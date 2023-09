Na tarde desta quarta-feira (13), um veículo VW T-Cross foi parcialmente engolido por uma cratera em uma rua de Bonito. O caso aconteceu por volta das 12h00, na rua das Flores, nas proximidades da principal via da cidade.

A queda no buraco aconteceu porque o motorista não conseguiu vê-lo e desviar a tempo porque a rua estava alagada devido as fortes chuvas, que atingem o município desde o final de semana.

O local está passando por obras para trocar as tubulações de água e esgoto e, posteriormente, será recapeada. De acordo com a prefeitura de Bonito, o trecho é sinalizado por cones e fica parcialmente interditado.

Em comunicado oficial, a prefeitura lamentou o incidente e afirmou que o reforço da sinalização já foi solicitado para a empresa responsável pela execução da obra, bem como para o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito.

Na mesma nota, o Poder Executivo ainda pediu que a população use rotas alternativas sempre que possível, desviando de ruas em obras, especialmente quando há chuvas intensas e a visibilidade do motorista fica comprometida e a pista perde aderência.

“Nós estamos trabalhando para que as obras sejam concluídas o mais breve possível e tentando minimizar os danos à comunidade”, afirmou a prefeitura.

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias não há previsão de chuva. Apenas na quinta-feira (14), o tempo fica encoberto com a maior incidência de nuvens.

Ainda segundo a previsão do Instituto, a nebulosidade tende a diminuir até o final de semana. No restante da semana, a mínima será de 12ºC e a máxima pode variar entre 22ºC e 32ºC.

Confira o vídeo do momento do incidente.

