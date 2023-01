Em Campo Grande, ocorrências com escorpiões cresceram 29% em 2022

TRAGÉDIA

Chovia na hora da tragédia; um terceiro veículo que teria causado a batida sumiu do lugar sem ser identificado

Policiais que atenderam o caso do acidente entre um carro de passeio e um caminhão na BR-158, perto de Paranaíba, cidade distante 413 quilômetros de Campo Grande, parte leste de Mato Grosso do Sul, identificaram as quatro vítimas que morreram na tragédia ocorrida ontem, sábado (7), pela manhã: o pai, a mãe e dois filhos pequenos.

Informações divulgadas pelo Intereativo MS em Foco indicam que a família seguia viagem num Onix, veículo da marca chevrolet, que chocou-se de frente com um caminhão. Chovia no instante da batida. As vítimas morreram no local, antes da chegada dos socorristas.

De acordo com o site, morreram no acidente o casal Rodolfo Cláudio Novaes, 34; Nayara Oliveira Amaral, 28 e as crianças que seriam os filhos Arthur Oliveira Novaes, 8 e Helena Oliveira Novaes, de cinco anos de idade. O motorista do caminhão envolvido no choque nada sofreu.

O acidente ocorreu num trecho da BR que liga as cidades sul-mato-grossenses de Paranaíba a Cassilândia.

A família Novaes, informou o site, morava em Iturama, município de Minas Gerais. A distância da cidade ao local da tragedia é de 110 quilômetros.

O boletim policial com o registro da batida diz que o motorista do caminhão notou que um terceiro veículo influenciou na tragédia. Ele disse que um dos carros, não soube apontar qual deles, teria feito uma ultrapassagem por meio da faixa contínua e isso, por regra, é uma infração.

O carro Ônibus bateu no caminhão e os dois veículos caíram num barranco. O terceiro veículo sumiu do local, disse o motorista do caminhão.

A família que morreu com o impacto, presume o motorista do caminhão, seguia para a cidade de Cassilândia, em MS.