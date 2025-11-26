Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crescimento econômico

Em Campo Grande, lojistas acreditam que 13º irá inflar compras nesta Black Friday

Segmentos de eletrodomésticos, perfumaria e calçados projetaram crescimento expressivo nas vendas

Alison Silva

Alison Silva

26/11/2025 - 17h30
Para os lojistas de Campo Grande, a proximidade da Black Friday e a antecipação do 13º salário devem movimentar o comércio da Capital nos próximos dias.

Ao Correio do Estado, ao menos os segmentos de eletrodomésticos, perfumaria e calçados projetaram crescimento expressivo nas vendas entre 25% e 30% impulsionados tanto pelo pagamento extra quanto pelo retorno de clientes em busca de ofertas já nesta sexta-feira (28).

Entre os consumidores, alguns decidiram por antecipar compras, e aproveitar descontos agressivos.

Para Elvis Duarte, 39 anos, gerente das Lojas MM, na Rua 14 de Julho, o cenário é de forte otimismo.

Segundo ele, o mês começou muito bem e há uma movimentação intensa tanto de novos clientes quanto dos antigos. A rede aposta em uma Black Friday com produtos novos e embalados, além da oportunidade de girar estoque parado e oferecer peças únicas ou com "leves avarias".

Elvis explica que, neste ano, a demanda por linha branca, deve ser superior à de anos anteriores. Geladeiras, lavadoras e fogões aparecem entre os itens mais procurados, refletindo, segundo ele, um ciclo natural de troca após três a quatro anos de uso e o aumento de pessoas mobiliando imóveis novos.

O gestor afirma que o 13º salário será determinante não apenas nas compras, mas também na renegociação de dívidas. Segundo ele,"o campo-grandense quer entrar em 2026 com o nome limpo, e muitos já procuram a loja para se organizar financeiramente". 

Elvis afirma que a MM recebe consumidores de todas as classes, embora o foco principal seja o público C, D e E. Televisores premium também devem ganhar destaque neste período.

Descontos de até 70%

No setor de perfumaria, a consultora do Boticário Cléo Custódio, 43 anos, diz que a expectativa para este ano é superior às anteriores. Há promoções agressivas, com destaque para produtos marcados com a tradicional etiqueta vermelha.

Cléo explica que as vendas crescem de forma consistente nessa época, mas que o atendimento e o trabalho ativo de divulgação (via WhatsApp, Instagram e outras mídias) fazem diferença.

Entre os preços atrativos, ela destaca: hidratantes de 400 ml de R$ 72,90 por R$ 48, além de perfumes famosos com destcontos de até R$ 50.

Com kits prontos da indústria e outros montados em loja, a vendedora espera aumento de pelo menos 25% nas vendas entre a Black Friday e o fim do ano. A consultora reforça que o público é diversificado e que a concorrência com outros setores torna o trabalho de retenção ainda mais importante.

Na Passaletti, o gerente Carlos Eduardo Benedito Quintana, (24), também aponta para um fim de ano aquecido. A rede iniciou sua Black Friday com descontos de 50% e projeta um dezembro histórico.

Com quase cinco anos de atuação na empresa, ele afirma que o mix de produtos deste ano é superior ao de 2023, especialmente em saltos finos, blocos, sandálias com pedraria e opções clássicas para homens. Os preços variam entre R$ 89,00 e R$ 199,00.

A aposta da rede está no crediário próprio, que permite parcelamento em até oito vezes e primeira parcela em 70 dias. O gerente acredita que o pagamento do 13º deve impulsionar vendas nessa modalidade.

Aproveitar a data

A diarista Patrícia Helena (56), representa o movimento de consumidores que aproveitaram as promoções antes mesmo da data oficial. Ela comprou um aspirador e um ferro, pagando R$ 349 e R$ 179, respectivamente. Autônoma e sem direito ao 13º, afirma que usou dinheiro do mês para antecipar as compras e que os preços estão compensando. Para ela, lojistas e clientes devem sair satisfeitos da temporada de ofertas.

Patrícia Helena, feliz pelas compras da semana / Foto: Gerson Oliveira 

Para Carlos Rafael Bruno, a data vai ser proveitosa para comprar eletrônicos. "Quero um monitor novo para o meu computador, pretendo comprar um novo gabinete também, para jogar online", destacou. 

Obra de Patrola no Pantanal vira alvo de inquérito do Ministério Público

Inquérito apura irregularidades no planejamento e execução dos serviços entre as rodovias MS-423 e MS-214, em Corumbá

26/11/2025 18h30

Obra de Patrola no Pantanal vira alvo de inquérito

Obra de Patrola no Pantanal vira alvo de inquérito Foto: Divulgação / MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através da 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá, instaurou inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais relacionados à obra de cascalhamento da Estrada Taquari, que liga as rodovias estaduais MS-423 e MS-214, de responsabilidade da empreiteira ALS dos Santos, de propriedade de André Luiz dos Santos, o “Patrola”.

Também será analisado o aumento do valor global do contrato, que passou de R$ 24 milhões para mais de R$ 32 milhões após aditivos.

O procedimento foi motivado por indícios de irregularidades no planejamento e na execução do contrato, firmado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a ALS, com o objetivo de atender à região localizada no coração do Bioma Pantanal.

Segundo o Ministério Público, relatório técnico do corpo de engenharia apontou graves processos de erosão ao longo de 51 quilômetros da estrada recém-implantada, com aplicação de material como cascalho, rochas descompostas, saibro ou areia sobre o solo.

Também foi constatada que a ausência de dispositivos de drenagem para captação do escoamento superficial, a utilização de solo arenoso, falhas na compactação e a falta de cobertura vegetal nos taludes contribuíram para a degradação acelerada da via.

"Além de comprometer a trafegabilidade, os danos representam risco ao ecossistema, podendo causar assoreamento de cursos d’água e impactos à fauna aquática da Bacia do Alto Paraguai", diz o MPMS, em nota.

Em alguns pontos, os processos erosivos foram contidos apenas com cascalho, solução considerada paliativa.

O relatório destaca ainda que não foram previstas, no projeto, medidas eficazes para controle ambiental, como revegetação adequada de taludes, que estavam previstas em contrato e foram pagas.

Além das questões ambientais, o promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães deu um prazo de 10 dias úteis para que sejam apresentados documentos sobre o processo licitatório, termos aditivos, medições, relatórios de ensaios e justificativas técnicas, incluindo esclarecimentos sobre o possível uso de servidores públicos na execução da obra.

Por fim, o Ministério Público requisitou nomes e registros profissionais dos engenheiros responsáveis e esclarecimentos sobre o possível emprego de servidores públicos na execução da obra.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) respondeu ao MPMS alegando inviabilidade técnica para implantação de dispositivos de drenagem em rodovias não pavimentadas e informou que aguarda licença ambiental para retomar serviços de recuperação, prometendo manutenção contínua para minimizar impactos.

Escândalo

“André Patrola” foi um dos principais alvo principal da operação Cascalhos de Areia, desencadeada em junho de 2023 pelo Ministério Público Estadual em Campo Grande. 

A operação Cascalhos de Areia, do Ministério Público Estadual, foi desencadeada depois de denúncias de servidores municipais indicando que as empresas recebiam os pagamentos mesmo sem fazerem a manutenção das ruas sem asfalto. 

Além disso, as denúncias apontavam que as mesmas empresas também recebiam pela locação de máquinas que nem mesmo tinham.

Depois da conclusão da investigação, ele e outros onze envolvidos em um suposto esquema fraudulento para manutenção de ruas sem asfalto e aluguel de máquinas foram denunciados à Justiça, que aceitou os argumentos do MPE e todos viraram réus. 

Em segredo de Justiça, o caso tramita na quinta Vara Criminal de Campo Grande, sob responsabilidade do juiz Waldir Peixoto Barbosa. Os 12 réus foram denunciador por fraude em licitações, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. 

A operação apontou desvios da ordem de R$ 46 milhões em contratos superiores a R$ 300 milhões entre a prefeitura de Campo Grande.

Os principais alvos da operação foram “André Patrola” e Edcarlos Jesus Silva, controladores das empresas AL dos Santos, Engenex e MS Brasil.  Oficialmente, as empresas Engenex e MS Brasil pertencem a Edcarlos Jesus, mas os investigadores do MPE suspeitam que o verdadeiro proprietário seja André Patrola.

Mas, apesar de a denúncia ter sido aceita pela Justiça, os envolvidos seguem aptos a participarem de licitações. 

Além do contrato para manutenção das estradas na região de Miranda, “Patrola” tem três contratos com a prefeitura de Corumbá que lhe garantem faturamento anual de R$ 25,34 milhões. Em Ladário, venceu licitação para faturar outros R$ 3.767.784,24 por ano. Todos são para locação de máquinas e manutenção de estradas. 

Investigação

Clã criminoso da família Razuk queria assumir domínio do jogo do bicho em Goiás

Um dos planos do grupo era derrubar a liderança local da jogatina com um financiamento de R$ 30 milhões

26/11/2025 18h00

FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Segundo a investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) o grupo criminoso liderado pela família Razu tinha plano de expansão da organização criminosa para o estado de Goiás. 

Segundo a averiguação dos fatos, o grupo realizava estudos com o apoio de organizações do estado goiano, como investidores e figuras influentes, para derrubar a liderança local da jogatina, que era comandado por Carlinhos Cachoeira, um bicheiro local.  

Com um financiamento de R$ 30 milhões de um investidor ainda não identificado, a missão era levar a uma “guerra pelo controle do jogo do bicho que atingiria ambos os Estados”, como consta na investigação. 

Os planos e hierarquia

De acordo com os desdobramentos das investigações, o Ministério Público de MS concluiu que a organização criminosa teria se reorganizado com o objetivo de ocupar vácuos de poder deixados pela dissolução de grupos rivais, como o liderado por Jamil Name Filho, após a Operação Omertá. 

Como uma estratégia para reforçar seu domínio, o clã teria recrutado membros da empresa paulista MTS, que se tornou responsável pelo jogo do bicho em Mato Grosso do Sul, travando uma “guerra urbana” com assaltos à luz do dia contra a concorrência. 

Foi identificado, ainda, o papel de cada um dos envolvidos no grupo, que era centrado na família Razuk. 

Roberto Razuk, ex-deputado e patriarca da família, é descrito como o “chefe dentro do núcleo de liderança”. Ele era o responsável por decisões estratégicas e financeiras por ter grande influência, capaz de proteger os negócios. Um exemplo disso era o financiamento de custos de processos judiciais, como era o caso da disputa da licitação bilionária da LOTESUL. 

Roberto Razuk Filho, o deputado Neno Razuk, era tido como o líder principal, responsável pelo controle operacional. Seu irmão, Rafael Godoy Razuk atuava como membro do núcleo principal e tinha poder de decisão. 

A investigação revelou que Rafael chegou a questionar certas decisões de Neno, chamando de “equivocadas e inoportunas”. 

Jorge Razuk Neto era o gerente e articulador, focado na modernização da jogatina, sendo responsável pela idealização e execução do site “apponline”, uma plataforma online para o jogo do bicho, expandindo o alcance do esquema para o nicho digital. 

Segundo apurado, Jorge também era sócio de Sérgio Donizete Balthazar na empresa de fachada Criativa Technology Ltda, usada para tentar participar da licitação da LOTESUL. Os sócios também atuavam juntos em atividades relacionadas à jogatina, sendo proprietários do domínio "betmaiss.com". 

Sérgio também atuava na função de transporte de máquinas caça-níqueis e depósito de quantias físicas sem indicação de irgem em uma conta bancária e solicitação de cobrança de devedores com "graves ameaças".

Rhiad Abdulahad, filho de José Eduardo Abdulahad, o Zeizo, exercia uma posição de articulação e comando, usando sua condição de advogado para comandar as atividades da organização, tomar decisões sobre a expansão da jogatina e a implementação de novas frentes de atuação. 

Flávio Henrique Espíndola Figueiredo era responsável por ceder residências e imóveis para o armazenamentos de máquinas equipadas para a abertura de um Cassino. As máquinas estavam vinculadas ao nome de Vanlir Queiroz e Jonathan Gimenez Grance. 

Flávio também era responsável pela lavagem de algumas quantias de dinheiro. 

Marco Aurélio Horta ocupava a função de assessor de gabinete parlamentar de Neno, devido a proximidade entre eles. 

Anderson Lima tinha a função de divulgar informações sigilosas disponíveis em sistemas de informação restritos à segurança pública, tendo acesso devido sua condição de sargento da polícia militar de Ponta Porã. 

Paulo Roberto Franco , conhecido como Paulinho da Banca do Jogo de Maracaju, tinha a função de apontador do jogo do bicho na cidade de Maracaju, ensinando sobre "boas práticas" no gerenciamento de pontos de venda, dinânimca do recolhimento dos valores arredadados pelos cambistas com as apostas e suas remunerações. 

A Juíza responsável pelo caso, May Melke Siravegna, ressaltou que as prisões foram decretadas devido a “gravidade concreta dos delitos”, além da necessidade de interrupção da atuação da organização criminosa, que continuou exercendo as práticas criminosas sem se ressabiar com as ações policiais deflagradas anteriormente. 

“A gravidade [...] se encontra consubstanciada [...] na extensão e gravidade das infrações praticadas pelo grupo criminosos, não apenas para se manterem no comando da exploração dos jogos de azar, como também para eliminarem a concorrência”, destacou a magistrada. 

Ela ainda ressaltou a prática do grupo de crimes que vão “desde simples contravenções do jogo do bicho até crimes de homicídio qualificado”. 

Confira abaixo a lista dos investigados e presos na quarta fase da Successione: 

  • Roberto Razuk;
  • Rafael Godoy Razuk;
  • Jorge Razuk Neto;
  • Sérgio Donizete Balthazar;
  • Flávio Henrique Espíndola Figueiredo;
  • Jonathan Gimenez Grance ("Cabeça");
  • Samuel Ozório Júnio;
  • Odair da Silva Machado ("Gaúcho");
  • Gerson Chahuan Tobji;
  • Marco Aurélio Horta;
  • Anderson Lima Gonçalves;
  • Paulo Roberto Franco Ferreira;
  • Anderson Alberto Gauna;
  • Willian Ribeiro de Oliveira
  • Marcelo Tadeu Cabral;
  • Franklin Gandra Belga;
  • Jean Cardoso Cavalini;
  • Paulo do Carmo Sgrinholi;
  • Willian Augusto Lopes Sgrinholi;
  • Rhiad Abdulaha.

Ao todo, foram cumpridos, nesta terça-feira (25), 20 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços nos estados do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. 
 

