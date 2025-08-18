Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em MS, mais de 10 mil já tiveram 10% de desconto na renovação da CNH em 2025

Podem participar do programa os motoristas que não tiveram nenhuma infração de trânsito no período de um ano

Karina Varjão

Karina Varjão

18/08/2025 - 15h45
Desde março, mais de 10 mil motoristas já garantiram o desconto nas taxas de renovação, adição ou mudança de categoria da CNH através do Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). 

O programa incentiva bons condutores, com bons históricos no trânsito a terem 10% de desconto em taxas. Para quem já é cadastrado, o desconto é automático e há a possibilidade de cadastro na hora, com orientação das equipes de atendimento do Detran-MS.

Podem se cadastrar todos aqueles que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses. 

Desde a implantação do desconto de Bom Condutor no Estado pelo Programa, o número de beneficiados é crescente. Em março deste ano, 1.276 motoristas foram contemplados. Em abril, 1.431. 

Já no mês de maio, o número subiu para 1.791 e, em julho, 4.222 condutores aproveitaram a vantagem, o maior número até agora. 

Em julho, mais 1.520 motoristas usaram o benefício. No total, foram 10.420 em pouco mais de cinco meses. 

Atualmente, existem 162.309 motoristas cadastrados no RNPC em Mato Grosso do Sul, de acordo com os dados do Ministério dos Transportes. 

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a crescente dos números apontam que a iniciativa dá certo. 

“O Bom Condutor é uma excelente iniciativa da Senatran para reconhecer os bons condutores. Tudo que é positivo, buscamos implementar aqui. Fomos o primeiro do País a fazer a adesão e regulamentar. O desconto já está funcionando e milhares de motoristas já aproveitaram”, afirmou.

Mais de 160 mil são cadastrados no RNPC em MS

Registro Nacional Positivo de Condutores

O benefício foi criado em 2020 e regulamentado no ano de 2022, com o objetivo de beneficiar os condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. 

Os motoristas que autorizarem a participação no RNPC e atenderam aos requisitos, podem ter descontos em taxas, condições especiais para locação de veículos, contratação de seguros, tarifas de pedágio e estacionamento, além de ofertas de cashback e outras possíveis vantagens de acordo com o estabelecido pelo território estadual.

O Registro é voluntário e, após a comprovação do cadastro, empresas e órgãos públicos podem oferecer vantagens. Em Mato Grosso do Sul, são oferecidos descontos de 10% nas taxas de renovação, adição ou mudança de categoria da Carteira Nacional de Trânsito. 

O cadastro pode ser feito através do aplicativo digital da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no Portal de Serviços da Senatran.

A integração entre o sistema estadual e o federal já foi concluída neste ano, o que permite a aplicação do desconto diretamente na emissão de guia gerada no Estado, com a mensagem “Parabéns, você é um Bom Condutor e ganhou 10% de desconto do Detran-MS".

Sancionada em 2023 pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, a Lei 6.164 liberou o benefício para os cidadãos sul-mato-grossenses. 

Os descontos concedidos aos 10.240 bons condutores em Mato Grosso do Sul representam R$250 mil de renúncia fiscal, beneficiando o cidadão e incentivando um trânsito mais seguro. 
 

Cidades

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

Durante a abordagem do suspeito, a equipe policial escutou os gritos da vítima vindos de uma área de mata

18/08/2025 14h43

Divulgação PMMS

Durante rondas, a polícia prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem apontado como autor de estupro e agressão contra uma mulher, que foi localizada no meio do mato, no bairro Popular, em Campo Grande.

Uma equipe policial realizava diligências na região e, ao se aproximar de dois homens que foram vistos caminhando, um deles saiu correndo para o meio de um matagal. O outro permaneceu no local, passou por abordagem e foi identificado.

Enquanto realizavam os procedimentos, os policiais escutaram pedidos de socorro da vítima, vindos do interior de uma área de mata.

Os agentes se deslocaram até o local e encontraram a mulher, que aparentava nervosismo e estava com sangramento na boca. A vítima contou que sofreu violência sexual e foi agredida pelos dois homens.

Além disso, informou que os suspeitos levaram R$ 250 que ela carregava. A mulher relatou que tentou resistir à investida e chegou a rasgar a camiseta de um dos suspeitos, detalhe notado pelos policiais durante a conversa com o homem.

A equipe deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sem lesões aparentes, para os procedimentos legais.

Violência

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com mais esse registro, esta é a 58ª vítima de violência sexual no mês de agosto em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, de janeiro a agosto, o Estado registrou 1.211 vítimas de estupro. O mês com maior índice de incidência desse crime foi março, que teve 187 vítimas.

No recorte por municípios, Campo Grande registrou, até esta segunda-feira (18), 312 crimes desse tipo. Confira outros municípios:

  • Corumbá: 37
  • Dourados: 124
  • Três Lagoas: 52
Crédito: Sejusp

Cidades

Paciente teria agredido enfermeira por falta de vaga no Caps em Campo Grande

O alerta foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem na tarde desta segunda-feira (18), após a profissional que trabalha na Upa Leblon ficar desacordada

18/08/2025 13h33

Um paciente psiquiátrico que deu entrada na Upa Leblon, na noite de domingo (17), agrediu uma enfermeira de 57 anos com um soco no rosto. Com a força do golpe, a profissional caiu no chão, bateu a cabeça e perdeu a consciência. O episódio teria ocorrido quando ele foi informado de que precisaria esperar por uma vaga no Caps.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem (Sinte), Ângelo Macedo, explicou que o adolescente possui histórico de esquizofrenia e é usuário de drogas. No momento do ocorrido, estava no leito, sem contenção mecânica.

“E provavelmente sem contenção química também, porque ele levantou do leito, foi até ela e desferiu um murro no rosto dela. Ela bateu a cabeça, ficou desacordada, foi socorrida pela equipe e levada para a ala vermelha. Depois, se deslocou para o hospital para fazer a tomografia”, explicou o presidente do Sinte.

Apesar do susto, a tomografia não apontou nenhum dano na profissional. Entretanto, o presidente do Sinte ressaltou que ela deve estar com dores e fazendo uso de medicação.

Após o ocorrido, o paciente voltou para o leito e, segundo Ângelo, até a manhã desta segunda-feira (18) o paciencia continuava na unidade contido com contenção mecânica.

Os responsáveis pelo serviço foram acionados pelo sindicato, que tenta encontrar uma solução para a falta de segurança dos profissionais de enfermagem nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas), no Centro Regional de Saúde (CRS) e no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Segundo Ângelo, existe uma grande demanda de pacientes por atendimento no Caps, mas não há vagas. Ele classificou a situação como recorrente e crônica no município.

“Existem protocolos para pacientes do Caps que deveriam ser observados, mas percebo que são falhos. Então, infelizmente, a tendência é que isso piore.”

Acolhimento

O paciente, que necessita de atendimento no Caps, é acolhido na Upa e aguarda até surgir uma vaga para que seja atendido. Essa espera, segundo o presidente do Sinte, pode levar semanas.

“Não tem leitos, faltam medicamentos. A medicação controlada está em falta de forma generalizada: quando chega um, acaba o outro.”

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para saber como está a situação das vagas nas unidades do Caps em Campo Grande. Até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

