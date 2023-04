Em Campo Grande, 93 lombadas e radares eletrônicos autuaram 50 mil condutores em 2023

EM MARACAJU

Evento vai até segunda-feira (1º), com a famosa linguiça de preparo 100% sul-mato-grossense, shows, parque de diversões e outras atrações

A 27ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju iniciou nesta sexta-feira (28) e terminará na segunda-feira (1º). O evento promete reunir 25 mil pessoas e vender 20 toneladas de linguiça em quatro dias.

A festa acontece Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, em Maracaju, município localizado a 159 quilômetros de Campo Grande.

Ao todo, serão quatro dias de festa, shows, atividades culturais e gastronomia regional. Criada em 1994, a festa une shows; exposições de veículos, máquinas, implementos; parque de diversões e venda de artesanatos. Veja a programação:

DATA ATRAÇÃO Sexta-feira (28/04) Munhoz & Mariano (gratuito*) Sábado (29/04) Gian & Giovani / Dj Guto Loureiro Domingo (30/04) Yasmin Santos / Dj Marquinhos Espinosa Segunda (01/05) Almoço de encerramento; não haverá shows

Interessados em assistir o show podem adquirir ingressos por meio da plataforma BaladaApp .

Os setores disponíveis são pista, área vip, camarote individual (open bar), mesa (10 pessoas com open bar) e bangalô (10 pessoas com open bar). Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 200.

O evento é tradicional no Estado, ocorre todos os anos e atrai turistas de outras cidades, estados e países. É responsável por atrair milhares de pessoas para o município, aquecendo a economia local e proporcionando empregos temporários. O evento foi cancelado em 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19.

O dinheiro arrecadado, durante o festival gastronômico, será distribuído a entidades socioassistenciais do município. No ano passado, algumas das entidades beneficiadas foram Hospital Soriano Corrêa da Silva e projetos sociais da Polícia Militar.

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a festa é importante para a história, cultura e economia sul-mato-grossense.

"É um evento especial, de resgate de toda nossa cultura, após uma pandemia que deixou muita gente isolada. A festa faz parte da nossa história e volta com força total. Vai ser um grande evento e o Estado sempre será parceiro", afirmou Riedel.

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, destacou que o dinheiro arrecadado será convertido para projetos sociais.

“Além da cultura tem a filantropia, pois a renda é revertida para projetos e entidades. A parceira do Governo do Estado é fundamental", disse o prefeito.

O evento é organizado Rotary Club de Maracaju, Casa da Amizade, Fundação de Cultura de MS (governo do Estado), Prefeitura de Maracaju e parceiros da iniciativa privada.

LINGUIÇA

A linguiça é preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, o que torna único o sabor dessa iguaria.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

Em 1997, a linguiça de Maracaju entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de uma tripa única do boi, com 31 metros.

Já em 2016, a iguaria recebeu o selo de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), que garante proteção contra falsificações de origem e produção.

A linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há 26 anos movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado.