Em MS, PF vai atrás de organizadores de bloqueios de rodovias federais que ocorreram em novembro

Nesta sexta-feira (20), a Polícia Federal investiga mais crimes relacionados com os envolvidos em atos antidemocráticos pós-eleição. Desta vez contra envolvidos nos crimes de bloqueios de rodovias federais em Mato Grosso do Sul, que ocorreram em novembro de 2022.

A Operação Unlock II tem como finalidade cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Dourados/MS.

Segundo a Polícia Federal, as ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul em processo que investiga as manifestações e bloqueios em rodovias dos dias 18 de novembro.

Nesta data, pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições utilizaram máscaras, veículos sem placas (retiradas propositalmente), descarregaram pneus e formaram uma barricada no local denominado Trevo da Bandeira, na BR 163, em área urbana de Dourados, com a intenção de bloqueio da rodovia.

"Os pneus que formavam a barreira na rodovia foram incendiados, gerando grande transtorno e perigo aos que por ali transitavam, resultando, inclusive, no incêndio de um veículo e sua completa destruição", informou a Polícia Federal.

Anteriormente

Na data de 20 de novembro de 2022, a Polícia Federal, com apoio da PRF, deflagrou a primeira fase da Operação Unlock, que resultou na apreensão do veículo e de materiais que teriam sido utilizados no mesmo ato criminoso, além da prisão do motorista que transportou os pneus até o local do incêndio.

"A ação desencadeada hoje tem por objeto o aprofundamento das investigações, em especial a identificação dos demais envolvidos, inclusive organizadores e financiadores do ato ilícito", explicou a PF.

Conforme a divulgação, o grupo de pessoas investigadas deverá responder pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa, desobediência e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Outra investigação

Ainda hoje (20), a Polícia Federal também cumpre, em Campo Grande, mandado de prisão contra Soraia Bacciotti, direitista conservadora residente em Mato Grosso do Sul.

Conforme já noticiados pelo Correio do Estado, ela é suspeita de participar do ataque à Praça dos Três Poderes, em Brasília, na tarde de 8 de janeiro de 2023.