendas estaduais e federais e o fortalecimento do escritório em Brasília.

Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a execução de projetos chegou a 95%.

Uma das novidades foi o programa Mulher Segura, que busca combater a violência doméstica contra mulheres.

Na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), 98% dos projetos foram executados. Entre os destaques estão a redução da carga tributária e a modernização da fiscalização das mercadorias em trânsito.

Na Secretaria de Estado de Administração (SAD), 93% dos projetos foram cumpridos. Entre as grandes realizações está o sistema de processo administrativo eletrônico.

Pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), 93% das atividades já foram realizadas. Está em andamento o novo Portal da Transparência, e o Estado, inclusive, é selo diamante neste quesito, tendo destaque nacional.

Na Procuradoria-Geral do Estado (PGE) houve uma evolução nas parcerias estratégicas e na transformação digital dos processos de trabalho.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) já executou 77% das atividades, com destaque para o programa Saúde Digital e o programa Hospitais Regionais de Portas Abertas ao Ensino.

Já a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead) cumpriu 95% dos projetos, com a reestruturação do Vale Universidade e do Vale Universidade Indígena, assim como a modernização dos programas sociais, entre eles, o Mais Social.

A Secretaria de Estado de Educação (SED) executou 98% das atividades previstas, com programas de sucesso como o MS Alfabetiza, ampliação de escolas em tempo integral e reformas das unidades da Rede Estadual de Ensino.

A Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) chegou ao fim deste ano com 91% de ações cumpridas, entre elas, o programa MS Cultura, nova roupagem para os festivais e o MS Ao Vivo, que trouxe atrações nacionais. Também teve o Plano Estadual de Economia Criativa.

INFRAESTRUTURA

Com apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), foram cumpridos 91% dos projetos do contrato de gestão. Na lista aparecem a modernização na governança das obras, a expansão do esgotamento e do sistema de abastecimento de água, além da ampliação da malha viária e obras de infraestrutura urbana nas cidades.

Na habilitação se destaca o Bônus Moradia, que recebeu premiação nacional.Na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), 92% das metas já foram executadas, entre elas, a ampliação do programa de carbono neutro, que chega à agricultura familiar.

Na geração de emprego e capacitação, o destaque foi para o programa MS Qualifica, que prepara profissionais para atender às demandas do mercado.

Fechando a reunião, o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) anunciou que conseguiu executar 100% das atividades previstas, entre elas, o Programa Estadual de Parceria Estratégicas e a qualificação profissional no setor.

“Esta capacitação foi construída em parceria com a Escolagov. São contratos diferentes do tradicional, por isso precisamos de uma equipe preparada e capacitada”, afirmou Eliane Detoni, secretária especial da pasta.

O governador Eduardo Riedel avaliou que os resultados foram positivos e que o objetivo das metas era melhorar as entregas aos cidadãos, proporcionando melhor qualidade de vida e fomentando um ambiente de desenvolvimento.

“O contrato de gestão é um processo de transformação de cultura, não é mais uma burocracia, e sim um instrumento para mudar a vida das pessoas. Um documento sério, que dirá o que o nosso governo se propõe a fazer em cada pasta. Nosso foco são as entregas ao cidadão”, explicou o governador.

SAIBA

Durante o evento, Eduardo Riedel confirmou a vinda de cinco ministros na próxima semana: Marina Silva (Meio Ambiente), Alexandre Silveira de Oliveira (Minas e Energia), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) , Welington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e Renan Filho (Transportes).