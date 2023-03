Em eleição de chapa única, Ricardo Ayache será reconduzido à presidência da Cassems nesta quarta

ESCOLA DE AUTORIA

Nesta quarta, foi entregue reforma de mais um escola e, até abril serão mais 40

Governo que implementar ensino integral em todas as escolas até 2026 Marcelo Victor/Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), inaugurou, nesta quarta-feira (1°), a reforma da Escola Estadual João Carlos Flores, que funciona na chamada escola de autoria, em tempo integral.

Conforme o governador, 40% das escolas do estado funcionam no sistema integral e o plano é que sejam todas até 2026.

"É um processo em formação. Nós queremos dar acesso a quem quiser , a totalidade dos alunos até 2026, esse é um grande projeto", disse.

"Para isso, passa pela estrutura da escola, eu já liberei para o orçamento 2023/2024 perto de R$ 300 milhões para concluir o projeto de reforma das escolas , e a renovação do parque tecnológico dentro das escolas também", acrescentou.

O ensino integral surgiu na rede estadual em 2016 e conta com nove horas diárias de atividade escolar.

O currículo trabalha aptidões indeviduais e incentiva o protagonismo juvenil.

No evento desta quarta, Riedel anunciou que obras em mais 31 escolas em março e 10 em abril.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, afirmou que as reformas beneficiam profissionais e estudantes.

"Leva bem-estar e auto estima para todo, nos conseguimos ver a gratidão das pessoas com a obra pronta", afirmou.

Na Escola Estadual João Carlos Flores foram investidos 3,5 milhões.

A unidade recebeu reforma parcial no prédio, com ampliação do refeitório, acessibilidade, pintura geral e reforma da quadra.

Além disso, a escola recebeu novos equipamentos, como mobiliários, bebedouro industrial, ar-condicionado, entre outros.

A unidade tem 358 alunos, em 11 turmas do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio.