As principais causas de acidentes em MS estão relacionadas a fatores humanos como imperícia e imprudência de condutores no trânsito - GERSON OLIVEIRA

Até o fim de outubro, Mato Grosso do Sul teve 9.595 acidentes de trânsito registrados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O número representa uma queda de 45% em relação ao mesmo período do ano passado e é o menor desde o início dos registros de acidentes, em 2019.

De acordo com a diretora de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Andrea Moringo, a redução de acidentes é resultado da mudança de conduta de muitos motoristas, que estão mais conscientes.

“É claro que nós temos ainda muitos casos de condutores infratores que cumprem essa penalidade de suspensão e até mesmo cassação, só que as pessoas estão mais conscientes. Está havendo uma mudança de postura, e isso graças a um trabalho maciço, também por parte da fiscalização de trânsito, que nós temos da Polícia Militar, que é muito atuante”, analisa.

Andrea destaca que a redução no número de acidentes é resultado do investimento em sinalização e nos agentes de fiscalização de trânsito por todos os municípios, além da preocupação da Organização das Nações Unidas (ONU) com as mortes no trânsito.

“Em Mato Grosso do Sul, nós temos em nossa vantagem a maciça integração de todos os municípios, que já têm o seu Departamento Municipal de Trânsito. Isso facilita muito, ao passo que se investe mais em sinalização viária. Se investe mais também nos agentes de fiscalização no trânsito desses municípios, e toda arrecadação também tem uma parte da verba que é voltada para educação”, confirma.

A diretora de Educação do Detran-MS complementa sobre a importância das campanhas de conscientização

e educação no trânsito realizadas pelo governo estadual e federal. Ainda, ela ressalta o nível superior do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Muitas campanhas do governo federal, do Ministério das Cidades, são criadas com o intuito de conscientizar a população. Nosso CTB completou 26 anos e é um dos mais completos a nível mundial. Então, assim, ele traz todas as regras de circulação e conduta para que os condutores respeitem”, enfatiza.

Os dados registrados de janeiro a outubro de 2019 até este ano revelam uma tendência positiva na redução do número de acidentes, feridos e óbitos nas vias do Estado. Em MS, a maior queda de fato ocorreu neste ano.

Até outubro, uma tendência favorável é despertada em relação aos últimos quatro anos. Mesmo assim, de acordo com a Senatran, foram registrados 9.595 acidentes, resultando 13.705 feridos e 81 óbitos –

o total de 13.786 vítimas do trânsito no Estado.

Em 2019, ano inicial do compilado de dados sobre acidentes de trânsito em MS, o total de 17.896 acidentes ocorreram, resultando 28.735 feridos e 179 óbitos. No ano seguinte, 2020, houve uma redução notável nas estatísticas: o número diminuiu para 13.461 acidentes, com 18.371 feridos e 128 óbitos.

Em 2021, as estatísticas continuaram a apresentar melhorias. Foram registrados 15.830 acidentes, com 24.138 feridos e 140 óbitos.

Já o ano passado manteve a trajetória de melhoria. Houve um aumento ligeiro no número de acidentes, atingindo 17.510, mas o número de feridos diminuiu para 26.038, enquanto os óbitos foram reduzidos para 120.

CAPITAL

Conforme a Senatran, foram 5.281 acidentes registrados em Campo Grande até outubro. A Capital também apresenta uma queda de cerca de 45% no número de acidentes em relação aos anos anteriores: foram 5.281 ocorrências ante os 9.557 acidentes de 2022, por exemplo.

Segundo dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), que considera as fatalidades em acidentes de trânsito no perímetro urbano da Capital, somente no primeiro semestre foram registrados 34 óbitos nas ruas da cidade.

Do total identificado por meio de cruzamento com os boletins de ocorrência do Batalhão de Polícia Militar

de Trânsito (BPMTran), liderando o ranking de mortes estão 21 motociclistas, seguido de 5 pedestres, 3 ciclistas, 3 motoristas de carro e 2 passageiros de veículos.