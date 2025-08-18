Em MS, mais de 10 mil já tiveram 10% de desconto na renovação da CNH em 2025 - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Desde março, mais de 10 mil motoristas já garantiram o desconto nas taxas de renovação, adição ou mudança de categoria da CNH através do Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

O programa incentiva bons condutores, com bons históricos no trânsito a terem 10% de desconto em taxas. Para quem já é cadastrado, o desconto é automático e há a possibilidade de cadastro na hora, com orientação das equipes de atendimento do Detran-MS.

Podem se cadastrar todos aqueles que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses.

Desde a implantação do desconto de Bom Condutor no Estado pelo Programa, o número de beneficiados é crescente. Em março deste ano, 1.276 motoristas foram contemplados. Em abril, 1.431.

Já no mês de maio, o número subiu para 1.791 e, em julho, 4.222 condutores aproveitaram a vantagem, o maior número até agora.

Em julho, mais 1.520 motoristas usaram o benefício. No total, foram 10.420 em pouco mais de cinco meses.

Atualmente, existem 162.309 motoristas cadastrados no RNPC em Mato Grosso do Sul, de acordo com os dados do Ministério dos Transportes.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a crescente dos números apontam que a iniciativa dá certo.

“O Bom Condutor é uma excelente iniciativa da Senatran para reconhecer os bons condutores. Tudo que é positivo, buscamos implementar aqui. Fomos o primeiro do País a fazer a adesão e regulamentar. O desconto já está funcionando e milhares de motoristas já aproveitaram”, afirmou.

Mais de 160 mil são cadastrados no RNPC em MS

Registro Nacional Positivo de Condutores

O benefício foi criado em 2020 e regulamentado no ano de 2022, com o objetivo de beneficiar os condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

Os motoristas que autorizarem a participação no RNPC e atenderam aos requisitos, podem ter descontos em taxas, condições especiais para locação de veículos, contratação de seguros, tarifas de pedágio e estacionamento, além de ofertas de cashback e outras possíveis vantagens de acordo com o estabelecido pelo território estadual.

O Registro é voluntário e, após a comprovação do cadastro, empresas e órgãos públicos podem oferecer vantagens. Em Mato Grosso do Sul, são oferecidos descontos de 10% nas taxas de renovação, adição ou mudança de categoria da Carteira Nacional de Trânsito.

O cadastro pode ser feito através do aplicativo digital da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no Portal de Serviços da Senatran.

A integração entre o sistema estadual e o federal já foi concluída neste ano, o que permite a aplicação do desconto diretamente na emissão de guia gerada no Estado, com a mensagem “Parabéns, você é um Bom Condutor e ganhou 10% de desconto do Detran-MS".

Sancionada em 2023 pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, a Lei 6.164 liberou o benefício para os cidadãos sul-mato-grossenses.

Os descontos concedidos aos 10.240 bons condutores em Mato Grosso do Sul representam R$250 mil de renúncia fiscal, beneficiando o cidadão e incentivando um trânsito mais seguro.

