Em nota, associação sai em defesa de delegada responsável por "caso Vanessa"

Alusão à música sertaneja foi feita na manhã deste sábado (15), durante protesto contra a morte da jornalista Vanessa Ricarte

Em meio à revolta por conta da suposta negligência pública que resultou no assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, morta a facadas pelo noivo, na quinta-feira (13), a ideologia que defende o chamado sistema “bruto, rústico e sistemático” foi um dos alvos das manifestações na região central de Campo Grande na manhã deste sábado (15).

De acordo com a vereadora Luíza Ribeiro (PT), que discursou durante a manifestação que atraiu em torno de cem amigos e ex-colegas da jornalista, os constantes feminicídios são “ideológicos sim. Quem acha que ser bruto, sistemático e rústico está certo, vai fazer qualquer coisa, menos governar Mato Grosso do Sul, menos governador Campo Grande. As mulheres querem viver, e para isso precisam de políticas públicas, que existem, mas que foram destruídas por eles”.

A parlamentar se referiu à música de João Carreiro & Capataz, lançada em 2009, e que é apontada como uma espécie síntese da cultura transmita pela música sertaneja tradicional confrontando com as mudanças que estão em curso na sociedade atual.

A letra revela a perspectiva de um homem que se identifica com valores conservadores e uma criação rígida, o que o leva a ter dificuldades em aceitar comportamentos que considera fora dos padrões que lhe foram ensinados.

E, segundo a vereadora, a ideologia de direita defende este tipo de comportamento, enaltecendo o machismo, que, segundo ela, resulta em feminicídios.

O músico Caio Nascimento, que mostrava sua arte em templos de igrejas evangélicas, queria que Vanessa parasse de trabalhar. Na denúncia que ela fez momentos antes de ser morta, ela afirmou que ele tentava impedir que saísse de casa.

Trecho da música citada pela vereadora diz que "Na muié eu dei um jeito. Corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada. Quinze dia aprisionada. E com ela não incomodo".

O cantor João Carreiro morreu em Campo Grande no dia 3 de janeiro de 2024, aos 41 anos, depois de se submeter a uma cirurgia cardíaca. Ele havia desfeito a dupla com Capataz e chegou a ficar anos afastado dos palcos para se tratar de depressão.

DEMORA

E, em meio a uma série de críticas sobre a demora na construção das três unidades da Casa da Mulher Brasileira, nas cidades de Corumbá, Dourados e Ponta Porã, a vereador criticou o fato de a prefeitura de Campo Grande não ter nomeado ainda a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande.

Foi neste local que a Jornalista Vanessa Ricarte registrou denúncia contra o músico Caio Nascimento na madrugada de quinta-feira. Porém, em vez de receber o acompanhamento de uma equipe “patrulha Maria da Penha”, voltou para casa para buscar alguma roupa. E, ao passar por sua casa, acabou sendo morta com três golpes de faca.

Na manifestação, que teve a participação também da senadora Soraya Thronicke e da deputada federal Camila Jara, a vereadora afirmou que apesar de 56% das ações penais do fórum de Campo Grande tratarem de violência contra as mulheres, a Justiça tem apenas três Varas para julgar os casos.

No começo do ano chegou a ser anunciada a criação de uma quarta Vara, mas o Tribunal de Justiça recuou. E para reforçar sua tese de que a sociedade como um todo dá pouca importância à violência doméstica e contra as mulheres, a vereadora afirmou que em 75% dos casos as medidas protetivas que são concedidas nem mesmo chegam a ser comunicadas aos agressores. E isso, segundo ela, por conta da falta de oficiais de Justiça e da burocracia.

LETRA DA MÚSICA

Tudo que dá na TV minha muié qué fazê

Não mede as consequências

Fez um tar de topless

Quando vi me deu um stress

Perdi minha paciência

Por mim faltaram respeito

Na muié eu dei um jeito

Corretivo do meu modo

No quarto deixei trancada

Quinze dia aprisionada

E com ela não incomodo

Aqui não

Posso até não ser simpático

Comigo não tem desculpa

Minha criação é chucra

A verdade ninguém furta

Sou bruto, rústico e sistemático

Fim de semana passado

Conheci o namorado da minha filha caçula

Achei que não depareia

Tava de brinco na orelha

E o corpo cheio de figura

Não suportei muito tempo

Nesse relacionamento eu tive que opinar

Sujeitinho era roqueiro

Não dá certo com violeiro

Nos num ia combinar

Aqui não

Posso até não ser simpático

Comigo não tem desculpa

Minha criação é chucra

A verdade ninguém furta

Sou bruto, rústico e sistemático

Sistema que fui criado

Ver dois homem abraçado

Pra mim era confusão

Mulher com mulher beijando

Dois homens se acariciando

Meu Deus, que decepção

Mas nesse mundo moderno

Não tem errado e nem certo

Achar ruim é preconceito

Mas não fujo à minha essencia

Pra mim isso é indecência

Ninguém vai mudar meu jeito

Aqui não

Posso até não ser simpático

Comigo não tem desculpa

Minha criação é chucra

A verdade ninguém furta

Sou bruto, rústico e sistemático