Comunicado divulgado pelo MEC (Ministério da Educação), nesta terça-feira (16) indicou que 60 alunos que participaram do Enem 2023, em torno de 2,7 milhões concorrentes, tiraram nota mil na prova de redação. A nota máxima não foi alcançada por nenhum estudante de Mato Grosso do Sul, estado que teve 47,4 mil inscritos no concurso, porta de entrada nas universidades.

Em 2022, 18 participantes tiraram mil na redação.

Ainda de acordo com o MEC, quatro das nota mil foram conquistadas por estudantes de escolas públicas. O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais)

Quatro das boas redações foram produzidas por estudantes de escola pública. Quem fez a prova já pode conferir seus resultados na Página do Participante no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pelo exame.

O tema da redação do Enem 2023 foi este:

"Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

Conforme o MEC, os estudantes que obtiveram a nota mil na redação estudam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo – sete em cada que os tornaram os estados com os melhores resultado. Logo depois aparecem os estados, informou no MEC, Piauí, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, com seis cada um.

"Um assunto relevante socialmente, que permitiu que as pessoas discutissem o tema com uma certa fluidez, o que permitiu um aumento na nota mil", comentou Rubens Lacerda, diretor de avaliação do Inep.

Camilo Santana, ministro da Educação, manifestou-se:

“Quero parabenizar aqueles jovens que tiraram nota mil na redação. O MEC está construindo uma política de reconhecimento aos resultados de todos os jovens e professores. É importante reconhecer e premiar os resultados da educação brasileira, principalmente pública”.

POLÊMICA NA UFMS

Depois de diversas queixas sobre erros no edital e de redações zeradas no vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 2024 (UFMS), a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura (Fapec), manifestou-se nesta terça-feira (16).

De acordo com a Fapec, o vestibular teve 12.622 participantes e, das redações analisadas, 401 tiveram a prova zerada e apenas 1.169 apresentaram recursos, entre os dias 12 e 14 de janeiro, só que nem todos eram contra a avaliação dada à redação.

"O Direito às artes como direito à condição humana", foi o tema do vestibular da UFMS.