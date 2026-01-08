Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CAMPO GRANDE

Em meio à polêmica do IPTU, Adriane troca secretária de Fazenda

Adriane Lopes e Camilla Nascimento fazem a posse dos novos secretários municipais às 15h hoje (08), no Teatro do Paço Municipal, com titulares das pastas de: Governo, Saúde e Fazenda

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

08/01/2026 - 13h13
Em meio às polêmicas ligadas à cobrança do popular Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Lixo, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, prepara para a tarde desta quinta-feira (08) a oficialização da troca de comando de importantes pastas do Executivo Municipal, entre elas a chefia da Fazenda da Cidade Morena.

Em nota, o Executivo de Campo Grande anunciou que a prefeita e vice, Adriane Lopes e Camilla Nascimento, devem executar a posse dos novos secretários municipais às 15h hoje (08), no Teatro do Paço Municipal, empossando titulares das pastas de: Governo, Saúde e Fazenda.

Vale lembrar que, o novo nome para a Secretaria Municipal de Saúde - do médico urologista Marcelo Luiz Brandão Vilela -, foi anunciado quatro meses após a queda da até então titular da Pasta, Rosana Leite de Melo, apenas em 30 de dezembro do ano passado. 

Já o nome para confirmado como secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), é o de Ulysses da Silva Rocha, que inclusive têm "colocado a cara à tapa" nas tratativas sobre o IPTU feitas entre o Executivo de Campo Grande e a Câmara Municipal. 

Mudanças publicadas em edição extra do Diogrande ainda em 31 de outubro de 2025, a troca na Segov aconteceu após pedido de exoneração feito por parte do então titular, Youssif Assis Domingos, após menos de 10 meses no cargo.

Mudança na Sefaz

Já na antiga pasta de Finanças, rebatizada como Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), até essa última semana havia ainda a possibilidade da então titular, Marcia Helena Hokama, voltar ao cargo após uma ausência registrada desde novembro de 2025, quando houve prorrogação do atestado médico por estresse que deveria expirar nesta quinta-feira (08). 

Entretanto, ao Correio do Estado Hokama confirmou que está deixando a titularidade da Sefaz à pedido, em uma decisão própria previamente alinhada diretamente com a prefeita Adriane Lopes. 

"Foram momentos de bastante trabalho, de crescimento, de muitas entregas, inclusive o Plano de Equilíbrio Fiscal que foi realizado por mim e minha equipe técnica. Ele trará novos investimentos para a cidade de Campo Grande, a prefeita Adriane merece", afirmou hoje. 

Márcia Hokama assumiu a secretaria de Finanças com a saída de Pedro Pedrossian Neto, que disputou as eleições de 2022, apontando que até 2025 "conduziu um amplo e estruturado processo de modernização da gestão contábil, fiscal e financeira", que promoveram mudanças profundas em rotinas históricas, bem como nos sistemas, fluxos de trabalho e cultura organizacional do Executivo de Campo Grande. 

"Esse ciclo representou um marco na administração fazendária municipal, com resultados concretos em transparência, governança, qualidade da informação e equilíbrio fiscal", diz.

Em complemento é dito que, sob a liderança da profissional com sólida formação acadêmica e ampla experiência em auditoria, controle externo e gestão pública, a Sefaz teria implantado também ações estruturantes que estariam alinhadas "às normas federais, às exigências dos órgãos de controle e às melhores práticas nacionais". 

Além disso, a agora ex-secretária comenta os principais eixos de atuação durante sua gestão, listando, por exemplo: 

  • Fortalecimento da Governança Contábil e Fiscal
  • Resultados Expressivos e Reconhecimento Nacional
  • Ampliação da Capacidade Técnica e Profissionalização
  • Modernização de Processos e Sistemas
  • Evolução na Prestação de Contas
  • Convergência às Normas Federais e Qualidade dos Relatórios Fiscais
  • Gestão de Riscos e Regularizações
  • Projetos de Referência e Inovação
  • Ações em Andamento e Sustentabilidade Fiscal

"O período de 2022 a 2025 marcou uma virada estrutural na gestão fazendária de Campo Grande. O Município superou fragilidades históricas, modernizou seus processos, fortaleceu o controle interno e atingiu patamares inéditos de qualidade da informação contábil e fiscal, conquistando reconhecimento nacional", complementa.

Segundo Hokama, os resultados alcançados refletem uma gestão orientada por planejamento, capacitação, inovação tecnológica e responsabilidade fiscal, considerando que deixa um legado institucional sólido e "preparando o Município para os desafios futuros, especialmente no contexto da Reforma Tributária e da transformação digital da administração pública", reforça.

Polêmica do IPTU

Neste 2025, um dos assuntos mais polêmicos na Capital até então está justamente ligado ao Imposto Predial e Territorial Urbano, sendo que ainda na segunda-feira (05) foi oficializada a Comissão Técnica que atua em cima das mudanças anunciadas sobre o IPTU.

Agora pela manhã, em resposta ao Correio do Estado, o presidente dessa Comissão Técnica, Rafael Tavares (PL), esclareceu os próximos passos tomados pelos parlamentares após o Executivo anunciar a somente a prorrogação para o pagamento à vista e melhorias na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). 

"Vamos reunir hoje (08) com as lideranças, de forma on-line, já que alguns vereadores estão fora da cidade. Uma reunião para definir as ações do legislativo para retomar o desconto de 20%", argumenta Rafael Tavares (PL). 

Conforme repassado ontem pela manhã (07), pelo secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulysses da Silva Rocha, apesar de acatar a prorrogação do pagamento com desconto à vista, a retomada dos 20% seria inviável. 

Segundo o titular da Pasta, as demais capitais brasileiras praticam descontos que estariam muito distantes dos valores adotados na Cidade Morena até 2025. 

"Em relação ao desconto de 20%, isso é um poder discricionário do próprio município. Na cidade de São Paulo, salvo engano, é 3%, em Curitiba acho que são 5%, nenhuma capital, com exceção acho que de Maceió e não me lembro a outra cidade, aplicam um desconto próximo aos 20%... o restante dos demais municípios aplicam 5% de desconto, 3% de desconto", disse Ulysses da Silva.

Porém, o parlamentar do Partido Liberal que preside essa comissão técnica é categórico em apontar a possibilidade de uma sessão extraordinária antes da retomada dos trabalhos legislativos, em busca de uma "retomada" do desconto integral oferecido até 2025 para quem buscava quitar o IPTU à vista. 

"Se a Prefeitura não recuar, teremos uma sessão extraordinária", confirmou o presidente da Comissão Técnica, Rafael Tavares, na manhã desta quinta-feira (08). 
 

Cidades

Trabalhador morre após ataque de abelhas em MS

A vítima, de 55 anos, estava roçando quando atingiu um cupinzeiro, de onde o enxame saiu

08/01/2026 13h33

Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Francisco Ajala Torres, de 55 anos, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas em uma fazenda que fica na região da Estrada do Pontal, em Jardim.

O ataque ocorreu durante a tarde de quarta-feira (7). Após o ataque, o trabalhador rural chegou a receber socorro de uma equipe do Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Marechal Rondon, mas não resistiu.

Conforme o site Jardim MS News noticiou, a vítima foi contratada para trabalhar na propriedade e, durante a roçada, acabou atingindo um cupinzeiro, de onde várias abelhas saíram, ocorrendo o ataque.

Pessoas que estavam próximas não conseguiram socorrer Francisco devido à agressividade do enxame, o que trouxe dificuldade inclusive à equipe de socorristas que esteve na propriedade para o resgate.

Ainda conforme informações do site do interior, os militares também foram atacados enquanto tentavam retirar a vítima das proximidades da área onde ocorreu o ataque.

A vítima chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

O que fazer durante ataque de abelhas?

A orientação dos Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, em relação a enxames ou colmeias de abelhas, é manter distância e acionar a equipe por meio do número 193.

O perigo é real, uma vez que, em caso de ataque, dependendo da quantidade de picadas, a vítima pode morrer, especialmente quem tem alergia.

Já na situação de um ataque, a orientação é correr e se afastar o mais rapidamente possível do local da colmeia, por ser um perímetro que o inseto irá proteger caso sinta que está sob ataque.

Outras dicas:

  • Informar pessoas, caso tenha avistado abelhas em algum local, para que não se aproximem;
  • Abelhas são sensíveis a barulhos e odores fortes, que devem ser evitados;
  • Não jogue inseticida, pedra ou qualquer objeto nas abelhas;
  • Evite atear fogo na colmeia;
  • Retire animais de estimação do local, já que abelhas podem atacar os pets.
     

ILUSÃO

MP investiga advogados do "conto de fadas" em mais uma cidade de MS

Escritório que prometia recuperação de créditos tributários firmou contrato com pelo menos 13 prefeituras e desta vez o inquérito foi aberto em Eldorado

08/01/2026 12h10

Promotoria instaurou inquérito civil para investigar supostas ilegalidades na contrataçao de escritório na prefeitura de Eldorado

Promotoria instaurou inquérito civil para investigar supostas ilegalidades na contrataçao de escritório na prefeitura de Eldorado

Contratado sem licitação em pelo menos 13 prefeituras de Mato Grosso do Sul, o escritório escritório Nunes Golgo & Alves Sociedade de Advogados e o Instituto Ibrama virou alvo de investigação do Ministério Público em mais uma cidade por suposta ilegalidade na contratação e por não entregar aquilo que prometeu. 

Agora, conforme publicação do diário oficial do Ministério Público Estadual desta quarta-feira (7), o promotor Fábio Adalberto Cardoso de Morais instaurou inquérito civil para investigar a contratação do escritório pela prefeitura de Eldorado, cidade no extremo sul do Estado. 

A investigação ainda está no começo e não traz informações exatas sobre o valor que o município repassou ao escritório e nem sobre o prejuízo que supostamente sofreu. Porém, a promessa do escritório foi de que a prefeitura poderia recuperar em torno de R$ 1,4 milhão em impostos pagos à Previdência Social.

O contrato, assinado pelo então prefeito, Aguinaldo dos Santos, previa o repasse de 20% sobre o valor recupera e vigorou entre abril de 2018 e abril de 2019. 

A investigação foi aberta depois que o Tribunal de Contas do Estado constatou um prejuízo da ordem de R$ 2,16 milhões no município de Glória de Dourados. O escritório prometeu que faria a recuperação de quase R$ 4 milhões que a prefeitura supostamente teria pagado a maior à Previdência Social. 

O prefeito de Glória de Dourados acreditou na promessa, reteve o dinheiro que supostamente tinha a recuperar e pagou 20% sobre aquele montante aos advogados.

Porém, anos depois a Receita Federal concluiu que esse crédito simplesmente não existia, multou a prefeitura e exigiu o pagamento dos valores retidos. O escritório de advocacia, porém, desapareceu e  passou a alegar que culpa pela cobrança retroativa e pela multa era da prefeitura, que perdeu o prazo para se defender. 

Por conta do não pagamento de R$ 3.943.499,18 em tributos, da multa e dos juros, no fim de 2023 a prefeitura de Glória de Dourados tinha uma dívida de R$ 5.618.751,73 com a Receita Federal. A prefeitura teve de parcelar a conta em 20 anos, ou 240 vezes.

Antes da investigação em Eldorado, o escritório já era alvo de denúncias e investigações por parte do Tribunal de Contas, Justiça ou Ministério Público Estadual em pelo menos seis cidades: Mundo Novo, Bataguassu, Glória de Dourados, Deodápolis, Bela Vista e Corguinho. 

Em Deodápolis, uma ação que tramita na Justiça exige que o escritório cubra um rombo de R$ 5.909.652,97. A administração municipal aponta a ineficácia da prestação dos serviços, vez que a Receita Federal declarou ilegal e fraudulenta a compensação dos créditos apurados pela banca de advocacia. 

Em Bataguassu, o ex-prefeito Akira Otsubo também denunciou seu antecessor, o deputado Pedro Arlei Caravina, por prejuízo de R$ 2.893.080,92. Por conta desta dívida junto à Receita, a prefeitura foi inscrita no CADIN e ficou sem direito a receber repasses públicos. 

A orientação do TCE é para que investigações sejam abertas em todos os municípios nos quais os advogados atuaram. Além de escritório de advocacia, os mesmos advogados são proprietários do Instituto Ibrama, que também firmou uma série de contratos de assessoria com prefeituras do Estado. 

E não é somente em Mato Grosso do Sul que o "conto de fadas" dos advogados fez sucesso. Eles são alvos de investigações nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e  em Mato Grosso. 

TUDO DETALHADO


O escritório atua em prefeituras de Mato Grosso do Sul desde 2018 e o contrato mais recente foi assinado em Chapadão do Sul, em 2024. 

Normalmente os advogados chegavam às prefeituras dizendo que foram realizados levantamentos precisos dos valores pagos a mais, com a respectiva indicação individualizada do amparo jurídico, possibilitando relacionar cada um deles à sua origem, bem como ao tipo de crédito e fundamentação.

Eles citavam, por exemplo, o recolhimento de imposto relativo a adicional por tempo de serviço, horas extras, auxílio-educação, um terço de férias e outros benefícios salariais de servidores.

Na alegação deles, os impostos relativos a estas parcelas dos salários não deveriam ser pagos e era possível recuperar este dinheiro. Os prefeitos acreditaram, assinaram contrato sem licitação e agora estão caindo na mira do MPMS e do TCE-MS.

Em outubro do ano passado, após publicação da primeira reportagem do Correio do Estado sobre as investigações, os advogados alegaram que a reportagem fazia ilações e generalizações e que por conta disso havia perdido clientes. 

Alegou, ainda, que o caso de Glória de Dourados eram caso isolado e insistiu na tese de que a responsabilidade pelas cobranças retroativas feitas pela Receita Federal eram de responsabilidade das prefeituras, que teriam perdido os prazos para se defenderem. 


 

