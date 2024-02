Em falta, testes de Covid passam a ser feitos apenas após avaliação médica

Os critérios para realização do teste de Covid-19 nas unidades de saúde de Campo Grande mudaram, passando a ser realizados apenas após avaliação médica. Anteriormente, o teste era realizado em quem apresentava sintomas, sem a necessidade de consulta prévia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a alteração se deve ao número reduzido de testes disponíveis.

“Devido a descontinuação da oferta de testes de Covid-19 por parte do Ministério da Saúde, a distribuição às unidades de saúde também está reduzida, porém os testes podem ser encontrados em todas as unidades de saúde do município”, disse a Pasta, em nota.

Ainda conforme a Sesau, a a realização do exame de RT-PCR em pacientes que apresentam agravamento do quadro clínico segue sendo realizado normalmente.

“Cabe ressaltar que o diagnóstico da Covid-19 é feito de forma clínica-epidemiológica, sendo feito o teste para confirmação do diagnóstico nos pacientes que estão dentro da janela de 3 a 8 dias de sintomas respiratórios conforme a avaliação do médico que atendeu o paciente”, acrescenta.

Desabastecimento a nível estadual

A indisponibilidade de testes rápido de antígeno para a Covid-19 atinge não só Campo Grande, mas vários municípios do Estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Em nota, a Coordenadoria de Emergências em Saúde Pública afirma que desde novembro de 2023 os gestores municipais estão sendo alertados quanto a limitação dos quantitativos de testes e ao possível desabastecimento, que atualmente ocorre em várias cidades.

A Coordenaria ressalta que não é atribuição da Secretaria Estadual de Saúde o fornecimento total de testes de Covid-19 para atender toda a demanda de pessoas com sintomas respiratórios nos 79 municípios do Estado, mas que, ao ser reabastecid com novas remessas, continuará disponibilizando aos que solicitarem.

Diante desse cenário de desabastecimento estadual e da continuidade de circulação do vírus causador da doença, a SES reforça a necessidade da compra de testes rápidos de antígenos por parte dos municípios.

Na ausência de testes, o diagnóstico será feito por critério clínico-epidemiológico.

Além disso, a SES recomenda aos serviços de saúde:

Utilização de EPIs;

Higienização das mãos;

Isolamento conforme as precauções baseadas no modo de transmissão dos agravos;

Limpeza e desinfecção local;

Definição de fluxo para atendimento médico de caso suspeito/confirmado;

Reforçar a estratégia de vacinação voltada a profissionais de saúde.

O Correio do Estado entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber sobre a descontinuidade da oferta de testes e se há novas recomendações quanto ao diagnóstico, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.