Em MS, 11 municípios acertaram quatro números em último sorteio da Mega-Sena

Não foi dessa vez que Mato Grosso do Sul fez mais um milionário na Mega-Sena, entretanto, pelo menos 11 municípios do Estado contaram com apostas ganhadoras no rateio da Quadra. Com mais de 60 ganhadores, jogadores faturaram a quantia de R$1.153,81.

Conforme a Caixa Econômica Federal, os municípios de MS a contar com apostas premiadas são: Campo Grande, Amambai, Angélica, Bandeirantes, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

No prêmio principal, ninguém acertou as seis dezenas do concurso de nº 2628 sorteadas na noite ontem, sábado (2), em São Paulo. Sendo assim, o valor acumulado para o próximo sorteio que será realizado na terça-feira (5) pode chegar a R$ 55 milhões.

Na Quina foram 64 apostas a acertarem cinco das seis dezenas e faturaram a quantia de R$63.338,93 para casa.

Confira as dezenas sorteadas: 05 - 14 - 32 - 40 - 53 - 54.

Para os próximos jogos as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa até as 18 horas de Mato Grosso do Sul ou pela internet.