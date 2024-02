Em dois anos, TJMS praticamente põe fim ao trabalho remoto

Com a proposta de eliminar o home office, o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, em dois anos, conseguiu que 99% dos servidores retornassem a modalidade presencial. Desde que assumiu a gestão essa era uma das principais metas.

Agora são apenas 341 servidores na modalidade remota, o que representa 9,5%. Já no início da gestão do biênio (2023/2024), por meio da publicação da Portaria (nº 2.580), revogando todas as decisões administrativas que autorizam o regime de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Para o Desembargador Sérgio Fernandes Martins, o trabalho presencial nas comarcas em se tratando de atendimento tanto aos jurisdicionados quanto aos advogados é essencial para o bom andamento dos trabalhos.

Dados levantados pela Secretaria de Gestão de Pessoas, indicam que de serventuários do Poder Judiciário de MS, reduziu para 884 (25%) em fevereiro de 2023 para 341 (9,5%), que ainda seguem em formato do teletrabalho em janeiro de 2024.

Já os que estão trabalhando presencialmente correspondem a (90,5%). Nas comarcas do Estado conseguiram alcançar (99%) de servidores de cartórios e apoio administrativo no trabalho presencial. Com relação aos magistrados, apenas quatro seguem em regime de teletrabalho, ou seja (98,18%) dos juízes estão trabalhando em seus respectivos gabinetes.

Os números apontam a dedicação de magistrados e servidores do Poder Público de MS para prestação de serviço eficiente e eficaz, em cumprimento a um dos pilares do biênio (2023/2024), que quer o melhor atendimento de jurisdicionados e advogados.



