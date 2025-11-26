Em Campo Grande, lojistas acreditam que 13º irá inflar compras nesta Black Friday - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Para os lojistas de Campo Grande, a proximidade da Black Friday e a antecipação do 13º salário devem movimentar o comércio da Capital nos próximos dias.

Ao Correio do Estado, ao menos os segmentos de eletrodomésticos, perfumaria e calçados projetaram crescimento expressivo nas vendas entre 25% e 30% impulsionados tanto pelo pagamento extra quanto pelo retorno de clientes em busca de ofertas já nesta sexta-feira (28).

Entre os consumidores, alguns decidiram por antecipar compras, e aproveitar descontos agressivos.

Para Elvis Duarte, 39 anos, gerente das Lojas MM, na Rua 14 de Julho, o cenário é de forte otimismo.

Segundo ele, o mês começou muito bem e há uma movimentação intensa tanto de novos clientes quanto dos antigos. A rede aposta em uma Black Friday com produtos novos e embalados, além da oportunidade de girar estoque parado e oferecer peças únicas ou com "leves avarias".

Elvis explica que, neste ano, a demanda por linha branca, deve ser superior à de anos anteriores. Geladeiras, lavadoras e fogões aparecem entre os itens mais procurados, refletindo, segundo ele, um ciclo natural de troca após três a quatro anos de uso e o aumento de pessoas mobiliando imóveis novos.

O gestor afirma que o 13º salário será determinante não apenas nas compras, mas também na renegociação de dívidas. Segundo ele,"o campo-grandense quer entrar em 2026 com o nome limpo, e muitos já procuram a loja para se organizar financeiramente".

Elvis afirma que a MM recebe consumidores de todas as classes, embora o foco principal seja o público C, D e E. Televisores premium também devem ganhar destaque neste período.

Descontos de até 70%

No setor de perfumaria, a consultora do Boticário Cléo Custódio, 43 anos, diz que a expectativa para este ano é superior às anteriores. Há promoções agressivas, com destaque para produtos marcados com a tradicional etiqueta vermelha.

Cléo explica que as vendas crescem de forma consistente nessa época, mas que o atendimento e o trabalho ativo de divulgação (via WhatsApp, Instagram e outras mídias) fazem diferença.

Entre os preços atrativos, ela destaca: hidratantes de 400 ml de R$ 72,90 por R$ 48, além de perfumes famosos com destcontos de até R$ 50.

Com kits prontos da indústria e outros montados em loja, a vendedora espera aumento de pelo menos 25% nas vendas entre a Black Friday e o fim do ano. A consultora reforça que o público é diversificado e que a concorrência com outros setores torna o trabalho de retenção ainda mais importante.

Na Passaletti, o gerente Carlos Eduardo Benedito Quintana, (24), também aponta para um fim de ano aquecido. A rede iniciou sua Black Friday com descontos de 50% e projeta um dezembro histórico.

Com quase cinco anos de atuação na empresa, ele afirma que o mix de produtos deste ano é superior ao de 2023, especialmente em saltos finos, blocos, sandálias com pedraria e opções clássicas para homens. Os preços variam entre R$ 89,00 e R$ 199,00.

A aposta da rede está no crediário próprio, que permite parcelamento em até oito vezes e primeira parcela em 70 dias. O gerente acredita que o pagamento do 13º deve impulsionar vendas nessa modalidade.

Aproveitar a data

A diarista Patrícia Helena (56), representa o movimento de consumidores que aproveitaram as promoções antes mesmo da data oficial. Ela comprou um aspirador e um ferro, pagando R$ 349 e R$ 179, respectivamente. Autônoma e sem direito ao 13º, afirma que usou dinheiro do mês para antecipar as compras e que os preços estão compensando. Para ela, lojistas e clientes devem sair satisfeitos da temporada de ofertas.

Patrícia Helena, feliz pelas compras da semana / Foto: Gerson Oliveira

Para Carlos Rafael Bruno, a data vai ser proveitosa para comprar eletrônicos. "Quero um monitor novo para o meu computador, pretendo comprar um novo gabinete também, para jogar online", destacou.