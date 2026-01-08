Em meio à polêmica do IPTU, Adriane troca secretária de Fazenda

Ao Correio do Estado, Hokama confirmou que está deixando a titularidade da Sefaz à pedido, em uma decisão própria previamente alinhada diretamente com a prefeita Adriane Lopes. - Marcelo Victor / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em meio às polêmicas ligadas à cobrança do popular Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Lixo, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, prepara para a tarde desta quinta-feira (08) a oficialização da troca de comando de importantes pastas do Executivo Municipal, entre elas a chefia da Fazenda da Cidade Morena.

Em nota, o Executivo de Campo Grande anunciou que a prefeita e vice, Adriane Lopes e Camilla Nascimento, devem executar a posse dos novos secretários municipais às 15h hoje (08), no Teatro do Paço Municipal, empossando titulares das pastas de: Governo, Saúde e Fazenda.

Vale lembrar que, o novo nome para a Secretaria Municipal de Saúde - do médico urologista Marcelo Luiz Brandão Vilela -, foi anunciado quatro meses após a queda da até então titular da Pasta, Rosana Leite de Melo, apenas em 30 de dezembro do ano passado.

Já o nome para confirmado como secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), é o de Ulysses da Silva Rocha, que inclusive têm "colocado a cara à tapa" nas tratativas sobre o IPTU feitas entre o Executivo de Campo Grande e a Câmara Municipal.

Mudanças publicadas em edição extra do Diogrande ainda em 31 de outubro de 2025, a troca na Segov aconteceu após pedido de exoneração feito por parte do então titular, Youssif Assis Domingos, após menos de 10 meses no cargo.

Mudança na Sefaz

Já na antiga pasta de Finanças, rebatizada como Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), até essa última semana havia ainda a possibilidade da então titular, Marcia Helena Hokama, voltar ao cargo após uma ausência registrada desde novembro de 2025, quando houve prorrogação do atestado médico por estresse que deveria expirar nesta quinta-feira (08).

Entretanto, ao Correio do Estado Hokama confirmou que está deixando a titularidade da Sefaz à pedido, em uma decisão própria previamente alinhada diretamente com a prefeita Adriane Lopes.

"Foram momentos de bastante trabalho, de crescimento, de muitas entregas, inclusive o Plano de Equilíbrio Fiscal que foi realizado por mim e minha equipe técnica. Ele trará novos investimentos para a cidade de Campo Grande, a prefeita Adriane merece", afirmou hoje.

Márcia Hokama assumiu a secretaria de Finanças com a saída de Pedro Pedrossian Neto, que disputou as eleições de 2022, apontando que até 2025 "conduziu um amplo e estruturado processo de modernização da gestão contábil, fiscal e financeira", que promoveram mudanças profundas em rotinas históricas, bem como nos sistemas, fluxos de trabalho e cultura organizacional do Executivo de Campo Grande.

"Esse ciclo representou um marco na administração fazendária municipal, com resultados concretos em transparência, governança, qualidade da informação e equilíbrio fiscal", diz.

Em complemento é dito que, sob a liderança da profissional com sólida formação acadêmica e ampla experiência em auditoria, controle externo e gestão pública, a Sefaz teria implantado também ações estruturantes que estariam alinhadas "às normas federais, às exigências dos órgãos de controle e às melhores práticas nacionais".

Além disso, a agora ex-secretária comenta os principais eixos de atuação durante sua gestão, listando, por exemplo:

Fortalecimento da Governança Contábil e Fiscal

Resultados Expressivos e Reconhecimento Nacional

Ampliação da Capacidade Técnica e Profissionalização

Modernização de Processos e Sistemas

Evolução na Prestação de Contas

Convergência às Normas Federais e Qualidade dos Relatórios Fiscais

Gestão de Riscos e Regularizações

Projetos de Referência e Inovação

Ações em Andamento e Sustentabilidade Fiscal

"O período de 2022 a 2025 marcou uma virada estrutural na gestão fazendária de Campo Grande. O Município superou fragilidades históricas, modernizou seus processos, fortaleceu o controle interno e atingiu patamares inéditos de qualidade da informação contábil e fiscal, conquistando reconhecimento nacional", complementa.

Segundo Hokama, os resultados alcançados refletem uma gestão orientada por planejamento, capacitação, inovação tecnológica e responsabilidade fiscal, considerando que deixa um legado institucional sólido e "preparando o Município para os desafios futuros, especialmente no contexto da Reforma Tributária e da transformação digital da administração pública", reforça.

Polêmica do IPTU

Neste 2025, um dos assuntos mais polêmicos na Capital até então está justamente ligado ao Imposto Predial e Territorial Urbano, sendo que ainda na segunda-feira (05) foi oficializada a Comissão Técnica que atua em cima das mudanças anunciadas sobre o IPTU.

Agora pela manhã, em resposta ao Correio do Estado, o presidente dessa Comissão Técnica, Rafael Tavares (PL), esclareceu os próximos passos tomados pelos parlamentares após o Executivo anunciar a somente a prorrogação para o pagamento à vista e melhorias na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

"Vamos reunir hoje (08) com as lideranças, de forma on-line, já que alguns vereadores estão fora da cidade. Uma reunião para definir as ações do legislativo para retomar o desconto de 20%", argumenta Rafael Tavares (PL).

Conforme repassado ontem pela manhã (07), pelo secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulysses da Silva Rocha, apesar de acatar a prorrogação do pagamento com desconto à vista, a retomada dos 20% seria inviável.

Segundo o titular da Pasta, as demais capitais brasileiras praticam descontos que estariam muito distantes dos valores adotados na Cidade Morena até 2025.

"Em relação ao desconto de 20%, isso é um poder discricionário do próprio município. Na cidade de São Paulo, salvo engano, é 3%, em Curitiba acho que são 5%, nenhuma capital, com exceção acho que de Maceió e não me lembro a outra cidade, aplicam um desconto próximo aos 20%... o restante dos demais municípios aplicam 5% de desconto, 3% de desconto", disse Ulysses da Silva.

Porém, o parlamentar do Partido Liberal que preside essa comissão técnica é categórico em apontar a possibilidade de uma sessão extraordinária antes da retomada dos trabalhos legislativos, em busca de uma "retomada" do desconto integral oferecido até 2025 para quem buscava quitar o IPTU à vista.

"Se a Prefeitura não recuar, teremos uma sessão extraordinária", confirmou o presidente da Comissão Técnica, Rafael Tavares, na manhã desta quinta-feira (08).



Assine o Correio do Estado