Em MS, é possível doar sangue e salvar vidas nesses dias de Carnaval

CLIMA

Os foliões de carnaval podem se preparar para a possibilidade de curtir as festas debaixo de chuva

A previsão climática deste domingo (19) até a quarta-feira (22) aponta para condição de tempo instável, com chuvas moderadas que localmente podem ser mais intensas.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), hoje, predomina o tempo com umidade para o estado, deixando o tempo instável com chuvas em praticamente todas as regiões.

Desse modo, os foliões de carnaval podem se preparar para a possibilidade de curtir as festas debaixo de chuva.

De forma geral, as temperaturas ficam mais amenas, devido à atuação da massa

de ar pós-frontal.

As menores temperaturas são esperadas para região sul, com valores entre 15 e 16°C, e as máximas não passam dos 28°C no estado.

Entre segunda (20) e quarta-feira (22), espera-se chuvas de intensidade fraca a moderada.

Pontualmente, as chuvas podem ser mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nesses dias, são previstas temperaturas mínimas entre 20/22°C e máximas de até 30°C nas regiões sul, sudoeste e leste do estado.

Por outro lado, nas regiões norte, pantaneira e bolsão, esperam-se mínimas entre

21/23°C e as máximas poderão atingir os 30°C.

Na capital, mínimas de 21°C e máximas de até 27°C.

Alerta

Ainda hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo para chuvas intensas no Estado.

Conforme os dados divulgados, podem ser mais atingidas as regiões Leste, Centro-Norte, Pantanais de Mato Grosso do Sul.

Balanço de chuvas

Ainda segundo o Cemtec, nos primeiros 14 dias de fevereiro de 2023, as chuvas ficaram acima da média histórica em todo o estado, com chuvas acumuladas entre 120 - 180 mm, com destaque nas regiões centro-sul, leste e nordeste do estado.

As chuvas ocorridas estiveram associadas a atuação de frente frias, deslocamento de cavados, disponibilidade de calor e umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.