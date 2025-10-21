Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

FRONTEIRA

Em meio à atentados, candidato à prefeito desiste da disputa em Pedro Juan Cabellero (PY)

Região fronteiriça com Ponta Porã e o Estado de Mato Grosso do Sul registrou segundo atentado com morte em menos de 24 horas e sucessor à cadeira principal da cidade diz receber ameaças

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

21/10/2025 - 12h35
Em um cenário em que um segundo atentado com morte foi registrado no intervalo de menos de 24 horas, o parlamentar paraguaio, Santiago Benítez (ANR-HC), anunciou a retirada de sua candidatura à prefeitura de Pedro Juan Caballero (PJC), cidade fronteiriça com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã. 

Deputado que assumiu a cadeira com a morte do parlamentar Eulalio "Lalo" Gomes, Santiago é natural de Pedro Juan e já atuou como vereador de PJC, porém, segundo o portal local ABC Color, está desistindo da intenção de se sentar na cadeira maior de sua cidade natal. 

Longe cerca de 315 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, não é de hoje que a região de fronteira com o Paraguai carrega a infâme impressão de ser uma zona perigosa, concentrando 21% dos assassinatos de MS. 

Segundo o parlamentar justifica, a retirada de sua candidatura à prefeitura de PJC se dá justamente porque sua família estaria recebendo uma série de ameaças. 

"Depois de lançar minha candidatura, comecei a receber ameaças. Dei alguns nomes de pessoas que poderiam estar envolvidas, mas nunca consegui provar. Recusei para evitar brigas internas no partido e porque minha família está em estado de ansiedade", cita Santiago em trecho publicado pelo portal paraguaio.

Mesmo quando assumiu a atual cadeira, em 03 de setembro de 2024, para sua posse como deputado substituto, o parlamentar também enfrentou desafios que incluíram uma "recepção fria" por parte do setor "cartista". 

Cabe explicar que, esse movimento político paraguaio acontece dentro do chamado Partido Colorado, como é chamada a Associação Nacional Republicana (ANR), liderado por Horacio Cartes, empresário e ex-presidente do Paraguai (2013-2018).  

"Quando falamos de políticos e de política, não é perigoso, mas quando falamos de ‘narcopolítica’, é diferente. Eles estão camuflados; antes patrocinavam candidatos, agora se candidatam", diz o agora ex-candidato sobre sua decisão. 

Entenda

Ainda nesta segunda-feira Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito. 

Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, além dele o jovem paraguaio Eduardo Flor Cantaluppi, de 22 anos, também foi baleado, porém não faleceu. 

No Hospital Regional de Pedro Juan Cabellero, a ocorrência foi atendida pelo médico Osmar Fariña, conforme divulgado pelo site Ponta Porã News, com o jovem paraguaio sendo atingido por pelo menos seis tiros. 

Cabe apontar que nenhum disparo chegou a atingir órgãos vitais, mas enquanto alguns tiros atingiram o ombro e tórax, Eduardo chegou a ser atingido diretamente na mandíbula, o que deixou uma fratura exposta e ferimento grave, segundo o médico em entrevista à Rádio Império. 

Já nesta terça-feira (21) a Polícia Nacional paraguaia confirmou um segundo atentado no País vizinho, passado menos de 24 horas desde a morte do brasileiro na mesma cidade de Pedro Juan Cabellero. 

Desta vez, César Michel Arguello morreu durante atendimento em hospital particular, enquanto um segundo baleado no atentado, Leandro Ramón Villalba, ainda recebia atendimentos na mesma unidade. 

Ambos estariam em um lava-jato localizado no bairro San Gerardo (São Geraldo), em PJC, quando dois homens encostaram uma moto e um deles passou a atirar contra as vítimas. 

Sobre o atentado que matou o brasileiro, Santiago Benítez disse que Pedro Juan Cabellero possui muitos pontos positivos mas ainda há o que se corrigir, sendo necessário um envolvimento da segurança. 

"Peço às autoridades que enfatizem a prevenção. Um serviço de inteligência é necessário. As estatísticas sobre infrações puníveis caíram, mas ainda as temos", disse. 

 

Cidades

Pai que perdeu filho de 17 anos perdoa motorista em MS

Segundo informações policiais, o condutor do veículo tentou realizar uma manobra em zigue-zague, perdeu o controle e, ao colidir com o muro, o adolescente teve o corpo arremessado

21/10/2025 13h59

Compartilhar

Crédito: Oswaldo Duarte / Dourados News / Reprodução Redes Sociais

O pai do adolescente, Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, que morreu após o carro em que estava perder o controle e colidir contra um muro, usou as redes sociais para afirmar que “escolheu o perdão”.

Por meio do Instagram, o pai, que postou uma foto ao lado do filho com os dizeres “Filhão, você era meu oxigênio”, publicou nos stories uma longa mensagem afirmando: “Em meio à dor, também escolho o perdão”.

Nesta segunda-feira (20), Felipe Matheus Araújo Neris, de 18 anos, que conduzia o veículo, foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED) após ter a prisão preventiva decretada.

Entenda

A vítima estava no porta-malas do veículo conduzido por Felipe Matheus Araújo Neris quando, na madrugada de sábado (18), ele perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra em zigue-zague, conhecida como “drift”, e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados.

Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu.

No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Leia a mensagem do pai da vítima

“A dor é imensa, mas a fé em Deus é maior. Agradeço de coração a todos que estiveram conosco com orações, mensagens, ligações e presença nesses dias tão difíceis pela partida do meu amado filho Henrique! Que Deus recompense cada gesto de carinho com bênçãos e consolo. Em meio à dor, eu também escolho o perdão. Assim como Cristo nos ensinou, perdoo de coração o motorista do acidente. Que o Senhor o abençoe, o ilumine e o ajude a seguir em paz. Que meu filho descanse nos braços do Pai e continue vivo em nossos corações”, escreveu o pai, Julio Salmazo.

Cidades

Engenheiro de 32 anos morre em acidente na BR-267 em MS

Veículo em que seguia a vítima se chocou contra um caminhão na noite desta segunda-feira (20), em Nova Andradina

21/10/2025 13h23

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

A vítima, identificada como Igor Santos Vougado, de 32 anos, não resistiu após o veículo que conduzia colidir contra um caminhão na noite desta segunda-feira (20), na BR-267, em Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande.

Residente em Aparecida do Taboado, o engenheiro passou o final de semana fora e estava retornando para Rio Brilhante, conforme informações da Folha Três Lagoas, quando o veículo em que seguia colidiu contra um caminhão, na altura do distrito de Nova Casa Verde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caminhoneiro relatou à polícia que seguia sentido Nova Alvorada do Sul quando foi atingido pelo veículo da vítima, um Gol que vinha no sentido oposto da via.

O caminhoneiro acredita que o engenheiro tenha perdido o controle do veículo, já que, conforme explicou aos policiais, naquele trecho da rodovia a pista apresenta ondulações.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Estiveram no local a perícia científica, para levantar a dinâmica do acidente, e o delegado plantonista, acompanhado da equipe de investigação.

